Арсенал Винисиус Жуниор трансфери бўйича Реал Мадрид билан алоқага чиқди
Лондоннинг Арсенал жамоаси трансфер бозорида шов-шувли юришни амалга оширишга тайёрланмоқда. The Athletic нашри хабарига кўра, "канонирлар" Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг трансфер ҳолати бўйича дастлабки сўровни юборган. Англия вице-чемпионлари бразилиялик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу қизиқиш Мадрид клуби ва футболчи ўртасидаги шартномани узайтириш бўйича музокаралар боши берк кўчага кириб қолган бир пайтда юзага келди. Ҳозирда Винисиус Жуниорнинг амалдаги келишуви 2027-йилнинг июнига қадар амал қилади. Бироқ томонлар янги шартнома борасида ҳали бир қарорга келишгани йўқ, бу эса Европа грандлари учун қулай имконият яратмоқда.
Шартнома муаммолари ва Флорентино Перезнинг хавотириРеал Мадрид президенти Флорентино Перез вазиятдан анча хавотирда. Маълумотларга кўра, футболчининг йиллик маоши 25 миллион еврони ташкил этади ва жорий мавсум якунида унга катта миқдорда содиқлик бонуси тўланиши керак. Агар шартнома узайтирилмаса, клуб раҳбарияти футболчини текинга қўйиб юбориш хавфидан қочиш учун уни сотишни кўриб чиқиши мумкин.
Шу билан бирга, "қироллик клуби" аллақачон Винисиус Жуниорга ўринбосар қидиришни бошлаб юборган. Мадридликлар РБ Леипзиг жамоасининг 2006-йилда туғилган иқтидорли вингери Ян Диоманде трансферига яқин турибди. Бу ҳаракат Винисиус Жуниорнинг келажаги сўроқ остида эканлигидан далолат берувчи яна бир сигнал сифатида баҳоланмоқда.
Арсенал таркибни кучайтиришда давом этадиАрсенал жамоаси яқинда Леандро Троссарднинг Besiktas клубига ўтиши ортидан ҳужум чизиғини янгилашга киришди. Лондонликлар аллақачон Клуб Бругге аъзоси Чристос Тзолисни 40 миллион евро эвазига сотиб олган бўлсалар-да, Винисиус Жуниор каби даражадаги футболчи жамоанинг ҳужум салоҳиятини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Винисиус Жуниор 2018-йилда Реал Мадрид сафига келиб қўшилганидан бери 375 та ўйинда майдонга тушиб, 128 та гол ва 100 та голли узатмани амалга оширди. Унинг тажрибаси ва тезкорлиги Микел Артета тизими учун жуда мос келиши айтилмоқда. Ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган, бироқ Арсенал вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу трансфер амалга ошса, Англия Премер-лигасининг жозибадорлиги янада ортиши шубҳасиз. Дунёнинг энг яхши вингерларидан бири ҳисобланган Винисиус Жуниорнинг Лондонга кўчиб ўтиши нафақат Арсенал, балки бутун чемпионат нуфузига ижобий таъсир кўрсатади.
…