Хаби Алонсо Энзо Фернандеснинг таркибдан четлатилганига изоҳ берди

·0·Спорт
Хаби Алонсо Энзо Фернандеснинг таркибдан четлатилганига изоҳ берди

Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Лига кубоги доирасидаги Лутон Таун билан ўйинда яримҳимоячи Энзо Фернандеснинг кутилмаганда қайдномага киритилмагани юзасидан изоҳ берди. Лондонликлар ўз майдонида 2:0 ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, жаҳон чемпионининг таркибдан бутунлай тушиб қолгани мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортди ҳамда унинг келажаги ҳақида турли миш-мишларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу ҳолат испаниялик мутахассиснинг кескин ўзгариши ортидан юзага келган. Бир неча соат олдинроқ Хаби Алонсо матбуот анжуманида аргентина футболчи бўлажак ўйинда майдонга тушишини очиқ эълон қилган эди. Бироқ, Премер-лига доирасидаги Фулҳемга қарши баҳсда захирадан майдонга тушган 25 ёшли ўйинчи Стамфорд Бридгедаги сўнгги учрашув учун асосий таркибга ҳам, захирага ҳам киритилмади.

Алонсо миш-мишларга нуқта қўйди

Лутон Таунга қарши кечган баҳсда Челси ўз ишини муваффақиятли якунлади. Иккинчи бўлимда Даннй Велбекк ўз дебют голини киритган бўлса, Эстевао Виллианнинг фаоллиги эвазига Ҳакеем Одоффин ўз дарвозасига тўғирлаб қўйиб, жамоанинг кейинги босқичга чиқишини таъминлади. Учрашувдан сўнг Хаби Алонсо аргентиналик футболчининг ўйнашни истамагани ҳақидаги хабарларни қатъиян рад этди.

Челси устози бу қарор мураббийлар штаби ва клуб раҳбарияти томонидан биргаликда қабул қилинганини таъкидлади. Алонсо ўз сўзида: "Бу ўзимнинг ва клубнинг қарори эди. Биз ҳар бир ўйинчи учун нима яхшироқ эканини баҳолаймиз ва шунга қараб қарор қабул қиламиз", деб қўшимча қилди.

Манчестер Сити қизиқиши ва трансфер тахминлари

Манчестер Сити яримҳимоячининг вазиятини диққат билан кузатиб бораётгани ҳақида хабарлар тарқалгач, журналистлар Алонсога трансфер музокаралари бу қарорга таъсир қилган-қилмаганини сўрашди. Мураббий бу тахминларни инкор этиб, футболчи машғулотларда яхши ҳаракат қилаётганини ва бу фақат ўйин тактикаси билан боғлиқ танлов бўлганини билдирди.

Энзо Фернандеснинг бундай тарзда асосий таркибдан четда қолиши унинг Лондон клубидаги фаолияти якунига етаётганидан дарак бериши мумкин. Трансфер ойнаси ёпилишига қадар Манчестер Сити яримҳимоячи учун расмий таклиф билан чиқишга тайёрланаётгани айтилмоқда. Агар бу трансфер амалга ошса, футболчи собиқ устози Энзо Мареска билан Этиҳад Стадиумда қайта учрашиши мумкин.

Хаби АлонсоЭнзо ФернандесЧелсиМанчестер СитиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинландиИнтер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинландиБугун, 09:12Интер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиИнтер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиБугун, 03:19“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолдиБугун, 02:43«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!Кеча, 23:45Еврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаЕврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаКеча, 23:36Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Кеча, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)