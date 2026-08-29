Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилди

·4·Ўзбекистон
Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилди

Ўзбекистон Марказий банки Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб олтин ва кумушдан тайёрланган эсдалик тангаларни муомалага чиқарди. Коллекциядаги тангалар мамлакатнинг тарихий мероси ва замонавий тараққиётини акс эттирувчи рамзлар билан безатилган.

Янги эсдалик коллекцияси 3 та тангадан иборат. Уларда Мустақиллик монументи, Ислом цивилизацияси маркази ҳамда “35” рақами тасвирланган.

Тангалар Ўзбекистоннинг тарихий мероси, давлат рамзлари ва мустақиллик йилларидаги тараққиётини ифодалашга қаратилган.

Тангалар 999,9 пробали олтин ва кумушдан тайёрланган. Ҳар бир танганинг оғирлиги 31,1 грамм, номинал қиймати эса 100 минг сўм этиб белгиланган.

Дастлабки тираж:

олтин тангалар — 450 дона;

кумуш тангалар — 800 дона. Эсдалик тангалари 27 августдан бошлаб 690 та тижорат банки филиалида сотилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиТаъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиБугун, 09:31Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБугун, 09:09Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Бугун, 08:53Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиШавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 08:29Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиЯнги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиКеча, 21:46Шавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиШавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиКеча, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)