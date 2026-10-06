АҚШнинг янги гипертовушли ракетаси ҳаво мудофааси тизимларини қандай айланиб ўтади?

·1·Дунё
АҚШнинг янги гипертовушли ракетаси ҳаво мудофааси тизимларини қандай айланиб ўтади?

АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Австралия Қироллик ҲҲК билан ҳамкорликда янги авлод гипертовушли қанотли ракетаси ҳисобланган HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) лойиҳаси бўйича илк муваффақиятли парвоз синовини ўтказди. Бу ҳақда нуфузли ҳарбий нашр The War Zone АҚШ ҳарбий мутасаддиларига таянган ҳолда хабар тарқатди.

АҚШ ҲҲК расмий вакилининг таъкидлашича, ушбу синов узоқ масофадаги нишонларга юқори аниқликда ва даф этиб бўлмас тезликда зарба бериш имкониятларини такомиллаштириш дастури доирасида амалга оширилган.

Вумера полигонидаги махфий учириш

Расмий ҳарбий маълумотларда ракетани ташлаган самолёт русуми ва полигон номи очиқланмаган бўлса-да, The War Zone нашрига кўра, тарихий синов Австралиядаги машҳур Woomera Test Range ҳарбий-тажриба майдонида бўлиб ўтган:

  • Ҳаводан учириш: Австралия ҲҲК самолёти махсус ажратилган ҳаво кенглигида HACM синов нусхасини белгиланган баландликда ҳавога ташлаган;

  • Маълумотлар йиғими: Парвоз давомида ракетанинг аэродинамикаси, гипертовуш тезлигидаги муҳитга чиқиши ва агрегатларнинг барқарор ишлаши бўйича энг муҳим телеметрик кўрсаткичлар муваффақиятли ёзиб олинган.

7 Мах тезлик ва ихчамлик: HACM техник имкониятлари

HACM ракетасининг аниқ техник характеристикалари тўлиқ махфийлаштирилган. Шунга қарамай, очиқ ҳарбий манбалардаги маълумотлар унинг ўта хавфли хусусиятларини ошкор қилмоқда:

  • Икки босқичли гипертовуш тизими: Ракета қаттиқ ёқилғили тезлаткич (бошланғич блок) ҳамда мустақил гипертовушли тўғри оқимли ҳаво-реактив двигатели билан жиҳозланган жанговар учиш қисмидан иборат;

  • Тезлик ва манёвр: Қурол тахминан 7 Мах тезликка (товуш тезлигидан 7 баробар юқори) эриша олади. Тез ҳаракатланувчи планёр баландлик ва йўналиш бўйича кескин манёврлар қилиш қобилиятига эга бўлиб, бу уни замонавий ракетага қарши мудофаа (РҚМ) радарлари учун амалда пайқаб бўлмас даражага келтиради;

  • Ҳаракат радиуси: Ракетанинг лойиҳавий зарба масофаси 500 километрни ташкил этади;

  • Қирувчилар учун ихчам ўлчам: Оғир ва йирик гипертовушли мажмуалардан фарқли ўлароқ, HACM ихчам ўлчамларга эга. Шу сабабли ундан нафақат стратегик бомбардимончилар, балки тактик қирувчилар — асосий ташувчи бўлмиш F-15E Strike Eagle ва денгиз авиациясининг F/A-18F Super Hornet самолётлари ҳам фойдаланиши мумкин.

Кечикишлар ва оммавий ишлаб чиқариш муддати

Лойиҳа техник жиҳатдан мураккаб бўлгани сабабли уни синовдан ўтказиш бир неча бор кечиктирилган эди. Дастлаб синовлар 2024 йилга режалаштирилган бўлса-да, муддат аввал 2025 йилга, сўнгра 2026 йилга қолдирилган эди.

Австралиядаги илк муваффақиятли учиришдан сўнг, АҚШ Мудофаа вазирлиги дастурнинг кейинги босқичига ўтмоқда. АҚШ ҲҲК мақсади — 2027 йилнинг охирига қадар HACM гипертовушли қанотли ракеталарини камида кичик серияларда оммавий ишлаб чиқаришга киришиш ва уларни жанговар навбатчиликка топширишдан иборат.

HACM ракетаАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлариАвстралия Қироллик ҲҲКWoomera тест диапазони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирди31 август 17:58АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирди3 август 06:51Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилди18 сентябр 23:43Европани оғир қиш кутмоқда: Энергия нархлари ва 13 йиллик антирекорд ҳақида огоҳлантирувЕвропани оғир қиш кутмоқда: Энергия нархлари ва 13 йиллик антирекорд ҳақида огоҳлантирувБугун 16:46Дональд Трамп Россиядаги ўлат хавфи бўйича ёрдам таклиф қилдиДональд Трамп Россиядаги ўлат хавфи бўйича ёрдам таклиф қилдиБугун 16:45Сеул кўчаларида юзлаб Пикачу пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиСеул кўчаларида юзлаб Пикачу пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиБугун 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?