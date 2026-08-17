Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритди
Францияда янги футбол мавсуми ҳақиқий кутилмаган сенсация билан бошланди. Мамлакат Суперкубоги (Trophée des Champions) учун кечган баҳсда амалдаги миллий кубок соҳиби «Ланс» ўз майдони — муҳташам «Боллар-Делелис» стадионида Лига 1 чемпиони ҳисобланган Парижнинг юлдузли «ПСЖ» клубини қабул қилди.
Муросасиз ва курашларга бой кечган беллашувда мезбонлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида илк бор Франция Суперкубоги соҳибига айланди.
32-дақиқадаги Товеннинг голи ва 39-дақиқадаги қизил карточка
Учрашув тақдири биринчи бўлимнинг ўзидаёқ кескин бурилиш ясаган бир неча эпизодлар билан ҳал бўлди:
Товендан ғалаба голи: Баҳснинг 32-дақиқасида «Ланс»нинг тажрибали ҳужумчиси Флориан Товен парижликлар дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (1:0);
«Ланс»нинг камчиликда қолиши: Орадан атиги 7 дақиқа ўтиб, 39-дақиқада мезбонлар ҳимоячиси Антонио майдондан четлатилди. Натижада «Ланс» учрашувнинг 50 дақиқадан ортиқ вақтини 10 киши бўлиб ўтказишга мажбур бўлди;
«ПСЖ»нинг самарасиз босими: Париж гранди таркибда Кварацхелия, Витинья, Ҳакими ва захирадан тушган Дембеле каби юлдузлар билан рақиб дарвозасига узлуксиз босим ўтказди, бироқ мустаҳкам ҳимояни ёриб ўта олмади;
Мендешнинг четлатилиши: Баҳс якунланиши арафасида, 87-дақиқада «ПСЖ» ҳимоячиси Нуну Мендеш ҳам тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдонни тарк этди.
Франция Суперкубоги. Финал
«Ланс» — «ПСЖ» — 1:0
16 август, «Боллар-Делелис» стадиони
Гол: Товен (32).
«Ланс» таркиби: Риссер, Антонио, Ганиу, Иванович (Агилар, 46), Титрауи (Ҳайдара, 81), Абдулҳамид, Кюизанс (Булатович, 65), Навроцки, Сима (Фофана, 75), Товен (Скурас, 75), Удол.
«ПСЖ» таркиби: Сафонов, Ҳакими, Забарний, Пачо, Дин (Мендеш, 60), Бералдо (Руис, 60), Витиня, Заир-Эмери (Дро, 82), Аклиуш (Дембеле, 60), Кварацхелия (Маюлу, 70), Дуэ.
Огоҳлантиришлар: Дуэ (64), Руис (89), Ҳакими (90), Булатович (90).
Четлатишлар: Антонио (39) — Мендеш (87).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…