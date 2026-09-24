Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилди

·39·Техно
Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсайдер Ice Universe томонидан ўтказилган синов натижаларига кўра, Galaxy S26 Ultra смартфонининг махфийлик режими Xiaomi 18 Proдан устунлик кўрсатди.
  • Galaxy S26 Ultraда махфийлик режими ёқилганда, экран ён томондан қараётганлар учун деярли кўринмай қолади.
  • Xiaomi 18 Proда ҳам махфийлик режими мавжуд бўлса-да, у Galaxy S26 Ultra каби кескин чекловни таъминлай олмайди.

Смартфонлар бозоридаги энг сўнгги флагман моделлар қаторига кирувчи Xiaomi 18 Pro ҳамда Galaxy S26 Ultra қурилмалари ўзига хос махфийлик функцияси бўйича синовдан ўтказилди. Таниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган дастлабки солиштириш натижаларига кўра, мазкур иккала илғор смартфон экран ҳимоясини таъминлашда мутлақо турлича натижаларни кўрсатди ва бу фойдаланувчилар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, технология оламида ўзининг ишончли маълумотлари билан танилган инсайдер Ice Universe ҳар икки флагманни турли бурчак остида синовдан ўтказиб, уларнинг махфийлик режимидаги имкониятларини баҳолади. Синов жараёнида қурилмаларнинг ён атрофдаги бегона кўзлардан маълумотни қанчалик яхши яшириши асосий мезон сифатида олинди.

Дисплей ҳимояси ва ёнбошдаги кўриниш

Ўтказилган тест синовлари давомида Samsung компаниясининг бўлажак флагмани бу борада юқори самарадорлик кўрсатгани маълум бўлди. Galaxy S26 Ultra қурилмасида махфийлик режими ёниқ бўлган ҳолатда, экран тасвири ён томондан қараб турган одамлар учун деярли бутунлай кўринмай қолиши аниқланди.

Маълум бўлишича, Samsung флагманида бурчак остидан қаралганда контент ўта хира тортади ва уни ўқишнинг иложи бўлмайди. Ҳатто атрофдагилар фойдаланувчига жуда яқин масофада турган тақдирда ҳам, махфийлик функцияси шахсий маълумотларни бегона нигоҳлардан ишончли тарзда ҳимоя қилишга қодир эканлиги исботланди.

Xiaomi флагманининг ўзига хос хусусиятлари

Бироқ Xiaomi 18 Pro модели бу борада бироз бошқача натижа қайд этди. Мутахассиснинг таъкидлашича, Хитой брендининг флагманида ҳам махфийлик режими мавжуд бўлиб, у ишлайди, лекин Samsung даражасидаги кескин чекловни таъминлай олмайди.

Xiaomi 18 Pro режим фаоллаштирилгандан кейин ҳам кўплаб қиёфа ва бурчакларда экрандаги матн ҳамда тасвирларни етарлича аниқ кўриниб туришига йўл қўяди. Функция ўз вазифасини бажариб, маълум даражада кўринишни чекласа-да, бироқ Galaxy S26 Ultra билан солиштирганда ҳимоя эффекти унчалик кучли эмаслиги сезилиб турибди.

Умумий хулосага кўра, агар асосий эътибор шахсий маълумотларни атрофдагилардан максимал даражада беркитишга қаратилса, бу йўналишда Samsung Galaxy S26 Ultra устунликка эга эканлиги яққол намоён бўлди. Мазкур таққослаш фойдаланувчиларга ўз шахсий махфийлигини таъминлашда қайси смартфон қулайроқ эканини олдиндан баҳолаш имконини беради.

Xiaomi 18 ProGalaxy S26 UltraСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиXiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиБугун 03:56Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди15 сентябр 12:54Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқда13 сентябр 18:55Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиSamsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди28 август 16:54Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди22 сентябр 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди