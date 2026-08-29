Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)

·0·Дунё
Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)

Мисрда содир бўлган ноодатий ўғрилик ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Ўғрилар катта тезликда ҳаракатланаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини олиб қочган. Воқеа акс этган кадрлар эса кўпчиликка “Форсаж” фильмларидаги саҳналарни эслатган.

Тарқалган видеода икки эркак ҳаракатланаётган юк машинасидан қутиларни пикапга ташлаётгани кўринади.

Юк машинаси ҳайдовчиси жами 4 тонна товуқ гўштини олиб кетаётган бўлган. У ўғрилик содир бўлаётганини пайқамаган ва етишмаётган 105 килограмм маҳсулотни кейинчалик аниқлаган. Тергов давомида ҳуқуқ-тартибот идоралари жиноятга алоқадор экани айтилаётган 6 кишидан иборат гуруҳни аниқлаган.

Гумондорларнинг барчаси аввал ҳам жиноий жавобгарликка тортилгани маълум қилинган.

Уларни қўлга олиш жараёнида гумондорлар полицияга қарата ўқ узган. Расмий маълумотларга кўра, тўқнашув оқибатида 3 гумондор йўқ қилинган, яна 3 нафари қўлга олинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 13:46Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиНепалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиБугун, 13:39Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиАҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиБугун, 13:03Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиТрамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиБугун, 12:46"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирдиБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди