Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?

·26·Спорт
Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?

Англия Премьер-лигасида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» сафарда «Кристал Пэлас» устидан 4:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Учрашувда «шаҳарликлар» сафида ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда майдонга тушиб, ўнг қанот ҳимоясида фаол ва мустаҳкам ҳаракат қилди.

Ўзбекистонлик 22 ёшли футболчи беллашувнинг 89-дақиқасига қадар майдонда тўп суриб, вазифасини аъло даражада бажарганидан сўнг мураббийлар қарори билан захирага олинди.

Ҳусановнинг қанотдаги ишончли ҳаракатлари

Дунёга машҳур нуфузли статистик портал Sofascore мазкур баҳсда тўп сурган ҳар бир футболчининг хатти-ҳаракатларини рақамлар ва аниқ кўрсаткичлар орқали баҳолади:

  • Ҳусановга қўйилган балл: Портал экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг мудофаа ва ҳужумга қўшилишдаги фойдали ўйинини 7,1 балл билан баҳолади;

  • Тезкорлик ва интизом: Ҳимоячи рақиб қанот ҳужумчиларига қарши яккама-якка курашларда ишончли ҳаракат қилиб, 89 дақиқа давомида позицион хатоларга йўл қўймади;

  • Мураббий ишончи: Ҳусановнинг ўнг қанот мудофаасида асосий таркибдан жой олиши унинг жамоа тактик чизмасида муҳим фигурага айланиб бораётганини кўрсатмоқда.

Sofascore: «Манчестер Сити» футболчиларининг тўлиқ баҳолари

  • Райан Шерки — 8,6 (Ўйиннинг энг яхши футболчиси, дубль муаллифи);

  • Эрлинг Ҳоланд — 8,1 (Ҳужум етакчиси, 2 та гол);

  • Рубен Диаш — 7,7;

  • Марк Геҳи — 7,7;

  • Эллиот Андерсон — 7,7;

  • Абдуқодир Ҳусанов — 7,1;

  • Фил Фоден — 6,9;

  • Йошко Гвардиол — 6,6;

  • Жанлуижи Доннарумма — 6,4;

  • Антуан Семеньо — 6,3;

  • Нико О’Рейли — 6,3.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Бугун, 14:16Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиИшимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиБугун, 13:49Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиРаян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиБугун, 12:55Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:48Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:414 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)