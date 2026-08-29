Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очди
Россиянинг Уфа шаҳрида муросасиз муштлашувларни тақдим этувчи нуфузли Prime FL лигасининг навбатдаги катта турнири бўлиб ўтади. Оқшомнинг марказий жангида лиганинг амалдаги 77 кг вазндаги чемпиони Илнар «Хантер» Ишимбаев ўрта вазн (84 кг гача) тоифасининг вакант бўлиб турган чемпионлик камари учун ҳамюртимиз Бобур «Қаршилик» Қурбоновга қарши октагонга кўтарилади.
Аслида Ишимбаев ушбу кунда «Маэстро» лақабли Хамзат Куриев билан реванш жангида тўқнаш келиши керак эди. Бироқ жангга бир ҳафта қолганда рақиб жиддий жароҳат олиб сафдан чиқди ва ташкилотчилар шошилинч равишда ўзбекистонлик тажрибали нокаутчи Бобур Қурбоновни таклиф этди.
«Қурбоновнинг гавдаси мени ўйлантирди»: Хантердан очиқ эътироф
Илнар Ишимбаев сўнгги лаҳзада рақиб ўзгаришига қарамай, нима учун ушбу хавфли жангга рози бўлгани сабабларини очиқлади:
Рақиб алмашинувига муносабат: «Хамзатнинг жангдан чиқиб кетиши мени деярли ҳайрон қолдирмади, ҳозирги кунда ҳамма нарса жуда тез ўзгармоқда. Албатта, Куриев билан жанг мухлислар учун жуда долзарб эди, лекин спортда бундай вазиятлар бўлиб туради;
Вазн ва гавда фарқи: Бобур Қурбонов ҳақида таклиф тушганда, мени биринчи навбатда унинг гавдаси ўйлантирди. Унинг табиий вазни 84 кг эмас, балки 93 кг дан ҳам юқори. Бу ҳатто менинг ҳам асосий вазним эмас;
Эҳтиёткорлик ва режа: Ярим йил жанг қилмадим, октагонни соғинганман. Барча ижобий ва салбий томонларини тарозига қўйиб кўриб рози бўлдим. Энди Қурбоновга қарши янада эҳтиёткор бўламан, оғир вазнли жангчининг кучли зарбаларини ўзимда синаб кўришни истамайман. Қолаверса, бу халқаро даражадаги тўқнашув».
Қўлқопсиз жанглар тарихидаги янги рекорд остонасида
Мазкур тўқнашув «Хантер» учун нафақат навбатдаги ғалаба, балки тарихий натижани қайд этиш имкониятини ҳам беради:
Қўш камар соҳиби бўлиш имкони: Ҳозирда ярим ўрта вазнда (77 кг) чемпион бўлиб турган Илнар Ишимбаев мазкур баҳсда зафар қучса, қўлқопсиз жанглар тарихида бир вақтнинг ўзида икки вазн тоифасида чемпион бўлган илк спортчига айланади;
Ўзбек жангчисининг режаси: Бобур «Қаршилик» Қурбонов эса қисқа муддатли хабарга қарамай, фаворитни мағлуб этиб, Prime FL камарини Ўзбекистонга олиб келишни мақсад қилган.
…