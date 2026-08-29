Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилди

·0·Спорт
Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилди

Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Манчестер Сити сафарда Кристал Пелас меҳмони бўлиб, йирик 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу учрашувда мезбонлар дарвозасини икки бор ишғол қилган ярим ҳимоячи Раян Шерки ўйиннинг илк бўлимидаги ҳаракатларидан норозилигини яширмади ва ўз чиқишига шафқатсизларча баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com хабар беришича, Селсхерт Парк стадионида ўтган баҳсда шаҳарликлар иккинчи бўлимда устунликни тўлиқ ўз қўлларига олишди. Ўйинда Эрлинг Холанд ҳам дубл қайд этган бўлса, Фил Фоден иккита голли узатма муаллифига айланди. Ушбу ғалаба Манчестер Сити жамоасининг янги Премер-лигадаги мавсумини мукаммал бошлаганини таъминлади.

Раян Шеркининг ўз ўйинига танқидий баҳоси

Лиони сўнгги ярим ҳимоячиси учрашув қаҳрамонига айланганига қарамай, Sky Sports нашрига берган интервюсида дастлабки дақиқалардаги ҳаракатларини очиқдан-очиқ танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, жамоа биринчи бўлимда бўш зоналарни топишда қийналган ва унинг шахсий ўйини талаб даражасида чиқмаган.

"Менинг ўйиним унча яхши бўлмади. Биринчи бўлимда биз бўшлиқларни топа олмадик, мен жуда ёмон ўйнадим", — дея тан олди французиялик футболчи. Шунингдек, у иккинчи бўлимда бош мураббий Энсо Маресканинг кўрсатмалари ва ўзгаришлари эвазига ўйинни тубдан ўзгартиришга муваффақийланганини таъкидлади.

Янги давр ва тарихий натижалар

Ушбу мавсумда жамоада сезиларли ўзгаришлар юз берди. Раян Шерки Пеп Гвардиола даври якунланиб, италиялик мутахассис Энсо Мареска бошчилигида янги тарих бошланаётганини қайд этди. Футболчининг фикрича, жамоа майдонда ўзининг энг яхши фазилатларини кўрсатишга тайёр.

Таъкидлаш жоизки, Раян Шерки ўзининг Премер-лигадаги дастлабки икки ўйинидаёқ иккита гол ва иккита голли узатмага муаллифлик қилди. Статистик маълумотларга кўра, у Англия чемпионати тарихида мавсумнинг дастлабки икки учрашувидаёқ ҳам гол, ҳам ассистлар бўйича дубл қайд этган учинчи футболчига айланди. Бунгача фақат Тьерри Анри ва Диде Дрогба шундай натижа кўрсатган эди.

Раян ШеркиМанчестер СитиПремер-лигаЭрлинг ХоландЭнсо Мареска
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:48Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:414 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32Раҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиРаҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиБугун, 10:18Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 10:122 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!2 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!Бугун, 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)