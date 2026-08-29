Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)

·2·Жамият
Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)

26 август куни Тошкентдаги «Кўксарой» қароргоҳида Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида мамлакат тараққиётига муносиб ҳисса қўшиб келаётган юртдошларни давлат мукофотлари билан тақдирлашга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди.

Унда Президент Шавкат Мирзиёев томонидан Қашқадарё вилояти ҳокими Муроджон Азимов ҳам «Фидокорона хизматлари учун» ордени билан тақдирланди.

Юксак мукофотни қабул қилиб олган Муроджон Азимов сўзга чиқиб, ушбу эътирофни нафақат ўзининг, балки Қашқадарё аҳолисининг ҳам меҳнатига берилган баҳо сифатида қабул қилишини таъкидлади.

«Ҳурматли Президент, бу берилган юксак мукофот фақат менга эмас, Сизни жонидан ортиқ яхши кўрадиган Қашқадарё халқининг кўксига тақиб қўйилган буюк шарафдир!

Ўзбекистон Республикасига, халқимга ва Президентимга садоқат билан хизмат қиламан», — деди Муроджон Азимов.

Маросимда билдирилган ушбу фикрлар ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшади15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшадиБугун, 11:05Юнусободда электромобиль ёниб кетдиЮнусободда электромобиль ёниб кетдиБугун, 11:02Расул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиРасул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиБугун, 08:34Қарздорликка беэътибор бўлмангҚарздорликка беэътибор бўлмангБугун, 00:35Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!Кеча, 15:26Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!Кеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди