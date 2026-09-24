Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инсайдер Ice Universe томонидан ўтказилган синов натижаларига кўра, Galaxy S26 Ultra смартфонининг махфийлик режими Xiaomi 18 Proдан устунлик кўрсатди.
- Galaxy S26 Ultraда махфийлик режими ёқилганда, экран ён томондан қараётганлар учун деярли кўринмай қолади.
- Xiaomi 18 Proда ҳам махфийлик режими мавжуд бўлса-да, у Galaxy S26 Ultra каби кескин чекловни таъминлай олмайди.
Смартфонлар бозоридаги энг сўнгги флагман моделлар қаторига кирувчи Xiaomi 18 Pro ҳамда Galaxy S26 Ultra қурилмалари ўзига хос махфийлик функцияси бўйича синовдан ўтказилди. Таниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган дастлабки солиштириш натижаларига кўра, мазкур иккала илғор смартфон экран ҳимоясини таъминлашда мутлақо турлича натижаларни кўрсатди ва бу фойдаланувчилар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, технология оламида ўзининг ишончли маълумотлари билан танилган инсайдер Ice Universe ҳар икки флагманни турли бурчак остида синовдан ўтказиб, уларнинг махфийлик режимидаги имкониятларини баҳолади. Синов жараёнида қурилмаларнинг ён атрофдаги бегона кўзлардан маълумотни қанчалик яхши яшириши асосий мезон сифатида олинди.
Дисплей ҳимояси ва ёнбошдаги кўринишЎтказилган тест синовлари давомида Samsung компаниясининг бўлажак флагмани бу борада юқори самарадорлик кўрсатгани маълум бўлди. Galaxy S26 Ultra қурилмасида махфийлик режими ёниқ бўлган ҳолатда, экран тасвири ён томондан қараб турган одамлар учун деярли бутунлай кўринмай қолиши аниқланди.
Маълум бўлишича, Samsung флагманида бурчак остидан қаралганда контент ўта хира тортади ва уни ўқишнинг иложи бўлмайди. Ҳатто атрофдагилар фойдаланувчига жуда яқин масофада турган тақдирда ҳам, махфийлик функцияси шахсий маълумотларни бегона нигоҳлардан ишончли тарзда ҳимоя қилишга қодир эканлиги исботланди.
Xiaomi флагманининг ўзига хос хусусиятлариБироқ Xiaomi 18 Pro модели бу борада бироз бошқача натижа қайд этди. Мутахассиснинг таъкидлашича, Хитой брендининг флагманида ҳам махфийлик режими мавжуд бўлиб, у ишлайди, лекин Samsung даражасидаги кескин чекловни таъминлай олмайди.
Xiaomi 18 Pro режим фаоллаштирилгандан кейин ҳам кўплаб қиёфа ва бурчакларда экрандаги матн ҳамда тасвирларни етарлича аниқ кўриниб туришига йўл қўяди. Функция ўз вазифасини бажариб, маълум даражада кўринишни чекласа-да, бироқ Galaxy S26 Ultra билан солиштирганда ҳимоя эффекти унчалик кучли эмаслиги сезилиб турибди.
Умумий хулосага кўра, агар асосий эътибор шахсий маълумотларни атрофдагилардан максимал даражада беркитишга қаратилса, бу йўналишда Samsung Galaxy S26 Ultra устунликка эга эканлиги яққол намоён бўлди. Мазкур таққослаш фойдаланувчиларга ўз шахсий махфийлигини таъминлашда қайси смартфон қулайроқ эканини олдиндан баҳолаш имконини беради.
Изоҳлар 0
…