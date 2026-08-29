Apple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкин

·1·Техно
Apple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкин

Технология оламидаги етакчи компания Apple келгуси ой тақдим этилиши кутилаётган янги қурилмаларни сотувга чиқариш графигида ўзгариш қилишга ҳозирлик кўрмоқда. Маквелт нашри хабарига кўра, бу сафар iPhone 18 Pro ва бошқа гаджетлар учун олдиндан буюртма бериш одатдаги жума кунидан шанба кунига кўчирилиши мумкин. Ушбу ўзгариш Apple учун ҳам, глобал бозор учун ҳам муҳим аҳамият касб этиб, харидорларнинг харид қилиш режадаги одатий тартибига ўзгартириш киритади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Apple'нинг навбатдаги йирик тақдимоти 2026-йилнинг 9-сентябрига мўлжалланган. Ушбу тадбир доирасида компания iPhone 18 Pro флагманини, ўзининг тарихидаги илк буклама дизайндаги iPhone смартфонини, шунингдек, Apple Watch Сериес 12 ҳамда Ultra 4 ақлли соатларини намойиш этиши кутилмоқда. Анъанага кўра, янги маҳсулотлар тақдим этилган ҳафтанинг жум这个时候 куни олдиндан буюртмалар учун очилар эди.

Сана ўзгаришининг асосий сабаби

Бироқ келгуси сентябрь ойида юзага келадиган тақвим хусусияти Apple раҳбарларини ушбу анъанавий жадвални қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Гап шундаки, 2026-йилда тақдимотдан кейинги биринчи жума куни — 11-сентябрга тўғри келади. АҚШ ва бутун дунё учун мотам куни ҳисобланган ушбу санада тижорий кампанияларни, жумладан, янги маҳсулотлар савдосини бошлаш компания сиёсати ва этика меъёрларига тўғри келмайди.

Шу муносабат билан Apple олдиндан буюртмаларни бир кун кечиктириб, 12-сентябрь, шанба кунига белгилаши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, компания бундан ўн бир йил муқаддам ҳам шундай амалиётни қўллаган эди. 2015-йилда 11-сентябрь жума кунига тўғри келгани сабабли, iPhone 6s ва iPhone 6s Plus моделлари учун олдиндан буюртмалар айнан шанба — 12-сентябрь куни очилган эди.

Вақт бўйича ўзгаришлар ва бошқа янгиликлар

Манбаларнинг таъкидлашича, фақатгина сана эмас, балки олдиндан буюртма бериш бошланадиган аниқ вақт ҳам ўзгариши мумкин. Тинч океани вақти билан тонгги соат 5:00 даги анъанавий бошланиш ўрнига, Apple бу сафар жараённи тунда, аниқроғи тунги соат 12:00 да бошлаши кутилмоқда. Бу эса турли минтақалардаги харидорлар учун вақтни ҳисоблашда ўзига хос қулайлик ёки ноқулайликлар туғдириши мумкин.

Шу билан бирга, кутилаётган қурилмаларнинг барчаси ҳам бир вақтнинг ўзида сотувга чиқмаслиги эҳтимоли бор. Масалан, iPhone 18 Pro ва янги авлод Apple Watch қурилмалари сентябрь ўрталарида буюртма учун очилса, компаниянинг илк буклама смартфони бўлган янги қурилма бироз кечроқ — сентябрь ойи охирларида тақдим этилиши тахмин қилинмоқда. Apple ушбу ўзгаришлар юзасидан расмий баёнотни тақдимот кунига яқинроқ эълон қилиши кутилмоқда.

AppleiPhone 18 ProApple WatchТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 14:04Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиМарс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиБугун, 12:27АҚШда янги космик академия ташкил этиладиАҚШда янги космик академия ташкил этиладиБугун, 11:50Hisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилдиHisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилдиБугун, 11:28Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиXiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиБугун, 10:52NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиNASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиБугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди