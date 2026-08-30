«Навбаҳор» Жияновнинг голи эвазига «Насаф»ни кубокдан чиқариб юборди!

·0·Спорт
«Навбаҳор» Жияновнинг голи эвазига «Насаф»ни кубокдан чиқариб юборди!

Ўзбекистон кубогининг 1/8 финал босқичи мухлисларга ҳақиқий классик кубок баҳсини тақдим этди. Наманганда мамлакатнинг икки гранд жамоаси — «Навбаҳор» ҳамда Қаршининг «Насаф» клублари чоракфинал йўлланмаси учун майдонга тушди.

Ўйин давомида ҳар икки жамоа тенг ва эҳтиёткорликка асосланган кураш олиб борган бўлса-да, учрашувнинг ҳақиқий кульминацияси ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда содир бўлди.

90+2-дақиқадаги гол ва Жияновнинг қаҳрамонлиги

Баҳс тақдирини ҳал қилган асосий воқеалар:

  • Ҳал қилувчи зарба: Учрашув асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланаётган бир пайтда, 90+2-дақиқада «лочинлар»нинг чаққон вингери Русланбек Жиянов рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, тўпни Абдувоҳид Неъматов дарвозасига йўллади ва жамоасига ғалаба келтирди;

  • Чоракфинал йўлланмаси: 1:0 ҳисобидаги иродали ва драматик ғалаба эвазига «Навбаҳор» Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал босқичига йўл олди. «Аждарлар» эса кубокдаги юришини 1/8 финалдаёқ тўхтатишга мажбур бўлди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Ўзбекистон кубоги. 1/8 финал

  • «Навбаҳор» — «Насаф» 1:0

  • Гол: Русланбек Жиянов (90+2).

  • «Навбаҳор»: Ўткир Юсупов, Саидазмат Мирсаидов (Жасурбек Жалолиддинов, 56), Русланбек Жиянов, Диёр Холматов, Тейди Бенжамин, Асадбек Раҳимжонов, Умар Адҳамзода, Ваня Илич (Муҳаммадали Усмонов, 56), Жоэл Кожо (Ҳусайн Норчаев, 56), Гиорги Жеренаиа, Муҳаммадқодир Ҳамралиев.

  • «Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Ғолиб Ғайбуллаев, Сардорбек Баҳромов, Аденис Шала, Зафармурод Абдираҳматов, Шароф Муҳитдинов, Ойбек Рустамов, Юсуф Отубанжо, Дилшод Муртазаев, Аббосжон Ғуломов, Умарбек Эшмуродов.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!Бугун, 20:28Ла Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиЛа Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 19:404 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам берди4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам бердиБугун, 19:37Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Бугун, 18:50Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 17:53«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?Бугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)