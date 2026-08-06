Барселона Родрини ўз сафига қўшиб олмоқчи

·56·Спорт
Барселона Родрини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Қисқача

Барселона Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини трансфер қилиш учун унинг агентлари билан дастлабки музокараларни бошлади. Аввалроқ 30 ёшли испаниялик футболчининг асосий харидори сифатида Реал Мадрид кўрсатилган, бироқ клублар ўртасида расмий келишув мавжуд эмас ва футболчининг шартномаси тугашига 12 ой қолган.

Испаниянинг Барселона клуби трансфер бозорида кутилмаган қадам ташлаб, Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Goal.com хабар беришича, каталонияликлар футболчининг агентлари билан дастлабки музокараларни бошлаб юборган ва бу ҳаракат Реал Мадрид рейсларини жиддий равишда йўққа чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган ойлар давомида футболчининг асосий харидори сифатида айниқса Реал Мадрид кўрсатилаётган эди. Бироқ клублар ўртасида расмий келишувга эришилмагани ва трансфер масаласида очиқлик сақланиб қолаётгани Жоан Лапорта бошчилигидаги Барселона раҳбариятига фурсатдан фойдаланиш имконини бермоқда. 30 ёшли испаниялик футболчининг ўз Ватанига қайтиш истаги бу каби шов-шувли трансфер эҳтимолини оширмоқда.

Майдондаги муаммолар ва Барселона режаси

Каталония клубининг трансфер бозорида фавқулодда фаоллашуви жамоа марказидаги жиддий жароҳатлар инқирози билан изоҳланади. Френки де Ёнг ўнг тиззасидан жиддий жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиққандан сўнг, жамоа марказида дунё даражасидаги таянч ярим ҳимоячисига эҳтиёж сезилмоқда. Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси тугашига атиги 12 ой қолган Родри бу муаммонинг энг мукаммал ечими сифатида кўрилмоқда.

Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи ҳам Испанияга қайтиш истагини яширмаяпти. Шартномаси якунига етиб бораётгани сабабли у яқин орада келажагини ҳал қилиш учун клуб раҳбарияти билан музокаралар столига ўтиши кутилмоқда. Ла Лига грандларининг қизиқишига изоҳ берар экан, футболчи дунёнинг энг яхши клублари таклифини рад этиб бўлмаслигини таъкидлаган.

Мадрид дербиси ва шахсий шартлар

Родри учун Ла Лигага қайтиш фақатгина майдондаги ўйинлар билан чекланмайди. У Каталония пойтахтида Испания терма жамоасидаги саккиз нафар жамоадоши, жумладан Ламине Ямал, Педри ва Гави билан бирга тўп суриш имкониятига эга бўлади. Бу омил ҳам футболчининг танловига ижобий таъсир кўрсатиши мумкинлиги айтилмоқда.

Шу билан бирга, Манчестер Сити раҳбарияти Реал Мадрид билан олиб борилаётган музокараларни секинлаштириш чораларини кўрган. Футболчининг ўзи ҳам Мадрид клубидаги спорт лойиҳасига, хусусан, мураббийлик масаласига шубҳа билан қараётгани хабар қилинмоқда. Шу боис Барселона ўзининг қатъий ҳаракатлари эвазига трансфер пойгасида асосий даъвогарга айланиши кутилмоқда.

БарселонаРодриМанчестер СитиРеал МадридТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)