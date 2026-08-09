Mazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқда
Mazda КХ-90 савдоси АҚШда 2026 йилнинг биринчи ярмида 24 фоизга, КХ-70 савдоси эса 29 фоизга пасайди. Ҳисобот даврида 21 271 дона КХ-90 ва 5 974 дона КХ-70 сотилди, Mazda молиявий директори Жеффри Гайтон эса натижалардан норозилигини билдирди.
Ixbt.com маълумотига кўра, Mazda компаниясининг АҚШ бозоридаги энг йирик ва қимматбаҳо флагман кроссоверлари савдоси 2026 йилнинг биринчи ярмида сезиларли даражада пасайиб кетди. Япон бренди учун бу ҳолат жиддий ташвиш туғдирмоқда, чунки айнан ушбу моделлар компаниянинг юқори нарх сегментидаги мавқеини мустаҳкамлаши керак эди, бироқ харидорларнинг қизиқиши кутилганидан паст бўлиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Савдо пасайишининг асосий кўрсаткичлариЖорий йилнинг дастлабки олти ойи якунларига кўра, уч қаторли ўриндиқларга эга Mazda КХ-90 харидорларнинг 24 фоизини йўқотган бўлса, икки қаторли КХ-70 модели савдоси дарҳол 29 фоизга пасайди. Ҳисобот даврида АҚШда 21 271 дона КХ-90 сотилган. Икки қаторли версия кўрсаткичлари эса бундан деярли тўрт баробар паст бўлиб, атиги 5 974 тани ташкил этди.
Mazda молиявий директори Жеффри Гайтон компаниянинг жорий натижаларидан норозилигини очиқ эълон қилди. Ушбу автомобиллар айнан Шимолий Америка бозори талабларидан келиб чиққан ҳолда махсус ишлаб чиқилган эди. Бироқ янги технологик ечимлар ва қимматбаҳо позициялаш ҳозирча кутилган тижорий муваффақиятни таъминлай олмади.
Нархларни пасайтирмаслик ва хавфсизликка урғуМуваффақиятсизликка қарамай, япон автоишлаб чиқарувчиси машиналар нархини пасайтириш ниятида эмас. Вазиятни ижобий томонга ўзгартириш учун компания нарх сиёсатини ўзгартириш ўрнига рекламани кучайтириш ва автомобилларни босқичма-босқич янгилаб бориш стратегиясини танлади.
Реклама кампаниясининг асосий аргументларидан бири сифатида хавфсизлик кўрсаткичлари танланади. Яқинда янгиланган КХ-5 модели АҚШ Йўл ҳаракати хавфсизлиги суғурта институти (ИИҲС) томонидан нуфузли Топ Сафетй Пикк+ мукофотига сазовор бўлди. Mazda ўз қаторида ушбу мукофотга эга моделлар бошқа ҳар қандай рақобатчига қараганда кўпроқ эканини таъкидлаб, мазкур ютуқни йирик кроссоверларни тарғиб қилишда фаол қўлламоқдир.
Бозордаги қўшимча муаммолар ва импорт омилиМутахассисларнинг фикрича, КХ-70 ва КХ-90 моделлари дуч келган қийинчиликлар фақатгина маркетинг ва реклама билан чекланиб қолмайди. Ушбу кроссоверлар АҚШга тўғридан-тўғри Япониядан келтирилади, шунинг учун мамлакатдаги импорт божлари уларнинг рақобатбардошлигига маълум даражада салбий таъсир кўрсатди.
Шунингдек, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш сиёсатининг ўзгариши ва тармоқда қимматбаҳо плуг-ин гидридларга (PHEV) бўлган қизиқишнинг умумий совиши ҳам талабни пасайтирди. Мазкур моделлар орқали бренд янада юқори премиум сегментга ўтишни режалаштирган эди.
Парадоксал ҳолат: Mazda3 модели бум даврини бошдан кечирмоқдаҚизиғи шундаки, янги ва қимматбаҳо кроссоверлар харидорларни йўқотаётган бир пайтда, компаниянинг энг ёш бўлмаган автомобилларидан бири бўлган Mazda3 жадал суръатлар билан ўсмоқда. Жорий авлод модели 2018 йилдан бери ишлаб чиқарилиб, тубдан янгиланмаган бўлса-да, ҳозирда жуда юқори динамикани кўрсатмоқда.
Июль ойида АҚШда Mazda3 савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 88 фоизга ошган бўлса, 2026 йил бошидан бери бу кўрсаткич 28 фоизни ташкил этди. Натижада, махсус Америка бозори учун яратилган энг янги флагман кроссоверлар мижозларни йўқотаётган бир пайтда, бренднинг ёши каттароқ модели кутилмаган савдо бумини бошдан кечирмоқда.
…