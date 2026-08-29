Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!
UFC’нинг ярим ўрта вазн дивизионида янги даҳшатли тўқнашув шаклланмоқда. Бразилиялик хавфли нокаутчи Карлос Пратес амалдаги чемпион Ислам Махачев ҳамда Йен Мачадо Гэрри ўртасида кечган чемпионлик жангини батафсил таҳлил қилиб, россиялик юлдузни мағлуб этиш режасига эга эканини очиқлади.
Ҳамюрти Гилберт Бёрнсга берган кенг қамровли интервьюсида Пратес Гэррининг мудофаа услубини кўриб, Махачевнинг партердаги ва панжара олдидаги босимини зарарсизлантириш мумкинлигига тўлиқ амин бўлганини билдирди.
«Гэрри ҳимоясини кўриб, ишончим икки ҳисса ортди»
Карлос Пратес жанг давомида кузатган тактик деталларига тўхталиб ўтди:
Ишончнинг кескин ортиши: «Ростини айтсам, бу тўқнашувни кўрганимдан сўнг ўзимга бўлган ишончим янада ортди. Кўрганларим ва тўлиқ тайёргарлик учун етарлича вақтим борлигини инобатга олсам, уни ҳақиқатан ҳам мағлуб эта олишимга ишонаман;
Панжара олдидаги мудофаа: Йеннинг баъзи позицияларда қандай ҳимояланганини кўрдим. Бу худди мен панжарага суянганда қиладиган ҳаракатларимнинг ўзгинаси. Мен ҳатто спаррингларда Йеннинг ўзига қарши ҳам айнан шундай ҳимоя услубидан фойдаланганман;
Бўй ва гавда устунлиги: Мачадо анча бўйдор, шу сабабли Махачевга унинг орқасига ўтиш ва оёқлари билан назорат ўрнатиш жуда оғир кечди. Ўшанда ўзимга мен ҳам бундай вазиятга бемалол мослаша олишимни айтдим. Ўйлайманки, бу йигитнинг иши битди — мен унга етиб бораман», — деди бразилиялик жангчи.
Махачевнинг позицияси: Жанг қачон бўлиб ўтади?
Ирландиялик Йен Мачадо Гэррини ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этган Ислам Махачев ҳам ушбу қарама-қаршиликдан қочмаслигини яширмаган:
Асосий даъвогар: Россиялик чемпион Карлос Пратесни ўзининг чемпионлик камарини ҳимоя қилиш йўлидаги навбатдаги асосий рақиби сифатида кўрмоқда;
Тўқнашув муддати: Махачевнинг таъкидлашича, ушбу кутилган марказий баҳс жорий йилнинг охири ёки 2027 йилнинг бошида UFC октагонида ташкил этилиши мумкин.
…