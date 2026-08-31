Бир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилди
Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк саҳифалардан бири расман ёпилди. Аргентина миллий жамоаси сардори, 39 ёшли афсонавий ҳужумчи Лионель Месси «Албиселесте» сафидаги 20 йиллик фаолиятини якунлаганини ўзининг Instagram саҳифасида расман эълон қилди.
Месси ўз мурожаатида ушбу қарорни қабул қилиш қалбини қаттиқ оғритганини, бироқ бунинг вақти-соати келганига тўлиқ амин бўлганини билдирди.
«Мен ҳолдан тойдим»: Мессининг юрак сўзлари
Афсонавий футболчи ўз хайрлашув постида миллий жамоага ўзини тўлиқ бағишлаганини таъкидлади:
Ёшлар учун йўл: «Мен ҳолдан тойдим ва миллий жамоага бошқа ҳеч нарса бера олмайман. Ўрнимга таркибда ўйнашга ҳақли бўлган ёш ва иқтидорли авлод келмоқда»;
20 йиллик миннатдорчилик: «20 йил давомида мени қўллаб-қувватлаган мухлисларга, оиламга, мураббийлар штабига ва жамоадошларимга раҳмат. Бу муҳитни жуда соғинаман. Энди жамоани оддий мухлис сифатида қўллаб-қувватлайман».
2026 йилги Жаҳон чемпионати: Рекордлар билан хайрлашув
Мессининг хайрлашув қарори 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалидан сўнг қабул қилинди. Нью-Йоркда кечган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина қўшимча бўлимларда Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди (голни 106-дақиқада Ферран Торрес урди).
Шунга қарамай, Лео мазкур мундиалда ўз номини тарихга абадий ёзиб кетди:
Ақлбовар қилмас статистика: 2026 йилги мундиалда 8 та гол урди ва 4 та голли узатмани амалга оширди;
Тарихий марра: Мундиаллар тарихида жами 20 та гол урган биринчи футболчи бўлди;
Ўйинлар ва ассистлар рекорди: ЖЧ тарихидаги энг кўп ўйин ва энг кўп голли узатма бўйича янги рекордларни ўрнатди;
Финаллар тарихидаги энг ёши катта ўйинчи: 39 ёшида Гуннар Греннинг кўп йиллик рекордини янгилаб, ЖЧ финаллари тарихидаги энг ёши катта майдон ўйинчисига айланди.
Мессининг Аргентина либосидаги улуғвор ютуқлари
2006 йилда Германиядаги мундиалда дебют қилган юлдуз миллий жамоа либосида 207 та ўйинда майдонга тушиб, 125 та гол ва 68 та ассист қайд этди. Унинг қўлга киритган совринлари:
Жаҳон чемпиони: 2022 йил (Қатар);
Жаҳон чемпионати кумуш медали: 2014 ва 2026 йиллар;
Америка кубоги соҳиби: 2021 ва 2024 йиллар;
Финалиссима ғолиби: 2022 йил;
Олимпиада чемпиони: 2008 йил (Пекин).
Бу сафар қарор қатъий: 2016 йилги воқеа такрорланмайдими?
Бу Мессининг миллий жамоа билан илк хайрлашуви эмас. Роппа-роса 10 йил олдин — 2016 йилда Америка кубоги финалида Чилига ютқазгач, у кетишини эълон қилган, аммо мухлислар илтимоси билан қайтиб, энг шонли даврни (2021–2024 йилги ғолибликлар) тақдим этганди.
Бироқ экспертлар бу галги қарор қайтарилмас эканини таъкидламоқда. Ҳужумчининг ёши (39 ёш) ва яқинда отасининг вафоти билан боғлиқ оғир йўқотиш унинг ўз қарорида қатъий эканини кўрсатмоқда.
Бундан кейин нима бўлади?
Мессининг АҚШнинг «Интер Майами» клуби билан шартномаси 2028 йилгача амал қилади, яъни у клублар миқёсида тўп тепишда давом этади.
Аргентина миллий жамоаси эса навбатдаги Финалиссима, 2030 йилги ЖЧ саралаш босқичи ва 2028 йилги Америка кубоги турнирларига энди ўз сардори ва етакчисисиз киришади.
…