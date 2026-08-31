Бир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилди

·41·Спорт
Бир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилди

Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк саҳифалардан бири расман ёпилди. Аргентина миллий жамоаси сардори, 39 ёшли афсонавий ҳужумчи Лионель Месси «Албиселесте» сафидаги 20 йиллик фаолиятини якунлаганини ўзининг Instagram саҳифасида расман эълон қилди.

Месси ўз мурожаатида ушбу қарорни қабул қилиш қалбини қаттиқ оғритганини, бироқ бунинг вақти-соати келганига тўлиқ амин бўлганини билдирди.

«Мен ҳолдан тойдим»: Мессининг юрак сўзлари

Афсонавий футболчи ўз хайрлашув постида миллий жамоага ўзини тўлиқ бағишлаганини таъкидлади:

  • Ёшлар учун йўл: «Мен ҳолдан тойдим ва миллий жамоага бошқа ҳеч нарса бера олмайман. Ўрнимга таркибда ўйнашга ҳақли бўлган ёш ва иқтидорли авлод келмоқда»;

  • 20 йиллик миннатдорчилик: «20 йил давомида мени қўллаб-қувватлаган мухлисларга, оиламга, мураббийлар штабига ва жамоадошларимга раҳмат. Бу муҳитни жуда соғинаман. Энди жамоани оддий мухлис сифатида қўллаб-қувватлайман».

2026 йилги Жаҳон чемпионати: Рекордлар билан хайрлашув

Мессининг хайрлашув қарори 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалидан сўнг қабул қилинди. Нью-Йоркда кечган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина қўшимча бўлимларда Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди (голни 106-дақиқада Ферран Торрес урди).

Шунга қарамай, Лео мазкур мундиалда ўз номини тарихга абадий ёзиб кетди:

  • Ақлбовар қилмас статистика: 2026 йилги мундиалда 8 та гол урди ва 4 та голли узатмани амалга оширди;

  • Тарихий марра: Мундиаллар тарихида жами 20 та гол урган биринчи футболчи бўлди;

  • Ўйинлар ва ассистлар рекорди: ЖЧ тарихидаги энг кўп ўйин ва энг кўп голли узатма бўйича янги рекордларни ўрнатди;

  • Финаллар тарихидаги энг ёши катта ўйинчи: 39 ёшида Гуннар Греннинг кўп йиллик рекордини янгилаб, ЖЧ финаллари тарихидаги энг ёши катта майдон ўйинчисига айланди.

Мессининг Аргентина либосидаги улуғвор ютуқлари

2006 йилда Германиядаги мундиалда дебют қилган юлдуз миллий жамоа либосида 207 та ўйинда майдонга тушиб, 125 та гол ва 68 та ассист қайд этди. Унинг қўлга киритган совринлари:

  • Жаҳон чемпиони: 2022 йил (Қатар);

  • Жаҳон чемпионати кумуш медали: 2014 ва 2026 йиллар;

  • Америка кубоги соҳиби: 2021 ва 2024 йиллар;

  • Финалиссима ғолиби: 2022 йил;

  • Олимпиада чемпиони: 2008 йил (Пекин).

Бу сафар қарор қатъий: 2016 йилги воқеа такрорланмайдими?

Бу Мессининг миллий жамоа билан илк хайрлашуви эмас. Роппа-роса 10 йил олдин — 2016 йилда Америка кубоги финалида Чилига ютқазгач, у кетишини эълон қилган, аммо мухлислар илтимоси билан қайтиб, энг шонли даврни (2021–2024 йилги ғолибликлар) тақдим этганди.

Бироқ экспертлар бу галги қарор қайтарилмас эканини таъкидламоқда. Ҳужумчининг ёши (39 ёш) ва яқинда отасининг вафоти билан боғлиқ оғир йўқотиш унинг ўз қарорида қатъий эканини кўрсатмоқда.

Бундан кейин нима бўлади?

Мессининг АҚШнинг «Интер Майами» клуби билан шартномаси 2028 йилгача амал қилади, яъни у клублар миқёсида тўп тепишда давом этади.

Аргентина миллий жамоаси эса навбатдаги Финалиссима, 2030 йилги ЖЧ саралаш босқичи ва 2028 йилги Америка кубоги турнирларига энди ўз сардори ва етакчисисиз киришади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 22:32Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиЎзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиБугун, 22:27Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиУмар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиБугун, 21:09Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 20:30Пётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаПётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаБугун, 20:12Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Бугун, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)