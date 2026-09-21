Apple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компанияси iPhone 20 Pro ва iPhone 20 Pro Max моделлари учун тўрт томони эгилган, рамкасиз дизайнга эга янги экранларни синовдан ўтказмоқда.
- Ушбу янги авлод қурилмалари 6,41 дюймли (2686 × 1236 пиксел) ва 6,96 дюймли (2912 × 1340 пиксел) дисплейлар билан таъминланиши кутилмоқда.
Apple компанияси келажакдаги флагман смартфонлари қатори устида иш бошлаб юборди ва ҳозирда iPhone 20 Pro моделлари учун янги турдаги экранларни синовдан ўтказмоқда. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Digital Chat Station маълумотларига таяниб хабар беришича, янги авлод қурилмалари мутлақо янги дизайн ечимлари ҳамда яхшиланган экран хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Манбага кўра, келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган сериядаги базавий Pro-модели 6,41 дюймли экран билан жиҳозланади. Ушбу панелнинг аниқлиги 2686 × 1236 пикселни ташкил этиши кутилмоқда. Янада йирикроқ гаджетларни афзал кўрувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган iPhone 20 Pro Max эса 6,96 дюймли ва 2912 × 1340 пикселли йирикроқ дисплей панели билан таъминланиши тахмин қилинмоқда.
Тўрт томонлама эгилган экран ва рамкасиз дизайнЯнги смартфон туркумининг бошқаларидан асосий фарқли жиҳатларидан бири бу дисплейнинг барча тўрт томонидан бирдек эгилган ҳолда ясалиши бўлади. Мазкур конструктив ёндашув экран атрофидаги қора рамкаларни визуал жиҳатдан янада кўпроқ қисқартиришга имкон беради. Натижада Apple ўз смартфонларини мукаммал безакли ва тўлақонли рамкасиз дизайнга янада яқинлаштиришни режалаштирмоқда.
Ҳозирги кунда технология оламида ишлаб чиқарувчилар ўртасида рамкаларни иложи борича юпқалаштириш ва фойдаланувчига энг тоза тасвир майдонини тақдим этиш бўйича жиддий рақобат кетмоқда. Янги тўрт томонлама эгилган панел айнан ана шу тенденциянинг мантиқий давоми сифатида майдонга чиқмоқда.
Dynamic Island ва камера қисмидаги ўзгаришларДизайнерлар ва муҳандислар нафақат ташқи рамкалар, балки экран тепасидаги тирқиш ўлчамларини ҳам қайта кўриб чиқмоқдалар. Маълум бўлишича, Apple ҳозирда олд камера учун мўлжалланган юқори қисмдаги тирқишни кичрайтириш устида ҳам ишламоқда. Бу эса машҳур Dynamic Island элементининг ўлчамларини қисқартириш ёки уни фақатгина юмшоқ шаклдаги ихчам айлана тирқиш билан алмаштириш имконини бериши мумкин.
Агар ушбу синовлар муваффақиятли якунланса, экран майдонининг фойдали қисми янада кенгайиб, визуал контентни қабул қилиш янада қулайлашади. Ҳозирча бу маълумотлар дастлабки синов босқичида эканига қарамай, Apple келгусида ҳам iPhone дизайнини тубдан янгилашга интилаётганини яққол кўрсатиб турибди.
Изоҳлар 0
…