Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилди
Apple 9 сентябрь куни навбатдаги катта тақдимотини ўтказишини расман тасдиқлади. Тадбир олдидан эса компания тарихидаги илк букланадиган iPhone ҳақидаги тахминлар янада кучайди.
Кутилаётган янги қурилма “китоб” шаклида очилиб-ёпилиши ва очилганда каттароқ ички экранга эга бўлиши айтилмоқда.
Агар маълумотлар тасдиқланса, бу Apple’нинг букланадиган смартфонлар бозорига кириб келишини англатади.
Энг катта қизиқиш эса қурилманинг нархи ва Apple букланадиган iPhone’ни қандай технологиялар билан тақдим этишига қаратилган. Ҳозирча норасмий маълумотларга кўра, янги iPhone’нинг нархи 2 000–2 500 доллар атрофида бўлиши мумкин.
Бироқ Apple қурилманинг якуний нархи ва техник хусусиятларини ҳозирча расман эълон қилмаган.
9 сентабрдаги тадбирда букланадиган iPhone’дан ташқари бошқа янги қурилмалар ҳам намойиш этилиши кутилмоқда.
Улар орасида:
iPhone 18 Pro;
iPhone 18 Pro Мах;
янги Apple Watch;
AirPods 5 бор.
…