Одамлардан минора: Испаниядаги ноодатий мусобақада тарихий натижа қайд этилди

·7·Дунё
Одамлардан минора: Испаниядаги ноодатий мусобақада тарихий натижа қайд этилди

Испаниянинг Таррагона шаҳрида одамлар бир-бирининг елкасига чиқиб, улкан миноралар қурадиган анъанавий “castells” мусобақаси ўтказилди. 4 октябрь куни бўлиб ўтган XXX Таррагона инсон миноралари мусобақасида Каталониянинг 12 та кучли жамоаси қатнашди. Бу ҳақда Catalan News хабар берди.

Мусобақада юзлаб иштирокчилар бир-бирининг елкасига чиқиб, имкон қадар баланд ва мураккаб конструкциялар барпо этади. Энг кучли жамоалар 10 қаватгача бўлган минораларни қуради. Бунда фақат минорани тиклаш эмас, балки уни хавфсиз тарзда тўлиқ тушириш ҳам муҳим ҳисобланади.

Бу йил Castellers de Vilafranca жамоаси 14 635 очко билан биринчи ўринни эгаллади. Жамоа дастлаб иккита 10 қаватли минорани муваффақиятли бажарди. Мусобақанинг ҳал қилувчи босқичида эса тарихда илк бор тўққиз кишилик қатламлардан иборат, тўққиз қаватли “9 de 9 amb folre” минорасини тўлиқ қуриб, хавфсиз тарзда туширишга муваффақ бўлди.

“Castells” анъанаси Каталонияда қарийб 200 йиллик тарихга эга. ЮНЕСКО маълумотларига кўра, инсон миноралари одатда олти қаватдан 10 қаватгача бўлади ва бу маҳорат авлоддан авлодга ўтиб келади.

2010 йил 16 ноябрда “castells” анъанаси ЮНЕСКОнинг Инсоният номоддий маданий мероси рўйхатига киритилган.

ТаррагонаCastellsКаталонияCastellers de Vilafranca
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаМинтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқда4 сентябр 20:51360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди31 август 15:24Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиДеҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига бурканди1 сентябр 19:44Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиМинглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтарди27 август 21:03Эйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиЭйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилди8 сентябр 14:27Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!21 август 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?