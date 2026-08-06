Барселона Родрини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Барселона Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини трансфер қилиш учун унинг агентлари билан дастлабки музокараларни бошлади. Аввалроқ 30 ёшли испаниялик футболчининг асосий харидори сифатида Реал Мадрид кўрсатилган, бироқ клублар ўртасида расмий келишув мавжуд эмас ва футболчининг шартномаси тугашига 12 ой қолган.
Испаниянинг Барселона клуби трансфер бозорида кутилмаган қадам ташлаб, Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Goal.com хабар беришича, каталонияликлар футболчининг агентлари билан дастлабки музокараларни бошлаб юборган ва бу ҳаракат Реал Мадрид рейсларини жиддий равишда йўққа чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган ойлар давомида футболчининг асосий харидори сифатида айниқса Реал Мадрид кўрсатилаётган эди. Бироқ клублар ўртасида расмий келишувга эришилмагани ва трансфер масаласида очиқлик сақланиб қолаётгани Жоан Лапорта бошчилигидаги Барселона раҳбариятига фурсатдан фойдаланиш имконини бермоқда. 30 ёшли испаниялик футболчининг ўз Ватанига қайтиш истаги бу каби шов-шувли трансфер эҳтимолини оширмоқда.
Майдондаги муаммолар ва Барселона режасиКаталония клубининг трансфер бозорида фавқулодда фаоллашуви жамоа марказидаги жиддий жароҳатлар инқирози билан изоҳланади. Френки де Ёнг ўнг тиззасидан жиддий жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиққандан сўнг, жамоа марказида дунё даражасидаги таянч ярим ҳимоячисига эҳтиёж сезилмоқда. Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси тугашига атиги 12 ой қолган Родри бу муаммонинг энг мукаммал ечими сифатида кўрилмоқда.
Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи ҳам Испанияга қайтиш истагини яширмаяпти. Шартномаси якунига етиб бораётгани сабабли у яқин орада келажагини ҳал қилиш учун клуб раҳбарияти билан музокаралар столига ўтиши кутилмоқда. Ла Лига грандларининг қизиқишига изоҳ берар экан, футболчи дунёнинг энг яхши клублари таклифини рад этиб бўлмаслигини таъкидлаган.
Мадрид дербиси ва шахсий шартларРодри учун Ла Лигага қайтиш фақатгина майдондаги ўйинлар билан чекланмайди. У Каталония пойтахтида Испания терма жамоасидаги саккиз нафар жамоадоши, жумладан Ламине Ямал, Педри ва Гави билан бирга тўп суриш имкониятига эга бўлади. Бу омил ҳам футболчининг танловига ижобий таъсир кўрсатиши мумкинлиги айтилмоқда.
Шу билан бирга, Манчестер Сити раҳбарияти Реал Мадрид билан олиб борилаётган музокараларни секинлаштириш чораларини кўрган. Футболчининг ўзи ҳам Мадрид клубидаги спорт лойиҳасига, хусусан, мураббийлик масаласига шубҳа билан қараётгани хабар қилинмоқда. Шу боис Барселона ўзининг қатъий ҳаракатлари эвазига трансфер пойгасида асосий даъвогарга айланиши кутилмоқда.
…