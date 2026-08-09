Mazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқда

·202·Авто
Mazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқда
Қисқача

Mazda КХ-90 савдоси АҚШда 2026 йилнинг биринчи ярмида 24 фоизга, КХ-70 савдоси эса 29 фоизга пасайди. Ҳисобот даврида 21 271 дона КХ-90 ва 5 974 дона КХ-70 сотилди, Mazda молиявий директори Жеффри Гайтон эса натижалардан норозилигини билдирди.

Ixbt.com маълумотига кўра, Mazda компаниясининг АҚШ бозоридаги энг йирик ва қимматбаҳо флагман кроссоверлари савдоси 2026 йилнинг биринчи ярмида сезиларли даражада пасайиб кетди. Япон бренди учун бу ҳолат жиддий ташвиш туғдирмоқда, чунки айнан ушбу моделлар компаниянинг юқори нарх сегментидаги мавқеини мустаҳкамлаши керак эди, бироқ харидорларнинг қизиқиши кутилганидан паст бўлиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Савдо пасайишининг асосий кўрсаткичлари

Жорий йилнинг дастлабки олти ойи якунларига кўра, уч қаторли ўриндиқларга эга Mazda КХ-90 харидорларнинг 24 фоизини йўқотган бўлса, икки қаторли КХ-70 модели савдоси дарҳол 29 фоизга пасайди. Ҳисобот даврида АҚШда 21 271 дона КХ-90 сотилган. Икки қаторли версия кўрсаткичлари эса бундан деярли тўрт баробар паст бўлиб, атиги 5 974 тани ташкил этди.

Mazda молиявий директори Жеффри Гайтон компаниянинг жорий натижаларидан норозилигини очиқ эълон қилди. Ушбу автомобиллар айнан Шимолий Америка бозори талабларидан келиб чиққан ҳолда махсус ишлаб чиқилган эди. Бироқ янги технологик ечимлар ва қимматбаҳо позициялаш ҳозирча кутилган тижорий муваффақиятни таъминлай олмади.

Нархларни пасайтирмаслик ва хавфсизликка урғу

Муваффақиятсизликка қарамай, япон автоишлаб чиқарувчиси машиналар нархини пасайтириш ниятида эмас. Вазиятни ижобий томонга ўзгартириш учун компания нарх сиёсатини ўзгартириш ўрнига рекламани кучайтириш ва автомобилларни босқичма-босқич янгилаб бориш стратегиясини танлади.

Реклама кампаниясининг асосий аргументларидан бири сифатида хавфсизлик кўрсаткичлари танланади. Яқинда янгиланган КХ-5 модели АҚШ Йўл ҳаракати хавфсизлиги суғурта институти (ИИҲС) томонидан нуфузли Топ Сафетй Пикк+ мукофотига сазовор бўлди. Mazda ўз қаторида ушбу мукофотга эга моделлар бошқа ҳар қандай рақобатчига қараганда кўпроқ эканини таъкидлаб, мазкур ютуқни йирик кроссоверларни тарғиб қилишда фаол қўлламоқдир.

Бозордаги қўшимча муаммолар ва импорт омили

Мутахассисларнинг фикрича, КХ-70 ва КХ-90 моделлари дуч келган қийинчиликлар фақатгина маркетинг ва реклама билан чекланиб қолмайди. Ушбу кроссоверлар АҚШга тўғридан-тўғри Япониядан келтирилади, шунинг учун мамлакатдаги импорт божлари уларнинг рақобатбардошлигига маълум даражада салбий таъсир кўрсатди.

Шунингдек, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш сиёсатининг ўзгариши ва тармоқда қимматбаҳо плуг-ин гидридларга (PHEV) бўлган қизиқишнинг умумий совиши ҳам талабни пасайтирди. Мазкур моделлар орқали бренд янада юқори премиум сегментга ўтишни режалаштирган эди.

Парадоксал ҳолат: Mazda3 модели бум даврини бошдан кечирмоқда

Қизиғи шундаки, янги ва қимматбаҳо кроссоверлар харидорларни йўқотаётган бир пайтда, компаниянинг энг ёш бўлмаган автомобилларидан бири бўлган Mazda3 жадал суръатлар билан ўсмоқда. Жорий авлод модели 2018 йилдан бери ишлаб чиқарилиб, тубдан янгиланмаган бўлса-да, ҳозирда жуда юқори динамикани кўрсатмоқда.

Июль ойида АҚШда Mazda3 савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 88 фоизга ошган бўлса, 2026 йил бошидан бери бу кўрсаткич 28 фоизни ташкил этди. Натижада, махсус Америка бозори учун яратилган энг янги флагман кроссоверлар мижозларни йўқотаётган бир пайтда, бренднинг ёши каттароқ модели кутилмаган савдо бумини бошдан кечирмоқда.

MazdaАвтомобилЯнгиликларАҚШКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиGeely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 03:23Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиRenault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиКеча, 16:20Аирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиАирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиКеча, 12:51Париж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиПариж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиКеча, 10:21Клемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратдиКлемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратди08.08, 21:51BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиBMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошлади08.08, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади