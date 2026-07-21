Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?
Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал футбол оламидаги барча чўққиларни кутилганидан анча эрта забт этмоқда. 19 ёшга тўлмасиданоқ Европа чемпионлиги ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятлардан сўнг (башорат қилинаётган сценарийларга кўра), жамоатчилик орасида бир савол пайдо бўлди: ҳамма нарсага эришган ёш йигитчада мотивация сақланиб қоладими? Каталония клуби мухлислари учун бу шунчаки савол эмас, балки жиддий қўрқувга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол тарихида эрта порлаб, сўнгра мотивацияни йўқотган иқтидорлар талайгина. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, Ламине Ямал билан боғлиқ вазият бошқача кечади. Унинг ўйин услуби ва майдондаги хулқ-атвори у шунчаки ғалабалар учун эмас, балки футболнинг ўзидан завқ олиш учун тўп суришини кўрсатмоқда. Бу эса унинг узоқ вақт юқори савияда қолишига хизмат қилувчи асосий омилдир.
Янги чақириқлар ва Неймар дарсиЛамине Ямалнинг келажаги ҳақида гап кетганда, кўпчилик уни Неймар билан солиштиради. Бразилиялик юлдуз ўз вақтида Барселона сафида ёрқин ўйин кўрсатган, аммо кейинчалик бошқа мақсадлар йўлида жамоани тарк этган эди. Ямал учун эса Барселона шунчаки клуб эмас, у тарбия топган уйдир. Унинг олдида ҳали Лионель Месси каби клуб афсонасига айланиш ва бир неча бор Олтин тўпни қўлга киритиш каби улкан индивидуал мақсадлар турибди.
Каталонияликлар учун хотиржамлик берувчи яна бир жиҳат шундаки, Ламине Ямал жисмоний ва руҳий жиҳатдан жуда барқарор кўринмоқда. Унинг ўйинидаги интизом ва мураббийлар кўрсатмасига амал қилиши, унинг эрта тўйинганлик (бурноут) синдромига тушиб қолиш эҳтимолини камайтиради. Sport психологларининг таъкидлашича, бундай иқтидорлар учун ҳар бир янги мавсум янги саҳифа ҳисобланади.
Шу билан бирга, клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ҳам футболчини асраш чораларини кўрмоқда. Унинг ўйин вақти ва жисмоний юкламалари назорат қилиниши, ёш организмнинг толиқиб қолмаслигини таъминлайди. Барселона мухлислари учун Ямал — бу шунчаки вингер эмас, балки клубнинг келажакдаги ўн йиллик лойиҳасининг марказий фигураси ҳисобланади.
Хулоса қилиб айтганда, Ламине Ямалнинг 19 ёшида эришган ютуқлари унинг якуни эмас, балки улкан йўлнинг бошланишидир. Унинг олдида ҳали Чемпионлар лигасидаги кетма-кет ғалабалар ва клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлар қаторидан жой олиш вазифаси турибди. Футбол олами эса янги қиролнинг тахтга ўтиришини интиқлик билан кутмоқда.
…