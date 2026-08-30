АПЛ 2-тур: «Сандерленд» «Фулҳэм»ни мағлуб этди, «Лидс» ва «Брентфорд» баҳсида муроса
Англия Премьер-лигасининг 2-тури доирасида кечган навбатдаги учрашувлар шиддатли ва кескин курашларга бой бўлди. Элитага қайтган «Сандерленд» ўз майдонида «Фулҳэм»ни қабул қилиб, муҳим ғалабага эришди. «Элланд Роуд»да эса «Лидс» ҳамда «Брентфорд» жамоалари муроса кўчасини танлашди.
Мазкур ўйинлардан сўнг мусобақа жадвалининг юқори ва қуйи қисмида муҳим силжишлар кузатилди.
Изидорнинг ҳал қилувчи зарбаси ва «Фулҳэм»нинг мағлубияти
«Стэдиум оф Лайт» аренасида кечган тўқнашув тенг курашлар остида ўтди:
Захирадан тушган қаҳрамон: «Сандерленд» сафида 65-дақиқада захирадан майдонга тушган Вильсон Изидор орадан 10 дақиқа ўтиб, 75-дақиқада «Фулҳэм» дарвозасини аниқ нишонга олди ва учрашувдаги ягона гол муаллифига айланди (1:0);
Турнирдаги ҳолат: Ушбу ғалабадан сўнг «Сандерленд» ўз очколари сонини 3 тага етказиб, 11-поғонага кўтарилди. Ҳали очко ололмаган «Фулҳэм» эса 17-ўринда қолмоқда.
«Элланд Роуд»даги жанговар 1:1: Калверт-Льюин «Лидс»ни қутқарди
«Лидс» ва «Брентфорд» жамоалари ўртасидаги учрашув мухлислар учун кескин руҳда кечди:
Биринчи бўлимдаги устунлик: Меҳмонлар 41-дақиқада Кевин Шаденинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олишди;
Мезбонларнинг жавоби: 79-дақиқада Доминик Калверт-Льюин мувозанатни тиклаб, «Лидс»ни мағлубиятдан қутқариб қолди — 1:1;
Жадвал кўрсаткичлари: Иккала жамоа ҳам 4 тадан очко жамғариб, «Брентфорд» 4-ўринни, «Лидс» эса 7-поғонани банд этиб турибди.
Ўйин қайдномалари ва таркиблар
«Лидс» — «Брентфорд» 1:1
Голлар: Калверт-Льюин (79) — Шаде (41).
«Лидс»: Траффорд, Родон (Эльведи, 34), Бийол (Уилсон, 46), Мухаремович, Богл (Жеймс, 68), Ампаду, Стах, Джастин, Ааронсон (Танака, 46), Окафор (Нмеча, 68), Калверт-Льюин.
«Брентфорд»: Келлехер, Кайоде (Хикки, 88), Айер, Коллинз, Льюис-Поттер (Каллум Уилсон, 88), Сангаре, Янельт, Энтони (Уаттара, 61), Дамсгор (Ярмолюк, 69), Шаде (Рико, 88), Игор Тиаго.
«Сандерленд» — «Фулҳэм» 1:0
Гол: Изидор (75).
«Сандерленд»: Руфс, Мёнье, Мукиеле, Баллард, Мандава, Жака, Садики, Хьюм, Ле Фе (Мандл, 90), Ангуло (Диарра, 65; Ригг, 83), Бробби (Изидор, 65).
«Фулҳэм»: Лено, Кастань (Чарльз, 68), Андерсен, Бэсси, Робинсон, Берге (Кевин, 83), Ивоби, Оскар (Сессеньон, 68), Кинг, Паласиос (Смит-Роу), Гонсало Гарсия.
…