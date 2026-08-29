Apple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкин
Технология оламидаги етакчи компания Apple келгуси ой тақдим этилиши кутилаётган янги қурилмаларни сотувга чиқариш графигида ўзгариш қилишга ҳозирлик кўрмоқда. Маквелт нашри хабарига кўра, бу сафар iPhone 18 Pro ва бошқа гаджетлар учун олдиндан буюртма бериш одатдаги жума кунидан шанба кунига кўчирилиши мумкин. Ушбу ўзгариш Apple учун ҳам, глобал бозор учун ҳам муҳим аҳамият касб этиб, харидорларнинг харид қилиш режадаги одатий тартибига ўзгартириш киритади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Apple'нинг навбатдаги йирик тақдимоти 2026-йилнинг 9-сентябрига мўлжалланган. Ушбу тадбир доирасида компания iPhone 18 Pro флагманини, ўзининг тарихидаги илк буклама дизайндаги iPhone смартфонини, шунингдек, Apple Watch Сериес 12 ҳамда Ultra 4 ақлли соатларини намойиш этиши кутилмоқда. Анъанага кўра, янги маҳсулотлар тақдим этилган ҳафтанинг жум这个时候 куни олдиндан буюртмалар учун очилар эди.
Сана ўзгаришининг асосий сабабиБироқ келгуси сентябрь ойида юзага келадиган тақвим хусусияти Apple раҳбарларини ушбу анъанавий жадвални қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Гап шундаки, 2026-йилда тақдимотдан кейинги биринчи жума куни — 11-сентябрга тўғри келади. АҚШ ва бутун дунё учун мотам куни ҳисобланган ушбу санада тижорий кампанияларни, жумладан, янги маҳсулотлар савдосини бошлаш компания сиёсати ва этика меъёрларига тўғри келмайди.
Шу муносабат билан Apple олдиндан буюртмаларни бир кун кечиктириб, 12-сентябрь, шанба кунига белгилаши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, компания бундан ўн бир йил муқаддам ҳам шундай амалиётни қўллаган эди. 2015-йилда 11-сентябрь жума кунига тўғри келгани сабабли, iPhone 6s ва iPhone 6s Plus моделлари учун олдиндан буюртмалар айнан шанба — 12-сентябрь куни очилган эди.
Вақт бўйича ўзгаришлар ва бошқа янгиликларМанбаларнинг таъкидлашича, фақатгина сана эмас, балки олдиндан буюртма бериш бошланадиган аниқ вақт ҳам ўзгариши мумкин. Тинч океани вақти билан тонгги соат 5:00 даги анъанавий бошланиш ўрнига, Apple бу сафар жараённи тунда, аниқроғи тунги соат 12:00 да бошлаши кутилмоқда. Бу эса турли минтақалардаги харидорлар учун вақтни ҳисоблашда ўзига хос қулайлик ёки ноқулайликлар туғдириши мумкин.
Шу билан бирга, кутилаётган қурилмаларнинг барчаси ҳам бир вақтнинг ўзида сотувга чиқмаслиги эҳтимоли бор. Масалан, iPhone 18 Pro ва янги авлод Apple Watch қурилмалари сентябрь ўрталарида буюртма учун очилса, компаниянинг илк буклама смартфони бўлган янги қурилма бироз кечроқ — сентябрь ойи охирларида тақдим этилиши тахмин қилинмоқда. Apple ушбу ўзгаришлар юзасидан расмий баёнотни тақдимот кунига яқинроқ эълон қилиши кутилмоқда.
…