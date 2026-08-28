Хаби Алонсо Энзо Фернандеснинг таркибдан четлатилганига изоҳ берди
Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Лига кубоги доирасидаги Лутон Таун билан ўйинда яримҳимоячи Энзо Фернандеснинг кутилмаганда қайдномага киритилмагани юзасидан изоҳ берди. Лондонликлар ўз майдонида 2:0 ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, жаҳон чемпионининг таркибдан бутунлай тушиб қолгани мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортди ҳамда унинг келажаги ҳақида турли миш-мишларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу ҳолат испаниялик мутахассиснинг кескин ўзгариши ортидан юзага келган. Бир неча соат олдинроқ Хаби Алонсо матбуот анжуманида аргентина футболчи бўлажак ўйинда майдонга тушишини очиқ эълон қилган эди. Бироқ, Премер-лига доирасидаги Фулҳемга қарши баҳсда захирадан майдонга тушган 25 ёшли ўйинчи Стамфорд Бридгедаги сўнгги учрашув учун асосий таркибга ҳам, захирага ҳам киритилмади.
Алонсо миш-мишларга нуқта қўйдиЛутон Таунга қарши кечган баҳсда Челси ўз ишини муваффақиятли якунлади. Иккинчи бўлимда Даннй Велбекк ўз дебют голини киритган бўлса, Эстевао Виллианнинг фаоллиги эвазига Ҳакеем Одоффин ўз дарвозасига тўғирлаб қўйиб, жамоанинг кейинги босқичга чиқишини таъминлади. Учрашувдан сўнг Хаби Алонсо аргентиналик футболчининг ўйнашни истамагани ҳақидаги хабарларни қатъиян рад этди.
Челси устози бу қарор мураббийлар штаби ва клуб раҳбарияти томонидан биргаликда қабул қилинганини таъкидлади. Алонсо ўз сўзида: "Бу ўзимнинг ва клубнинг қарори эди. Биз ҳар бир ўйинчи учун нима яхшироқ эканини баҳолаймиз ва шунга қараб қарор қабул қиламиз", деб қўшимча қилди.
Манчестер Сити қизиқиши ва трансфер тахминлариМанчестер Сити яримҳимоячининг вазиятини диққат билан кузатиб бораётгани ҳақида хабарлар тарқалгач, журналистлар Алонсога трансфер музокаралари бу қарорга таъсир қилган-қилмаганини сўрашди. Мураббий бу тахминларни инкор этиб, футболчи машғулотларда яхши ҳаракат қилаётганини ва бу фақат ўйин тактикаси билан боғлиқ танлов бўлганини билдирди.
Энзо Фернандеснинг бундай тарзда асосий таркибдан четда қолиши унинг Лондон клубидаги фаолияти якунига етаётганидан дарак бериши мумкин. Трансфер ойнаси ёпилишига қадар Манчестер Сити яримҳимоячи учун расмий таклиф билан чиқишга тайёрланаётгани айтилмоқда. Агар бу трансфер амалга ошса, футболчи собиқ устози Энзо Мареска билан Этиҳад Стадиумда қайта учрашиши мумкин.
…