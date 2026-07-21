Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?

·13·Спорт
Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?

Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал футбол оламидаги барча чўққиларни кутилганидан анча эрта забт этмоқда. 19 ёшга тўлмасиданоқ Европа чемпионлиги ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятлардан сўнг (башорат қилинаётган сценарийларга кўра), жамоатчилик орасида бир савол пайдо бўлди: ҳамма нарсага эришган ёш йигитчада мотивация сақланиб қоладими? Каталония клуби мухлислари учун бу шунчаки савол эмас, балки жиддий қўрқувга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол тарихида эрта порлаб, сўнгра мотивацияни йўқотган иқтидорлар талайгина. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, Ламине Ямал билан боғлиқ вазият бошқача кечади. Унинг ўйин услуби ва майдондаги хулқ-атвори у шунчаки ғалабалар учун эмас, балки футболнинг ўзидан завқ олиш учун тўп суришини кўрсатмоқда. Бу эса унинг узоқ вақт юқори савияда қолишига хизмат қилувчи асосий омилдир.

Янги чақириқлар ва Неймар дарси

Ламине Ямалнинг келажаги ҳақида гап кетганда, кўпчилик уни Неймар билан солиштиради. Бразилиялик юлдуз ўз вақтида Барселона сафида ёрқин ўйин кўрсатган, аммо кейинчалик бошқа мақсадлар йўлида жамоани тарк этган эди. Ямал учун эса Барселона шунчаки клуб эмас, у тарбия топган уйдир. Унинг олдида ҳали Лионель Месси каби клуб афсонасига айланиш ва бир неча бор Олтин тўпни қўлга киритиш каби улкан индивидуал мақсадлар турибди.

Каталонияликлар учун хотиржамлик берувчи яна бир жиҳат шундаки, Ламине Ямал жисмоний ва руҳий жиҳатдан жуда барқарор кўринмоқда. Унинг ўйинидаги интизом ва мураббийлар кўрсатмасига амал қилиши, унинг эрта тўйинганлик (бурноут) синдромига тушиб қолиш эҳтимолини камайтиради. Sport психологларининг таъкидлашича, бундай иқтидорлар учун ҳар бир янги мавсум янги саҳифа ҳисобланади.

Шу билан бирга, клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ҳам футболчини асраш чораларини кўрмоқда. Унинг ўйин вақти ва жисмоний юкламалари назорат қилиниши, ёш организмнинг толиқиб қолмаслигини таъминлайди. Барселона мухлислари учун Ямал — бу шунчаки вингер эмас, балки клубнинг келажакдаги ўн йиллик лойиҳасининг марказий фигураси ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, Ламине Ямалнинг 19 ёшида эришган ютуқлари унинг якуни эмас, балки улкан йўлнинг бошланишидир. Унинг олдида ҳали Чемпионлар лигасидаги кетма-кет ғалабалар ва клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлар қаторидан жой олиш вазифаси турибди. Футбол олами эса янги қиролнинг тахтга ўтиришини интиқлик билан кутмоқда.

БарселонаЛамине ЯмалФутболИспанияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиЛамине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиБугун, 23:10Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиБугун, 22:50Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиИнтер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 22:50Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинБугун, 22:36Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиБугун, 22:15Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиВинисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиБугун, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"