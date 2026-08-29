«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)

·5·Маданият
«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)

Хонанда Дилсўз интервьюларидан бирида турмуш ўртоғи билан қандай танишгани ва бу муносабатларда тақдирнинг ўрни ҳақида гапирди.

Суҳбат давомида бошловчи хонандадан турмуш ўртоғини танлашда тақдирга қанчалик ишониши ҳақида сўради. Шунингдек, уларнинг оналари ёшлик пайтидаёқ бир-бири билан таниш бўлиб, келажакда қуда бўлиш ҳақида ҳазиллашиб ният қилганини эслатди.

Дилсўзнинг айтишича, унинг онаси ва қайнонаси бир ойда туғишган, бир жойда ишлаган ва ўзаро дугона бўлган. Ўша пайтларда улар фарзандлари ҳали дунёга келмаган бўлса-да, ҳазил тариқасида «Менда қиз, сенда ўғил бўлса, қуда бўламиз», дея ният қилишган.

Oq koʻylak va toj kiygan kelin hamda koʻk kostyumdagi kuyov yonma-yon turibdi.

«Ҳар бир гапга фаришта “омин” дейди, дейишади-ку. Чиройли ва чин дилдан ният қилсангиз, у амалга ошар экан. Онам билан қайнонам ёшликларида бир-бирларига “қуда бўламиз” деб ҳазиллашишган. Бири “менда қиз”, бири “менда ўғил” деган. Йиллар ўтиб, қарангки, тақдир», — деди хонанда.

Қизиғи, Дилсўз ва Фаррух Раимов кейинчалик санъат соҳасида танишган. Хонанданинг сўзларига кўра, улар коллежда ўқиб юрган пайтларида бир-бирини таниб, ўрталарида муҳаббат пайдо бўлган.

Дилсўзнинг таъкидлашича, уларнинг танишуви оналарининг аввалги нияти орқали эмас, балки тақдир тақозоси билан содир бўлган.

«Ойижоним, яъни қайнонам “мен ўзи шу қизни сенга олиб бераман деб аввалдан айтганман" деганлар. Лекин биз оналаримиз орқали танишмаганмиз. Тақдир тақозоси билан учрашиб, орамизда севги пайдо бўлган», — дея хотирлади Дилсўз.

Хонанда бу воқеани ҳаётдаги самимий ниятлар ва тақдирнинг қизиқ уйғунлиги сифатида баҳолади.

Ikki qiz va bir oʻgʻil farzandi boʻlgan yosh oilaning studiyadagi rasmi.

Маълумот учун, Гўзал Жуманиёзова (Дилсўз номи билан танилган) 1989 йил 8 майда Навоий вилоятининг Навоий шаҳрида туғилган. Дилсўз ижодкор Фаррух Раимовнинг турмуш ўртоғи ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)Кеча, 21:29Марям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиМарям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиКеча, 12:48Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Кеча, 12:39«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!Кеча, 10:28Тошкентнинг байрамона афишаси: 27 август куни қаерга бориш мумкин? (Манзиллар ва вақтлар)Тошкентнинг байрамона афишаси: 27 август куни қаерга бориш мумкин? (Манзиллар ва вақтлар)27.08, 16:05“Уйда ёлғиз 2” актёри Тим Карри 80 ёшида вафот этди“Уйда ёлғиз 2” актёри Тим Карри 80 ёшида вафот этди27.08, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди