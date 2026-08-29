Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилди
Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Манчестер Сити сафарда Кристал Пелас меҳмони бўлиб, йирик 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу учрашувда мезбонлар дарвозасини икки бор ишғол қилган ярим ҳимоячи Раян Шерки ўйиннинг илк бўлимидаги ҳаракатларидан норозилигини яширмади ва ўз чиқишига шафқатсизларча баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com хабар беришича, Селсхерт Парк стадионида ўтган баҳсда шаҳарликлар иккинчи бўлимда устунликни тўлиқ ўз қўлларига олишди. Ўйинда Эрлинг Холанд ҳам дубл қайд этган бўлса, Фил Фоден иккита голли узатма муаллифига айланди. Ушбу ғалаба Манчестер Сити жамоасининг янги Премер-лигадаги мавсумини мукаммал бошлаганини таъминлади.
Раян Шеркининг ўз ўйинига танқидий баҳосиЛиони сўнгги ярим ҳимоячиси учрашув қаҳрамонига айланганига қарамай, Sky Sports нашрига берган интервюсида дастлабки дақиқалардаги ҳаракатларини очиқдан-очиқ танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, жамоа биринчи бўлимда бўш зоналарни топишда қийналган ва унинг шахсий ўйини талаб даражасида чиқмаган.
"Менинг ўйиним унча яхши бўлмади. Биринчи бўлимда биз бўшлиқларни топа олмадик, мен жуда ёмон ўйнадим", — дея тан олди французиялик футболчи. Шунингдек, у иккинчи бўлимда бош мураббий Энсо Маресканинг кўрсатмалари ва ўзгаришлари эвазига ўйинни тубдан ўзгартиришга муваффақийланганини таъкидлади.
Янги давр ва тарихий натижаларУшбу мавсумда жамоада сезиларли ўзгаришлар юз берди. Раян Шерки Пеп Гвардиола даври якунланиб, италиялик мутахассис Энсо Мареска бошчилигида янги тарих бошланаётганини қайд этди. Футболчининг фикрича, жамоа майдонда ўзининг энг яхши фазилатларини кўрсатишга тайёр.
Таъкидлаш жоизки, Раян Шерки ўзининг Премер-лигадаги дастлабки икки ўйинидаёқ иккита гол ва иккита голли узатмага муаллифлик қилди. Статистик маълумотларга кўра, у Англия чемпионати тарихида мавсумнинг дастлабки икки учрашувидаёқ ҳам гол, ҳам ассистлар бўйича дубл қайд этган учинчи футболчига айланди. Бунгача фақат Тьерри Анри ва Диде Дрогба шундай натижа кўрсатган эди.
…