Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?
Мюнхеннинг «Бавария» клуби бош мураббийи Венсан Компани Германия Суперкубоги доирасида азалий рақиб — Дортмунднинг «Боруссия» клубига қарши кечадиган бўлажак принципиал тўқнашув ҳақида фикр билдирди. Клуб расмий сайтига интервью берган бельгиялик мутахассис жамоа ҳар бир соврин учун курашиши ва Дортмунддаги баҳс жиддий синов бўлишини таъкидлади.
«Ҳар бир совринни ютмоқчимиз»: Компанининг баёноти
Венсан Компани мусобақанинг аҳамияти ва рақиб майдонидаги финал ҳақида тўхталиб, қуйидаги фикрларни билдирди:
"Мен муҳимлик даражасига кўра совринларни ажратмайман. Очиғини айтсам, уларнинг барчасини қўлга киритишни истаймиз. Эртага бизни ҳақиқий финал кутиб турибди.
Германия Суперкубоги баҳсининг сафарда ўтиши мени ташвишга солаётгани йўқ — бу ҳам Германиядаги ўзига хос анъана (амалдаги чемпион сафарда ўйнайди). Дортмундда совринни ютиш ажойиб ҳодиса бўларди. Балки трибуналардаги мухлислар нисбати 50/50 бўлганида финал руҳиятига кўпроқ мос келарди, лекин Дортмундга сафар уюштириб кубокни олиб кетиш жуда ёқимли. Бироқ бу оғир вазифа — «Боруссия» юқори сифат ва катта кучга эга. Бундеслигада улардан кўра жиддийроқ рақиб топилмаса керак.", — деди Венсан Компани.
Германия Суперкубоги–2026: «Der Klassiker» тафсилотлари
Кўрсаткич
Тафсилотлар ва маълумотлар
Мусобақа
Германия Суперкубоги (DFL-Supercup)
Жуфтлик
«Боруссия Дортмунд» — «Бавария Мюнхен»
Сана ва манзил
22 август, «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» майдони)
Ўйин анъанаси
Амалдаги чемпион Суперкубок баҳсини сафарда ўтказади
Мураббий мақсади
Мавсумдаги барча мумкин бўлган совринларни қўлга киритиш
Рақибга баҳо
Бундеслигадаги энг жиддий ва сифатли рақиб
Дортмунддаги принципиал тўқнашув
22 август куни Дортмунд майдонида кечадиган мазкур классик тўқнашувда янги мавсумнинг илк расмий соврини ўртага қўйилади. Мюнхенликлар рақиб майдонидаги босимга қарамай, совринни ўз уйига олиб кетиш учун асосий таркиб билан майдонга тушишни режалаштирмоқда.
Сизнингча, Венсан Компани «Бавария» билан Дортмунддаги қайноқ атмосферада ғалаба қозониб, янги мавсумдаги илк совринини қўлга кирита оладими ёки «Боруссия» ўз майдонида устунлик қиладими?
Ўз тахмин ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда немис футболи ихлосмандларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
…