Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очди

·4·Спорт
Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очди

Россиянинг Уфа шаҳрида муросасиз муштлашувларни тақдим этувчи нуфузли Prime FL лигасининг навбатдаги катта турнири бўлиб ўтади. Оқшомнинг марказий жангида лиганинг амалдаги 77 кг вазндаги чемпиони Илнар «Хантер» Ишимбаев ўрта вазн (84 кг гача) тоифасининг вакант бўлиб турган чемпионлик камари учун ҳамюртимиз Бобур «Қаршилик» Қурбоновга қарши октагонга кўтарилади.

Аслида Ишимбаев ушбу кунда «Маэстро» лақабли Хамзат Куриев билан реванш жангида тўқнаш келиши керак эди. Бироқ жангга бир ҳафта қолганда рақиб жиддий жароҳат олиб сафдан чиқди ва ташкилотчилар шошилинч равишда ўзбекистонлик тажрибали нокаутчи Бобур Қурбоновни таклиф этди.

«Қурбоновнинг гавдаси мени ўйлантирди»: Хантердан очиқ эътироф

Илнар Ишимбаев сўнгги лаҳзада рақиб ўзгаришига қарамай, нима учун ушбу хавфли жангга рози бўлгани сабабларини очиқлади:

  • Рақиб алмашинувига муносабат: «Хамзатнинг жангдан чиқиб кетиши мени деярли ҳайрон қолдирмади, ҳозирги кунда ҳамма нарса жуда тез ўзгармоқда. Албатта, Куриев билан жанг мухлислар учун жуда долзарб эди, лекин спортда бундай вазиятлар бўлиб туради;

  • Вазн ва гавда фарқи: Бобур Қурбонов ҳақида таклиф тушганда, мени биринчи навбатда унинг гавдаси ўйлантирди. Унинг табиий вазни 84 кг эмас, балки 93 кг дан ҳам юқори. Бу ҳатто менинг ҳам асосий вазним эмас;

  • Эҳтиёткорлик ва режа: Ярим йил жанг қилмадим, октагонни соғинганман. Барча ижобий ва салбий томонларини тарозига қўйиб кўриб рози бўлдим. Энди Қурбоновга қарши янада эҳтиёткор бўламан, оғир вазнли жангчининг кучли зарбаларини ўзимда синаб кўришни истамайман. Қолаверса, бу халқаро даражадаги тўқнашув».

Қўлқопсиз жанглар тарихидаги янги рекорд остонасида

Мазкур тўқнашув «Хантер» учун нафақат навбатдаги ғалаба, балки тарихий натижани қайд этиш имкониятини ҳам беради:

  • Қўш камар соҳиби бўлиш имкони: Ҳозирда ярим ўрта вазнда (77 кг) чемпион бўлиб турган Илнар Ишимбаев мазкур баҳсда зафар қучса, қўлқопсиз жанглар тарихида бир вақтнинг ўзида икки вазн тоифасида чемпион бўлган илк спортчига айланади;

  • Ўзбек жангчисининг режаси: Бобур «Қаршилик» Қурбонов эса қисқа муддатли хабарга қарамай, фаворитни мағлуб этиб, Prime FL камарини Ўзбекистонга олиб келишни мақсад қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Бугун, 13:47Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиРаян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиБугун, 12:55Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:48Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:414 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32Раҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиРаҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиБугун, 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)