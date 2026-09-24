Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди
Европа футболидаги энг нуфузли индивидуал соврин — “Олтин тўп” учун кураш қизғин паллага кириб бораётган бир пайтда, “Барселона” клубининг янги аъзоси Энтони Гордон бу борадаги ўз қарашларини ўртоқлашди. Goal.com хабар қилишича, англиялик қанот ҳужумчиси мазкур мукофотга асосий даъвогарлар сифатида ўзининг каталониялик жамоадоши Ламин Ямал ҳамда Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейнни кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансферлар даврида 70 миллион фунт стерлинг эвазига Каталония клубига кўчиб ўтган 25 ёшли футболчи Ла Лигадаги дастлабки еттита учрашувдаёқ ўзини кўрсатишга улгурди. У мазкур ўйинларда ёш иқтидор эгаси Ламин Ямалга бешта голли узатма етказиб берди. Айни пайтда Энтони ўзининг миллий жамоадаги сардори билан яна бир бор сафда бирлашиб, Англия терма жамоасининг Миллатлар лигаси доирасида амалдаги жаҳон чемпионлари — Испанияга қарши ўйинига ҳозирлик кўрмоқда.
Ламин Ямалнинг фавқулодда юксалишиРеал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ҳам дунёнинг энг яхши футболчиси унвони учун курашда давом этаётган бўлса-да, Гордон ўзининг клубдаги ва терма жамоадаги шериклари бошқалардан яққол ажралиб турганини таъкидлади. Хусусан, у ўн тўққиз ёшли Ламин Ямалнинг бу ёшда эришган ютуқлари ва кўрсатаётган ўйинидан ҳайратда эканлигини яширмади.
“Мен учун бу соврин эришилган натижалардан келиб чиққан ҳолда ана шу икки футболчидан бирига насиб этиши керак. Ламиннинг бундай ёшда эришган ютуқлари ҳайратланарли. Унинг ўйин услуби шунчаки ақл бовар қилмас даражада. Айни пайтда у мутлақо бошқа даражада ҳаракат қилмоқда”, — дея таъкидлади Энтони Гордон.
Гарри Кейннинг тарихий мавсумиЯмалнинг дунёдаги энг яхши қанот футболчиси эканлигини эътироф этганига қарамай, Гордон Гарри Кейннинг 2025/26 йилги мавсумдаги мислсиз натижалари ҳам эътибордан четда қолмаслиги лозимлигини эслатди. Англия терма жамоаси сардори мавсум давомида барча мусобақаларда нақ 73 та гол уришга муваффақ бўлди.
“Агар ўтган мавсум ҳақида гапирадиган бўлсак, Ҳ (Кейн) исталган бошқа даъвогар каби жиддий асосга эга, чунки унинг мавсуми тарихий кўриниш олди. У киритган голлар салмоғи ва жаҳон чемпионатида жамоамиз учун қилган ишлари таҳсинга лойиқ. Ҳар икки футболчининг ҳам даъвогарлик қилиш учун кучли аргументлари бор, шунинг учун уларнинг иккаласига ҳам омад тилайман”, — дея қўшимча қилди инглиз футболчиси.
Ҳозирда Англия терма жамоаси ёзги жаҳон чемпионати ярим финалидаги аламли мағлубиятдан кейинги илк расмий учрашувларга тайёргарлик кўрмоқда. Миллатлар лигасидаги Испанияга қарши ўйин нафақат жамоавий кураш, балки мавсум якунидаги индивидуал совринлар тақдирига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.
Изоҳлар 0
…