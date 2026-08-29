Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилди

·7·Техно
Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилди

Apple 9 сентябрь куни навбатдаги катта тақдимотини ўтказишини расман тасдиқлади. Тадбир олдидан эса компания тарихидаги илк букланадиган iPhone ҳақидаги тахминлар янада кучайди.

Кутилаётган янги қурилма “китоб” шаклида очилиб-ёпилиши ва очилганда каттароқ ички экранга эга бўлиши айтилмоқда.

Агар маълумотлар тасдиқланса, бу Apple’нинг букланадиган смартфонлар бозорига кириб келишини англатади.

Энг катта қизиқиш эса қурилманинг нархи ва Apple букланадиган iPhone’ни қандай технологиялар билан тақдим этишига қаратилган. Ҳозирча норасмий маълумотларга кўра, янги iPhone’нинг нархи 2 000–2 500 доллар атрофида бўлиши мумкин.

Бироқ Apple қурилманинг якуний нархи ва техник хусусиятларини ҳозирча расман эълон қилмаган.

9 сентабрдаги тадбирда букланадиган iPhone’дан ташқари бошқа янги қурилмалар ҳам намойиш этилиши кутилмоқда.

Улар орасида:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Мах;

янги Apple Watch;

AirPods 5 бор.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинApple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинБугун, 13:56Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиМарс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиБугун, 12:27АҚШда янги космик академия ташкил этиладиАҚШда янги космик академия ташкил этиладиБугун, 11:50Hisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилдиHisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилдиБугун, 11:28Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиXiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиБугун, 10:52NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиNASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиБугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди