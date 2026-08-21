Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?

·6·Спорт
Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?

Мюнхеннинг «Бавария» клуби бош мураббийи Венсан Компани Германия Суперкубоги доирасида азалий рақиб — Дортмунднинг «Боруссия» клубига қарши кечадиган бўлажак принципиал тўқнашув ҳақида фикр билдирди. Клуб расмий сайтига интервью берган бельгиялик мутахассис жамоа ҳар бир соврин учун курашиши ва Дортмунддаги баҳс жиддий синов бўлишини таъкидлади.

«Ҳар бир совринни ютмоқчимиз»: Компанининг баёноти

Венсан Компани мусобақанинг аҳамияти ва рақиб майдонидаги финал ҳақида тўхталиб, қуйидаги фикрларни билдирди:

"Мен муҳимлик даражасига кўра совринларни ажратмайман. Очиғини айтсам, уларнинг барчасини қўлга киритишни истаймиз. Эртага бизни ҳақиқий финал кутиб турибди.

Германия Суперкубоги баҳсининг сафарда ўтиши мени ташвишга солаётгани йўқ — бу ҳам Германиядаги ўзига хос анъана (амалдаги чемпион сафарда ўйнайди). Дортмундда совринни ютиш ажойиб ҳодиса бўларди. Балки трибуналардаги мухлислар нисбати 50/50 бўлганида финал руҳиятига кўпроқ мос келарди, лекин Дортмундга сафар уюштириб кубокни олиб кетиш жуда ёқимли. Бироқ бу оғир вазифа — «Боруссия» юқори сифат ва катта кучга эга. Бундеслигада улардан кўра жиддийроқ рақиб топилмаса керак.", — деди Венсан Компани.

Германия Суперкубоги–2026: «Der Klassiker» тафсилотлари

Кўрсаткич

Тафсилотлар ва маълумотлар

Мусобақа

Германия Суперкубоги (DFL-Supercup)

Жуфтлик

«Боруссия Дортмунд» — «Бавария Мюнхен»

Сана ва манзил

22 август, «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» майдони)

Ўйин анъанаси

Амалдаги чемпион Суперкубок баҳсини сафарда ўтказади

Мураббий мақсади

Мавсумдаги барча мумкин бўлган совринларни қўлга киритиш

Рақибга баҳо

Бундеслигадаги энг жиддий ва сифатли рақиб

Дортмунддаги принципиал тўқнашув

22 август куни Дортмунд майдонида кечадиган мазкур классик тўқнашувда янги мавсумнинг илк расмий соврини ўртага қўйилади. Мюнхенликлар рақиб майдонидаги босимга қарамай, совринни ўз уйига олиб кетиш учун асосий таркиб билан майдонга тушишни режалаштирмоқда.

Сизнингча, Венсан Компани «Бавария» билан Дортмунддаги қайноқ атмосферада ғалаба қозониб, янги мавсумдаги илк совринини қўлга кирита оладими ёки «Боруссия» ўз майдонида устунлик қиладими?

Ўз тахмин ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда немис футболи ихлосмандларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаЭнг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаБугун, 17:46Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариТошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариБугун, 17:42Челси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиЧелси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиБугун, 17:34Кристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиКристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиБугун, 15:57Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиБугун, 15:38Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)