Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!

·4·Спорт
Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!

Хитойнинг Шанхай шаҳри мезбонлик қилган UFC Fight Night 286 турнири йилнинг энг ёрқин ва муддатидан олдин якунланган жангларга бой мусобақаларидан бирига айланди. Кардидаги 13 та қарама-қаршиликнинг нақ 10 таси муддатидан аввал — нокаутлар, техник нокаутлар ва оғритувчи усуллар (сабмишн) билан якунланиб, мухлисларга ҳақиқий адреналин улашди.

Кечанинг бош қаҳрамонларидан бири — маҳаллий юлдуз Сонг Ядонг енгил вазнда чемпионлик пойгасида катта бурилиш ясаган бўлса, бразилиялик Дениз Гомес аёллар дивизионидаги топ-даъвогарни ер тишлатди.

Марказий жанглар даҳшати: Нурмагомедов ва Ян Сяонань қулатилди

Мусобақанинг асосий воқеалари октагондаги кескин ва тезкор финишлар билан ёдда қолди:

  • Сонг Ядонг vs Умар Нурмагомедов (2-раунд, 1:48): Жангнинг иккинчи раундида хитойлик жангчи пастга эгилган Умарни чақмоқдек ўнг қўл зарбаси билан тутиб олди ва партердаги тинимсиз зарбалар (ҳаммерфист) эвазига соф нокаут қайд этди. Бу россиялик спортчи учун фаолиятидаги илк муддатидан олдинги мағлубият бўлди. Сонг эса Шон О`Мэллидан учралган мағлубиятдан сўнг кетма-кет иккинчи ғалабасини тантана қилиб, камар учун асосий даъвогарга айланди;

  • Дениз Гомес vs Сяонань Ян (1-раунд, 4:49): Камар учун собиқ даъвогар Сяонань Ян ўз юртида оғир зарба қабул қилди. Биринчи раунд якунида Дениз Гомес рақибасини ўнг тирсак зарбаси билан кутиб олиб, кетма-кет ён зарбалар орқали нокаутга учратди.

UFC Fight Night 286 турнирининг барча натижалари

Асосий кард жанглари:

  • Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаутга (зарбалар) учратди — 2-раунд, 1:48;

  • Дениз Гомес Сяонань Янни нокаут (зарбалар) қилди — 1-раунд, 4:49;

  • Кай Асакура Киленга Аорини техник нокаут (бошга оёқ зарбаси) эвазига енгди — 2-раунд, 0:34;

  • Су Мудаержи Алекс Перезни ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этди (29-28, 29-28, 29-28);

  • Цэ Лю Леви Родригесни нокаут (зарба) билан ютди — 1-раунд, 4:26;

  • Билал Хасан Нильсон Рохасни нокаут эвазига (зарба) мағлубиятга учратди — 2-раунд, 2:28.

Прелим кард жанглари:

  • Андре Лима Намсрай Батбаярни сабмишн (гильотина) қилди — 3-раунд, 3:03;

  • Ри Цуруя Кевин Борхасни сабмишн (ортдан бўғиш) эвазига таслим этди — 1-раунд, 4:14;

  • Шон Вудсон Жек Женкинсни ҳакамларнинг айри қарори билан (28-29, 29-28, 29-28) ютди;

  • Франческо Нуцци Сяо Лунни техник нокаутга (зарбалар) учратди — 1-раунд, 1:00;

  • Эктор Сантьяго Лоуренс Луини нокаут (зарбалар) эвазига енгди — 2-раунд, 0:53;

  • Жулия Поластри Цзиннань Сьонни нокаут (бошга оёқ зарбаси) қилди — 1-раунд, 3:06;

  • Кэм Нельсон Менг Дингни очколар ҳисобига кўра (29-28, 29-28, 29-28) мағлуб этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?Бугун, 23:01Швейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиШвейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиБугун, 22:58Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Бугун, 21:57Леандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиЛеандро Паредес FIFA томонидан берилган дисквалификацияни танқид қилдиБугун, 21:31«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 21:28Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)