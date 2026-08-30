АПЛ 2-тур: «Сандерленд» «Фулҳэм»ни мағлуб этди, «Лидс» ва «Брентфорд» баҳсида муроса

·0·Спорт
АПЛ 2-тур: «Сандерленд» «Фулҳэм»ни мағлуб этди, «Лидс» ва «Брентфорд» баҳсида муроса

Англия Премьер-лигасининг 2-тури доирасида кечган навбатдаги учрашувлар шиддатли ва кескин курашларга бой бўлди. Элитага қайтган «Сандерленд» ўз майдонида «Фулҳэм»ни қабул қилиб, муҳим ғалабага эришди. «Элланд Роуд»да эса «Лидс» ҳамда «Брентфорд» жамоалари муроса кўчасини танлашди.

Мазкур ўйинлардан сўнг мусобақа жадвалининг юқори ва қуйи қисмида муҳим силжишлар кузатилди.

Изидорнинг ҳал қилувчи зарбаси ва «Фулҳэм»нинг мағлубияти

«Стэдиум оф Лайт» аренасида кечган тўқнашув тенг курашлар остида ўтди:

  • Захирадан тушган қаҳрамон: «Сандерленд» сафида 65-дақиқада захирадан майдонга тушган Вильсон Изидор орадан 10 дақиқа ўтиб, 75-дақиқада «Фулҳэм» дарвозасини аниқ нишонга олди ва учрашувдаги ягона гол муаллифига айланди (1:0);

  • Турнирдаги ҳолат: Ушбу ғалабадан сўнг «Сандерленд» ўз очколари сонини 3 тага етказиб, 11-поғонага кўтарилди. Ҳали очко ололмаган «Фулҳэм» эса 17-ўринда қолмоқда.

«Элланд Роуд»даги жанговар 1:1: Калверт-Льюин «Лидс»ни қутқарди

«Лидс» ва «Брентфорд» жамоалари ўртасидаги учрашув мухлислар учун кескин руҳда кечди:

  • Биринчи бўлимдаги устунлик: Меҳмонлар 41-дақиқада Кевин Шаденинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олишди;

  • Мезбонларнинг жавоби: 79-дақиқада Доминик Калверт-Льюин мувозанатни тиклаб, «Лидс»ни мағлубиятдан қутқариб қолди — 1:1;

  • Жадвал кўрсаткичлари: Иккала жамоа ҳам 4 тадан очко жамғариб, «Брентфорд» 4-ўринни, «Лидс» эса 7-поғонани банд этиб турибди.

Ўйин қайдномалари ва таркиблар

  • «Лидс» — «Брентфорд» 1:1

  • Голлар: Калверт-Льюин (79) — Шаде (41).

  • «Лидс»: Траффорд, Родон (Эльведи, 34), Бийол (Уилсон, 46), Мухаремович, Богл (Жеймс, 68), Ампаду, Стах, Джастин, Ааронсон (Танака, 46), Окафор (Нмеча, 68), Калверт-Льюин.

  • «Брентфорд»: Келлехер, Кайоде (Хикки, 88), Айер, Коллинз, Льюис-Поттер (Каллум Уилсон, 88), Сангаре, Янельт, Энтони (Уаттара, 61), Дамсгор (Ярмолюк, 69), Шаде (Рико, 88), Игор Тиаго.

  • «Сандерленд» — «Фулҳэм» 1:0

  • Гол: Изидор (75).

  • «Сандерленд»: Руфс, Мёнье, Мукиеле, Баллард, Мандава, Жака, Садики, Хьюм, Ле Фе (Мандл, 90), Ангуло (Диарра, 65; Ригг, 83), Бробби (Изидор, 65).

  • «Фулҳэм»: Лено, Кастань (Чарльз, 68), Андерсен, Бэсси, Робинсон, Берге (Кевин, 83), Ивоби, Оскар (Сессеньон, 68), Кинг, Паласиос (Смит-Роу), Гонсало Гарсия.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Навбаҳор» Жияновнинг голи эвазига «Насаф»ни кубокдан чиқариб юборди!«Навбаҳор» Жияновнинг голи эвазига «Насаф»ни кубокдан чиқариб юборди!Бугун, 21:05Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!Бугун, 20:28Ла Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиЛа Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 19:404 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам берди4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам бердиБугун, 19:37Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Бугун, 18:50Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)