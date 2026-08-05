Тоттенхем ҳужум чизиғини кучайтириш учун 125 миллион фунт тайёрламоқда
Тоттенхем Манчестер Сити қанот футболчиси Савино ва Челси ҳужумчиси Николас Джексон учун жами 125 миллион фунт сарфлашга тайёр. Лондон клуби Савино учун 60 миллион фунт таклиф қилмоқчи, футболчи билан шахсий шартнома бўйича келишувга еришилган, бироқ Манчестер Сити трансферга фақат ўринбосар топилган тақдирдагина розилик беради.
Лондоннинг Тоттенхем клуби янги мавсум олдидан ўз ҳужум чизиғини тубдан янгилаш мақсадида трансфер бозорида улкан қадам ташламоқда. Жамоа раҳбарияти Манчестер Сити қанот футболчиси Савино ҳамда Челси ҳужумчиси Николас Джексонни ўз сафига қўшиб олиш учун жами 125 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ сарфлашга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аввалроқ ҳимоя ва ярим ҳимоя чизиқларини муваффақиятли мустаҳкамлаб олган Тоттенхем энди асосий эътиборни ҳужумни кучайтиришга қаратган. Янги режаларга кўра, Лондон клуби бразилиялик вингер Савино учун 60 миллион фунт, 25 ёшли сенегаллик ҳужумчи Николас Джексон учун эса 65 миллион фунт тўлашга тайёр.
Савино трансферидаги музокаралар ва шахсий келишувFabrizio Romano маълумотига кўра, Тоттенхем аллақачон Савинонинг шахсий шартномаси борасида футболчи билан келишувга эришган. Вингер бош мураббий Роберто Де Зерби қўл остида тўп суриш истагида Манчестер Сити клубидан трансфер қилинишини сўраб расман мурожаат қилган.
Ҳозирда икки клуб ўртасидаги музокаралар давом этмоқда. Манчестер Сити футболчи учун талаб қилинаётган тўлиқ 60 миллион фунт миқдоридаги суммани олмоқчи. Шунингдек, «шаҳарликлар» бу трансферга фақатгина трансфер бозорида ўринбосар топилган тақдирдагина розилик беришларини маълум қилишган.
Гакпо вариантидан воз кечилиши ва Джексон учун курашМаълум бўлишича, Тоттенхем дастлаб Ливерпул ҳужумчиси Коди Гакпони асосий нишон сифатида белгилаган эди. Бироқ Ливерпул ўз таркибидаги чуқурликни сақлаб қолиш мақсадида ҳар қандай таклифни рад этгач, Лондон клуби эътиборини Савинога қаратишга мажбур бўлган.
Қанот чизиғидаги муаммоларни ҳал қилгач, Тоттенхем марказий ҳужумчи излашга киришди. Даилй Маил хабар беришича, Челси сафида Даннй Велбекк пайдо бўлганидан сўнг, клуб Николас Джексонни 65 миллион фунтга баҳоламоқда. Ўтган мавсумни Бавария сафида ижара асосида ўтказган 25 ёшли ҳужумчи энди доимий ўйин амалиётига эга бўлиш учун бошқа жамоага ўтишни хоҳламоқда.
Айни пайтда ўз таркибида олтита ҳужумчини сақлаб турган Челси агар Тоттенхем талаб қилинган суммани тўласа, футболчининг кетишига қаршилик қилмайди. Тоттенхем раҳбарияти август ойининг иккинчи ҳафтасида Манчестер Сити вакиллари билан расмий учрашув ўтказиб, Савино трансферини 10-августгача якунлашни режалаштирмоқда. Бразилиялик футболчининг трансфери ҳал этилгач, дарҳол Челсега Николас Джексон бўйича расмий таклиф юборилиши кутилмоқда.
…