Арсенал Винисиус Жуниор трансфери бўйича Реал Мадрид билан алоқага чиқди

·58·Спорт
Арсенал Винисиус Жуниор трансфери бўйича Реал Мадрид билан алоқага чиқди

Лондоннинг Арсенал жамоаси трансфер бозорида шов-шувли юришни амалга оширишга тайёрланмоқда. The Athletic нашри хабарига кўра, "канонирлар" Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг трансфер ҳолати бўйича дастлабки сўровни юборган. Англия вице-чемпионлари бразилиялик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу қизиқиш Мадрид клуби ва футболчи ўртасидаги шартномани узайтириш бўйича музокаралар боши берк кўчага кириб қолган бир пайтда юзага келди. Ҳозирда Винисиус Жуниорнинг амалдаги келишуви 2027-йилнинг июнига қадар амал қилади. Бироқ томонлар янги шартнома борасида ҳали бир қарорга келишгани йўқ, бу эса Европа грандлари учун қулай имконият яратмоқда.

Шартнома муаммолари ва Флорентино Перезнинг хавотири

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез вазиятдан анча хавотирда. Маълумотларга кўра, футболчининг йиллик маоши 25 миллион еврони ташкил этади ва жорий мавсум якунида унга катта миқдорда содиқлик бонуси тўланиши керак. Агар шартнома узайтирилмаса, клуб раҳбарияти футболчини текинга қўйиб юбориш хавфидан қочиш учун уни сотишни кўриб чиқиши мумкин.

Шу билан бирга, "қироллик клуби" аллақачон Винисиус Жуниорга ўринбосар қидиришни бошлаб юборган. Мадридликлар РБ Леипзиг жамоасининг 2006-йилда туғилган иқтидорли вингери Ян Диоманде трансферига яқин турибди. Бу ҳаракат Винисиус Жуниорнинг келажаги сўроқ остида эканлигидан далолат берувчи яна бир сигнал сифатида баҳоланмоқда.

Арсенал таркибни кучайтиришда давом этади

Арсенал жамоаси яқинда Леандро Троссарднинг Besiktas клубига ўтиши ортидан ҳужум чизиғини янгилашга киришди. Лондонликлар аллақачон Клуб Бругге аъзоси Чристос Тзолисни 40 миллион евро эвазига сотиб олган бўлсалар-да, Винисиус Жуниор каби даражадаги футболчи жамоанинг ҳужум салоҳиятини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Винисиус Жуниор 2018-йилда Реал Мадрид сафига келиб қўшилганидан бери 375 та ўйинда майдонга тушиб, 128 та гол ва 100 та голли узатмани амалга оширди. Унинг тажрибаси ва тезкорлиги Микел Артета тизими учун жуда мос келиши айтилмоқда. Ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган, бироқ Арсенал вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу трансфер амалга ошса, Англия Премер-лигасининг жозибадорлиги янада ортиши шубҳасиз. Дунёнинг энг яхши вингерларидан бири ҳисобланган Винисиус Жуниорнинг Лондонга кўчиб ўтиши нафақат Арсенал, балки бутун чемпионат нуфузига ижобий таъсир кўрсатади.

АрсеналРеал МадридВинисиус ЖуниорТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди