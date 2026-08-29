Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)
Мисрда содир бўлган ноодатий ўғрилик ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Ўғрилар катта тезликда ҳаракатланаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини олиб қочган. Воқеа акс этган кадрлар эса кўпчиликка “Форсаж” фильмларидаги саҳналарни эслатган.
Тарқалган видеода икки эркак ҳаракатланаётган юк машинасидан қутиларни пикапга ташлаётгани кўринади.
Юк машинаси ҳайдовчиси жами 4 тонна товуқ гўштини олиб кетаётган бўлган. У ўғрилик содир бўлаётганини пайқамаган ва етишмаётган 105 килограмм маҳсулотни кейинчалик аниқлаган. Тергов давомида ҳуқуқ-тартибот идоралари жиноятга алоқадор экани айтилаётган 6 кишидан иборат гуруҳни аниқлаган.
Гумондорларнинг барчаси аввал ҳам жиноий жавобгарликка тортилгани маълум қилинган.
Уларни қўлга олиш жараёнида гумондорлар полицияга қарата ўқ узган. Расмий маълумотларга кўра, тўқнашув оқибатида 3 гумондор йўқ қилинган, яна 3 нафари қўлга олинган.
…