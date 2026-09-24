Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди

·0·Спорт
Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди

Европа футболидаги энг нуфузли индивидуал соврин — “Олтин тўп” учун кураш қизғин паллага кириб бораётган бир пайтда, “Барселона” клубининг янги аъзоси Энтони Гордон бу борадаги ўз қарашларини ўртоқлашди. Goal.com хабар қилишича, англиялик қанот ҳужумчиси мазкур мукофотга асосий даъвогарлар сифатида ўзининг каталониялик жамоадоши Ламин Ямал ҳамда Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейнни кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансферлар даврида 70 миллион фунт стерлинг эвазига Каталония клубига кўчиб ўтган 25 ёшли футболчи Ла Лигадаги дастлабки еттита учрашувдаёқ ўзини кўрсатишга улгурди. У мазкур ўйинларда ёш иқтидор эгаси Ламин Ямалга бешта голли узатма етказиб берди. Айни пайтда Энтони ўзининг миллий жамоадаги сардори билан яна бир бор сафда бирлашиб, Англия терма жамоасининг Миллатлар лигаси доирасида амалдаги жаҳон чемпионлари — Испанияга қарши ўйинига ҳозирлик кўрмоқда.

Ламин Ямалнинг фавқулодда юксалиши

Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ҳам дунёнинг энг яхши футболчиси унвони учун курашда давом этаётган бўлса-да, Гордон ўзининг клубдаги ва терма жамоадаги шериклари бошқалардан яққол ажралиб турганини таъкидлади. Хусусан, у ўн тўққиз ёшли Ламин Ямалнинг бу ёшда эришган ютуқлари ва кўрсатаётган ўйинидан ҳайратда эканлигини яширмади.

“Мен учун бу соврин эришилган натижалардан келиб чиққан ҳолда ана шу икки футболчидан бирига насиб этиши керак. Ламиннинг бундай ёшда эришган ютуқлари ҳайратланарли. Унинг ўйин услуби шунчаки ақл бовар қилмас даражада. Айни пайтда у мутлақо бошқа даражада ҳаракат қилмоқда”, — дея таъкидлади Энтони Гордон.

Гарри Кейннинг тарихий мавсуми

Ямалнинг дунёдаги энг яхши қанот футболчиси эканлигини эътироф этганига қарамай, Гордон Гарри Кейннинг 2025/26 йилги мавсумдаги мислсиз натижалари ҳам эътибордан четда қолмаслиги лозимлигини эслатди. Англия терма жамоаси сардори мавсум давомида барча мусобақаларда нақ 73 та гол уришга муваффақ бўлди.

“Агар ўтган мавсум ҳақида гапирадиган бўлсак, Ҳ (Кейн) исталган бошқа даъвогар каби жиддий асосга эга, чунки унинг мавсуми тарихий кўриниш олди. У киритган голлар салмоғи ва жаҳон чемпионатида жамоамиз учун қилган ишлари таҳсинга лойиқ. Ҳар икки футболчининг ҳам даъвогарлик қилиш учун кучли аргументлари бор, шунинг учун уларнинг иккаласига ҳам омад тилайман”, — дея қўшимча қилди инглиз футболчиси.

Ҳозирда Англия терма жамоаси ёзги жаҳон чемпионати ярим финалидаги аламли мағлубиятдан кейинги илк расмий учрашувларга тайёргарлик кўрмоқда. Миллатлар лигасидаги Испанияга қарши ўйин нафақат жамоавий кураш, балки мавсум якунидаги индивидуал совринлар тақдирига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.

Ламин ЯмалГарри КейнЭнтони ГордонОлтин тўпБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади15 сентябр 19:32Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атади15 сентябр 11:15Энтони Гордон Томас Тухелнинг баҳсли қароридан ҳайратда қолганини айтдиЭнтони Гордон Томас Тухелнинг баҳсли қароридан ҳайратда қолганини айтдиБугун 11:51Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди14 сентябр 13:17«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди12 сентябр 06:36Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиГарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди20 сентябр 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?