Индонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарланди

·26·Дунё
Индонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарланди

Индонезияда ҳукуматнинг бепул овқат дастури доирасида тарқатилган таомларни истеъмол қилган қарийб 800 киши заҳарлангани айтилмоқда. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Маълумотларга кўра, Жанубий Явадаги Сидоаржо ҳудудида 512 нафар ўқувчи, Нганжук шаҳрида 49 нафар киши ва Ғарбий Суматранинг Агам ҳудудида 237 нафар одам овқатдан заҳарланган. Шу тариқа, сўнгги ҳолатларда жабрланганлар сони жами 798 нафарни ташкил этган.

Парламент комиссияси аъзоси Чарльз Хонорис бу ҳолатларни алоҳида ҳодисалар сифатида баҳолаб бўлмаслигини айтди. Унинг фикрича, юзага келаётган муаммолар тизимдаги камчиликлар билан боғлиқ.

Дастурни назорат қилувчи Миллий озиқланиш агентлиги депутатнинг баёнотига ҳозирча муносабат билдирмаган. Сидоаржодаги заҳарланиш билан боғлиқ деб гумон қилинаётган ошхона эса 30 кунга фаолиятидан четлатилган. Ҳозирда ҳолат юзасидан текширув олиб борилмоқда.

Нодавлат Network for Education Watch ташкилоти маълумотига кўра, 8 август ҳолатига ҳукуматнинг бепул овқат дастури билан боғлиқ оммавий заҳарланиш ҳолатларидан тахминан 37 600 киши жабрланган.

Расмийлар овқатдан заҳарланиш ҳолатларига кўпинча таомларнинг талаб даражасида сақланмаслиги ва тайёр овқатларни етказиб беришдаги кечикишлар сабаб бўлаётганини билдирган.

Индонезия президенти Прабово Субианто томонидан 2025 йилда йўлга қўйилган дастур мамлакатдаги ўнлаб миллион болаларни бепул овқат билан таъминлаш ва болалар ўртасидаги тўйиб овқатланмаслик муаммосини камайтиришга қаратилган. Бироқ дастур оммавий заҳарланишлар, коррупция бўйича даъволар ва катта харажатлар билан боғлиқ танқидларга ҳам дуч келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиЭстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиБугун, 15:09Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Бугун, 14:58Роналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаРоналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаБугун, 14:38Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиКарачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиБугун, 14:20Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиКанаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиБугун, 13:59Белгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБелгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБугун, 13:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида