Бой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботди

·25·Маданият
Бой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботди

Роберт Киёсаки — молиявий саводхонлик ҳақидаги китоблари билан дунёга танилган машҳур мотивацион ёзувчи. У китобхонларга пулни тўғри бошқариш, даромадни кўпайтириш ва молиявий эркинликка эришиш йўлларини ўргатиб келган. Бироқ энди унинг ўзи катта қарзга ботди. Киёсаки 1,2 миллиард доллар қарзи борлигини маълум қилди.

Унинг энг машҳур асари — 1997 йилда нашр этилган «Бой ота, камбағал ота» китоби 32 миллиондан ортиқ нусхада чоп этилган, 100 дан зиёд мамлакатда сотилган ва New York Times бестселлерлари рўйхатидан ўрин олган. Асар Опра Уинфри каби машҳур шахслар томонидан ҳам қўллаб-қувватланган.

Киёсакининг асосий таълимоти оддий: инсон фақат маошга таяниб қолмаслиги, пул келтирадиган активларга эгалик қилиши ва зарур ҳолларда қарз капиталидан фойдаланиши керак. У кўчмас мулк, олтин, нефть ва бошқа ресурсларга сармоя киритишни ҳам тавсия қилиб келган.

1,2 миллиард долларлик қарз қаердан пайдо бўлди?

The Iced Coffee Hour подкастида Киёсаки 1,2 миллиард доллар қарзи борлигини очиқ айтди. Бироқ бу маблағнинг барчаси унинг шахсий қарзи эмас. Қарзнинг асосий қисми шериклари билан биргаликда эгалик қиладиган кўчмас мулк активлари билан боғлиқ.

Vanity Fair ҳисоб-китобларига кўра, Киёсакининг шахсий қарзи тахминан 30–60 миллион доллар атрофида.

Ёзувчи катта қарзни молиявий ҳалокат деб ҳисобламайди. У ўз қарашини қуйидаги фикр билан изоҳлаган:

«Агар банкдан 20 миллион қарз бўлсангиз, бу сизнинг муаммоингиз. Аммо банкдан 1 миллиард қарз бўлсангиз-у, уни тўлай олмасангиз, бу энди банкнинг муаммоси».

Киёсакининг моделига кўра, активларни қарз ҳисобига харид қилиш мумкин, кейин эса улардан келадиган даромад қарз мажбуриятларини қоплайди. Бироқ экспертлар инфляция, бозор беқарорлиги ва кўчмас мулк қийматининг ўзгариши сабабли бундай ёндашув хавфсизлигига шубҳа билан қарамоқда.

Киёсаки таълимотига танқидлар ҳам бор

«Бой ота, камбағал ота» китоби мутахассислар томонидан фактик хатолар, ҳаддан ташқари соддалаштирилган хулосалар ва айрим воқеаларнинг ҳақиқатга тўлиқ мос келмаслиги учун танқид қилинган.

Шунга қарамай, бу Киёсакининг машҳурлигига жиддий таъсир кўрсатмади. Унинг 20 дан ортиқ китоби нашр этилган, шунингдек, у подкаст, вебинар, курс ва таълимий ўйинлар орқали ҳам даромад олишда давом этмоқда.

Муаллифнинг молиявий аҳволи унинг ҳаёт тарзида ҳам акс этади. Vanity Fair маълумотига кўра, Киёсаки уч йил аввал Марокаш услубидаги ҳашаматли қароргоҳини 4,5 миллион долларга сотиб олган.

Киёсаки китобида ўзининг «бой отаси» сифатида тадбиркор Ричард Кимини тилга олади. Муаллиф асарда уни вафот этган деб ёзган бўлса-да, аслида Кими китоб нашр этилганидан 11 йил ўтиб вафот этган.

Яна бир қизиқ жиҳат шундаки, Vanity Fair маълумотларига кўра, Киёсакининг биринчи бизнеси — ҳамён ишлаб чиқариш учун маблағни айнан унинг ўз отаси берган. Ҳолбуки, китобда у отасини молиявий жиҳатдан муваффақиятсиз инсон сифатида тасвирлаган.

Киёсакининг Дональд Трамп билан муносабатлари ҳам алоҳида эътиборга молик. Улар 2006 ва 2011 йилларда биргаликда иккита китоб ёзган. Киёсаки ҳануз Трампни «дўстим» деб атайди.

Шунга қарамай, ёзувчи ўз фалсафасидан чекиниш ниятида эмас. Собиқ рафиқаси Кимнинг айтишича, у Робертдан қачон нафақага чиқишини сўраганида, Киёсаки икки марта бир хил жавоб берган:

«Мен ўқитишни яхши кўраман».

Шу тариқа, молиявий саводхонликни тарғиб қилган Киёсакининг 1,2 миллиард долларлик қарзи унинг ўз таълимотини яна бир бор муҳокама марказига олиб чиқди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Бугун, 18:39Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Бугун, 18:20Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Бугун, 17:54«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)Бугун, 14:04«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)Кеча, 21:29Марям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиМарям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиКеча, 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди