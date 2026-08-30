«Навбаҳор» Жияновнинг голи эвазига «Насаф»ни кубокдан чиқариб юборди!
Ўзбекистон кубогининг 1/8 финал босқичи мухлисларга ҳақиқий классик кубок баҳсини тақдим этди. Наманганда мамлакатнинг икки гранд жамоаси — «Навбаҳор» ҳамда Қаршининг «Насаф» клублари чоракфинал йўлланмаси учун майдонга тушди.
Ўйин давомида ҳар икки жамоа тенг ва эҳтиёткорликка асосланган кураш олиб борган бўлса-да, учрашувнинг ҳақиқий кульминацияси ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда содир бўлди.
90+2-дақиқадаги гол ва Жияновнинг қаҳрамонлиги
Баҳс тақдирини ҳал қилган асосий воқеалар:
Ҳал қилувчи зарба: Учрашув асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланаётган бир пайтда, 90+2-дақиқада «лочинлар»нинг чаққон вингери Русланбек Жиянов рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, тўпни Абдувоҳид Неъматов дарвозасига йўллади ва жамоасига ғалаба келтирди;
Чоракфинал йўлланмаси: 1:0 ҳисобидаги иродали ва драматик ғалаба эвазига «Навбаҳор» Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал босқичига йўл олди. «Аждарлар» эса кубокдаги юришини 1/8 финалдаёқ тўхтатишга мажбур бўлди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Ўзбекистон кубоги. 1/8 финал
«Навбаҳор» — «Насаф» 1:0
Гол: Русланбек Жиянов (90+2).
«Навбаҳор»: Ўткир Юсупов, Саидазмат Мирсаидов (Жасурбек Жалолиддинов, 56), Русланбек Жиянов, Диёр Холматов, Тейди Бенжамин, Асадбек Раҳимжонов, Умар Адҳамзода, Ваня Илич (Муҳаммадали Усмонов, 56), Жоэл Кожо (Ҳусайн Норчаев, 56), Гиорги Жеренаиа, Муҳаммадқодир Ҳамралиев.
«Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Ғолиб Ғайбуллаев, Сардорбек Баҳромов, Аденис Шала, Зафармурод Абдираҳматов, Шароф Муҳитдинов, Ойбек Рустамов, Юсуф Отубанжо, Дилшод Муртазаев, Аббосжон Ғуломов, Умарбек Эшмуродов.
…