Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафарда Жанубий Кореяга мағлуб бўлди

·17·Спорт
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафарда Жанубий Кореяга мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафарда Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашувида 2:0 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Мезбонлар сафида Сон Хин Мин 7-дақиқада, О Се Хун эса 60-дақиқада гол урди.
  • Мазкур ўйин мураббийлар штаби учун таркибни синовдан ўтказиш ва юқори темпдаги ўйинларга тайёргарлик кўриш йўлида муҳим имтиҳон бўлди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашуви доирасида Осиёнинг энг қудратли жамоаларидан бири — Жанубий Корея миллий термаси меҳмони бўлди. Йонгин шаҳридаги «Йонгин Минеу» стадионида кечган шиддатли баҳсда мезбонлар 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Осиё ва жаҳон футболи юлдузлари билан кучайтирилган Корея термасига қарши баҳс мураббийлар штаби учун таркибни синовдан ўтказиш ва энг юқори темпдаги ўйинларга тайёргарлик кўриш йўлида муҳим имтиҳон вазифасини ўтади.

Тезкор гол ва иккинчи бўлимдаги зарба

Учрашув мезбонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди:

  • Сон Хин Миннинг тезкор голи (7-дақиқа): Ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ «Тоттенҳэм» клуби юлдузи Сон Хин Мин ҳисобни очди ва жамоасига тезкор устунлик тақдим этди (1:0);

  • О Се Хун ҳисобни мустаҳкамлади (60-дақиқа): Иккинчи бўлимнинг 60-дақиқасида мезбонлар ҳужумчиси О Се Хун Абдувоҳид Неъматов қўриқлаётган дарвозага иккинчи тўпни киритиб, якуний ҳисобни ўрнатди (2:0).

Ўйин протоколи ва таркиблар:

  • Ўртоқлик учрашуви

  • Корея Республикаси – Ўзбекистон 2:0

  • Голлар: Сон Хин Мин (7), О Се Хун (60).

  • Манзил: Йонгин, «Йонгин Минеу» стадиони.

Жамоаларнинг асосий таркиблари:

  • Корея Республикаси: 21. Чо Хён У, 2. Ли Хан Бом, 3. Ким Тэ Хён, 5. Ким Тэ Хён, 7. Сон Хин Мин, 10. Ли Чжэ Сон, 11. Хван Хи Чхан, 16. Пак Жин Соп, 19. Ли Кан Ин («ПСЖ»), 20. О Се Хун, 26. Чо Хён Тэк.

  • Ўзбекистон: 12. Абдувоҳид Неъматов, 2. Абдуқодир Ҳусанов («Ланс») (Муҳаммадрасул Абдумажидов, 83), 4. Беҳруз Каримов, 5. Жаҳонгир Ўрозов, 6. Акмал Мозговой (Диёр Холматов, 83), 9. Одил Ҳамробеков (Ҳусайн Норчаев, 69), 10. Азиз Ғаниев (Шерзод Эсанов, 46), 13. Шерзод Насруллаев (Маҳмуд Маҳамаджонов, 69), 14. Элдор Шомуродов, 17. Достон Ҳамдамов (Азиз Амонов, 46), 22. Аббос Файзуллаев (Азиз Холмуродов, 83).

  • Огоҳлантириш (сариқ карточка): Шерзод Эсанов (Ўзбекистон, 47).

Мураббийлар тажрибаси ва тактик ўзгаришлар

Ўйин давомида терма жамоамиз сафида кўплаб тактик синовлар амалга оширилди:

  • Бир қатор алмаштиришлар: Иккинчи бўлим бошидаёқ Азиз Амонов ва Шерзод Эсанов майдонга туширилди. 69-дақиқада ҳужум чизиғини кучайтириш учун Ҳусайн Норчаев ва қанотга Маҳмуд Маҳамаджонов жалб этилди;

  • Ёшларга имконият: Баҳснинг сўнгги қисмида Ҳусанов, Файзуллаев ва Мозговой ўрнига Абдумажидов, Холмуродов ҳамда Холматовлар захирадан ўйинга қўшилди;

  • Сабоқ ва хулосалар: Ли Кан Ин, Хван Хи Чхан ва Сон Хин Мин каби юқори прессингга эга юлдузларга қарши ўтказилган мазкур спарринг-баҳс ҳимоя чизиғидаги камчиликларни аниқлаш ва йирик расмий турнирлар олдидан жисмоний темпни ошириш учун жуда қимматли тажриба бўлди.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиСон Хин МинКорея РеспубликасиАббос Файзуллаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлилиАббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлили25 сентябр 06:39Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...25 сентябр 07:13Фабио Каннаваро сирни очди: Сурияга қарши кимлар ўйнайди?Фабио Каннаваро сирни очди: Сурияга қарши кимлар ўйнайди?30 сентябр 19:16Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилдиКаннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди2 октябр 10:039 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди9 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди25 сентябр 18:59“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида26 сентябр 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?