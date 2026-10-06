Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафарда Жанубий Кореяга мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафарда Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашувида 2:0 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Мезбонлар сафида Сон Хин Мин 7-дақиқада, О Се Хун эса 60-дақиқада гол урди.
- Мазкур ўйин мураббийлар штаби учун таркибни синовдан ўтказиш ва юқори темпдаги ўйинларга тайёргарлик кўриш йўлида муҳим имтиҳон бўлди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашуви доирасида Осиёнинг энг қудратли жамоаларидан бири — Жанубий Корея миллий термаси меҳмони бўлди. Йонгин шаҳридаги «Йонгин Минеу» стадионида кечган шиддатли баҳсда мезбонлар 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Осиё ва жаҳон футболи юлдузлари билан кучайтирилган Корея термасига қарши баҳс мураббийлар штаби учун таркибни синовдан ўтказиш ва энг юқори темпдаги ўйинларга тайёргарлик кўриш йўлида муҳим имтиҳон вазифасини ўтади.
Тезкор гол ва иккинчи бўлимдаги зарба
Учрашув мезбонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди:
Сон Хин Миннинг тезкор голи (7-дақиқа): Ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ «Тоттенҳэм» клуби юлдузи Сон Хин Мин ҳисобни очди ва жамоасига тезкор устунлик тақдим этди (1:0);
О Се Хун ҳисобни мустаҳкамлади (60-дақиқа): Иккинчи бўлимнинг 60-дақиқасида мезбонлар ҳужумчиси О Се Хун Абдувоҳид Неъматов қўриқлаётган дарвозага иккинчи тўпни киритиб, якуний ҳисобни ўрнатди (2:0).
Ўйин протоколи ва таркиблар:
Ўртоқлик учрашуви
Корея Республикаси – Ўзбекистон 2:0
Голлар: Сон Хин Мин (7), О Се Хун (60).
Манзил: Йонгин, «Йонгин Минеу» стадиони.
Жамоаларнинг асосий таркиблари:
Корея Республикаси: 21. Чо Хён У, 2. Ли Хан Бом, 3. Ким Тэ Хён, 5. Ким Тэ Хён, 7. Сон Хин Мин, 10. Ли Чжэ Сон, 11. Хван Хи Чхан, 16. Пак Жин Соп, 19. Ли Кан Ин («ПСЖ»), 20. О Се Хун, 26. Чо Хён Тэк.
Ўзбекистон: 12. Абдувоҳид Неъматов, 2. Абдуқодир Ҳусанов («Ланс») (Муҳаммадрасул Абдумажидов, 83), 4. Беҳруз Каримов, 5. Жаҳонгир Ўрозов, 6. Акмал Мозговой (Диёр Холматов, 83), 9. Одил Ҳамробеков (Ҳусайн Норчаев, 69), 10. Азиз Ғаниев (Шерзод Эсанов, 46), 13. Шерзод Насруллаев (Маҳмуд Маҳамаджонов, 69), 14. Элдор Шомуродов, 17. Достон Ҳамдамов (Азиз Амонов, 46), 22. Аббос Файзуллаев (Азиз Холмуродов, 83).
Огоҳлантириш (сариқ карточка): Шерзод Эсанов (Ўзбекистон, 47).
Мураббийлар тажрибаси ва тактик ўзгаришлар
Ўйин давомида терма жамоамиз сафида кўплаб тактик синовлар амалга оширилди:
Бир қатор алмаштиришлар: Иккинчи бўлим бошидаёқ Азиз Амонов ва Шерзод Эсанов майдонга туширилди. 69-дақиқада ҳужум чизиғини кучайтириш учун Ҳусайн Норчаев ва қанотга Маҳмуд Маҳамаджонов жалб этилди;
Ёшларга имконият: Баҳснинг сўнгги қисмида Ҳусанов, Файзуллаев ва Мозговой ўрнига Абдумажидов, Холмуродов ҳамда Холматовлар захирадан ўйинга қўшилди;
Сабоқ ва хулосалар: Ли Кан Ин, Хван Хи Чхан ва Сон Хин Мин каби юқори прессингга эга юлдузларга қарши ўтказилган мазкур спарринг-баҳс ҳимоя чизиғидаги камчиликларни аниқлаш ва йирик расмий турнирлар олдидан жисмоний темпни ошириш учун жуда қимматли тажриба бўлди.
Изоҳлар 0
…