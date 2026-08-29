Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?
Англия Премьер-лигасида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» сафарда «Кристал Пэлас» устидан 4:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Учрашувда «шаҳарликлар» сафида ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда майдонга тушиб, ўнг қанот ҳимоясида фаол ва мустаҳкам ҳаракат қилди.
Ўзбекистонлик 22 ёшли футболчи беллашувнинг 89-дақиқасига қадар майдонда тўп суриб, вазифасини аъло даражада бажарганидан сўнг мураббийлар қарори билан захирага олинди.
Ҳусановнинг қанотдаги ишончли ҳаракатлари
Дунёга машҳур нуфузли статистик портал Sofascore мазкур баҳсда тўп сурган ҳар бир футболчининг хатти-ҳаракатларини рақамлар ва аниқ кўрсаткичлар орқали баҳолади:
Ҳусановга қўйилган балл: Портал экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг мудофаа ва ҳужумга қўшилишдаги фойдали ўйинини 7,1 балл билан баҳолади;
Тезкорлик ва интизом: Ҳимоячи рақиб қанот ҳужумчиларига қарши яккама-якка курашларда ишончли ҳаракат қилиб, 89 дақиқа давомида позицион хатоларга йўл қўймади;
Мураббий ишончи: Ҳусановнинг ўнг қанот мудофаасида асосий таркибдан жой олиши унинг жамоа тактик чизмасида муҳим фигурага айланиб бораётганини кўрсатмоқда.
Sofascore: «Манчестер Сити» футболчиларининг тўлиқ баҳолари
Райан Шерки — 8,6 (Ўйиннинг энг яхши футболчиси, дубль муаллифи);
Эрлинг Ҳоланд — 8,1 (Ҳужум етакчиси, 2 та гол);
Рубен Диаш — 7,7;
Марк Геҳи — 7,7;
Эллиот Андерсон — 7,7;
Абдуқодир Ҳусанов — 7,1;
Фил Фоден — 6,9;
Йошко Гвардиол — 6,6;
Жанлуижи Доннарумма — 6,4;
Антуан Семеньо — 6,3;
Нико О’Рейли — 6,3.
…