Apple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқда

·49·Техно
Apple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple компанияси iPhone 20 Pro ва iPhone 20 Pro Max моделлари учун тўрт томони эгилган, рамкасиз дизайнга эга янги экранларни синовдан ўтказмоқда.
  • Ушбу янги авлод қурилмалари 6,41 дюймли (2686 × 1236 пиксел) ва 6,96 дюймли (2912 × 1340 пиксел) дисплейлар билан таъминланиши кутилмоқда.

Apple компанияси келажакдаги флагман смартфонлари қатори устида иш бошлаб юборди ва ҳозирда iPhone 20 Pro моделлари учун янги турдаги экранларни синовдан ўтказмоқда. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Digital Chat Station маълумотларига таяниб хабар беришича, янги авлод қурилмалари мутлақо янги дизайн ечимлари ҳамда яхшиланган экран хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Манбага кўра, келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган сериядаги базавий Pro-модели 6,41 дюймли экран билан жиҳозланади. Ушбу панелнинг аниқлиги 2686 × 1236 пикселни ташкил этиши кутилмоқда. Янада йирикроқ гаджетларни афзал кўрувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган iPhone 20 Pro Max эса 6,96 дюймли ва 2912 × 1340 пикселли йирикроқ дисплей панели билан таъминланиши тахмин қилинмоқда.

Тўрт томонлама эгилган экран ва рамкасиз дизайн

Янги смартфон туркумининг бошқаларидан асосий фарқли жиҳатларидан бири бу дисплейнинг барча тўрт томонидан бирдек эгилган ҳолда ясалиши бўлади. Мазкур конструктив ёндашув экран атрофидаги қора рамкаларни визуал жиҳатдан янада кўпроқ қисқартиришга имкон беради. Натижада Apple ўз смартфонларини мукаммал безакли ва тўлақонли рамкасиз дизайнга янада яқинлаштиришни режалаштирмоқда.

Ҳозирги кунда технология оламида ишлаб чиқарувчилар ўртасида рамкаларни иложи борича юпқалаштириш ва фойдаланувчига энг тоза тасвир майдонини тақдим этиш бўйича жиддий рақобат кетмоқда. Янги тўрт томонлама эгилган панел айнан ана шу тенденциянинг мантиқий давоми сифатида майдонга чиқмоқда.

Dynamic Island ва камера қисмидаги ўзгаришлар

Дизайнерлар ва муҳандислар нафақат ташқи рамкалар, балки экран тепасидаги тирқиш ўлчамларини ҳам қайта кўриб чиқмоқдалар. Маълум бўлишича, Apple ҳозирда олд камера учун мўлжалланган юқори қисмдаги тирқишни кичрайтириш устида ҳам ишламоқда. Бу эса машҳур Dynamic Island элементининг ўлчамларини қисқартириш ёки уни фақатгина юмшоқ шаклдаги ихчам айлана тирқиш билан алмаштириш имконини бериши мумкин.

Агар ушбу синовлар муваффақиятли якунланса, экран майдонининг фойдали қисми янада кенгайиб, визуал контентни қабул қилиш янада қулайлашади. Ҳозирча бу маълумотлар дастлабки синов босқичида эканига қарамай, Apple келгусида ҳам iPhone дизайнини тубдан янгилашга интилаётганини яққол кўрсатиб турибди.

AppleiPhone 20 ProСмартфонТехнологияДизайн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиБугун, 08:25Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиSamsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиБугун, 02:25Кремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКеча, 23:57Samsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиSamsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиКеча, 23:21iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераКеча, 22:53Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди