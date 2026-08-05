Тоттенхем ҳужум чизиғини кучайтириш учун 125 миллион фунт тайёрламоқда

·37·Спорт
Тоттенхем ҳужум чизиғини кучайтириш учун 125 миллион фунт тайёрламоқда
Қисқача

Тоттенхем Манчестер Сити қанот футболчиси Савино ва Челси ҳужумчиси Николас Джексон учун жами 125 миллион фунт сарфлашга тайёр. Лондон клуби Савино учун 60 миллион фунт таклиф қилмоқчи, футболчи билан шахсий шартнома бўйича келишувга еришилган, бироқ Манчестер Сити трансферга фақат ўринбосар топилган тақдирдагина розилик беради.

Лондоннинг Тоттенхем клуби янги мавсум олдидан ўз ҳужум чизиғини тубдан янгилаш мақсадида трансфер бозорида улкан қадам ташламоқда. Жамоа раҳбарияти Манчестер Сити қанот футболчиси Савино ҳамда Челси ҳужумчиси Николас Джексонни ўз сафига қўшиб олиш учун жами 125 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ сарфлашга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аввалроқ ҳимоя ва ярим ҳимоя чизиқларини муваффақиятли мустаҳкамлаб олган Тоттенхем энди асосий эътиборни ҳужумни кучайтиришга қаратган. Янги режаларга кўра, Лондон клуби бразилиялик вингер Савино учун 60 миллион фунт, 25 ёшли сенегаллик ҳужумчи Николас Джексон учун эса 65 миллион фунт тўлашга тайёр.

Савино трансферидаги музокаралар ва шахсий келишув

Fabrizio Romano маълумотига кўра, Тоттенхем аллақачон Савинонинг шахсий шартномаси борасида футболчи билан келишувга эришган. Вингер бош мураббий Роберто Де Зерби қўл остида тўп суриш истагида Манчестер Сити клубидан трансфер қилинишини сўраб расман мурожаат қилган.

Ҳозирда икки клуб ўртасидаги музокаралар давом этмоқда. Манчестер Сити футболчи учун талаб қилинаётган тўлиқ 60 миллион фунт миқдоридаги суммани олмоқчи. Шунингдек, «шаҳарликлар» бу трансферга фақатгина трансфер бозорида ўринбосар топилган тақдирдагина розилик беришларини маълум қилишган.

Гакпо вариантидан воз кечилиши ва Джексон учун кураш

Маълум бўлишича, Тоттенхем дастлаб Ливерпул ҳужумчиси Коди Гакпони асосий нишон сифатида белгилаган эди. Бироқ Ливерпул ўз таркибидаги чуқурликни сақлаб қолиш мақсадида ҳар қандай таклифни рад этгач, Лондон клуби эътиборини Савинога қаратишга мажбур бўлган.

Қанот чизиғидаги муаммоларни ҳал қилгач, Тоттенхем марказий ҳужумчи излашга киришди. Даилй Маил хабар беришича, Челси сафида Даннй Велбекк пайдо бўлганидан сўнг, клуб Николас Джексонни 65 миллион фунтга баҳоламоқда. Ўтган мавсумни Бавария сафида ижара асосида ўтказган 25 ёшли ҳужумчи энди доимий ўйин амалиётига эга бўлиш учун бошқа жамоага ўтишни хоҳламоқда.

Айни пайтда ўз таркибида олтита ҳужумчини сақлаб турган Челси агар Тоттенхем талаб қилинган суммани тўласа, футболчининг кетишига қаршилик қилмайди. Тоттенхем раҳбарияти август ойининг иккинчи ҳафтасида Манчестер Сити вакиллари билан расмий учрашув ўтказиб, Савино трансферини 10-августгача якунлашни режалаштирмоқда. Бразилиялик футболчининг трансфери ҳал этилгач, дарҳол Челсега Николас Джексон бўйича расмий таклиф юборилиши кутилмоқда.

ТоттенхемСавиноНиколас ДжексонТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда