Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритди

·1·Спорт
Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритди

Францияда янги футбол мавсуми ҳақиқий кутилмаган сенсация билан бошланди. Мамлакат Суперкубоги (Trophée des Champions) учун кечган баҳсда амалдаги миллий кубок соҳиби «Ланс» ўз майдони — муҳташам «Боллар-Делелис» стадионида Лига 1 чемпиони ҳисобланган Парижнинг юлдузли «ПСЖ» клубини қабул қилди.

Муросасиз ва курашларга бой кечган беллашувда мезбонлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида илк бор Франция Суперкубоги соҳибига айланди.

32-дақиқадаги Товеннинг голи ва 39-дақиқадаги қизил карточка

Учрашув тақдири биринчи бўлимнинг ўзидаёқ кескин бурилиш ясаган бир неча эпизодлар билан ҳал бўлди:

  • Товендан ғалаба голи: Баҳснинг 32-дақиқасида «Ланс»нинг тажрибали ҳужумчиси Флориан Товен парижликлар дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (1:0);

  • «Ланс»нинг камчиликда қолиши: Орадан атиги 7 дақиқа ўтиб, 39-дақиқада мезбонлар ҳимоячиси Антонио майдондан четлатилди. Натижада «Ланс» учрашувнинг 50 дақиқадан ортиқ вақтини 10 киши бўлиб ўтказишга мажбур бўлди;

  • «ПСЖ»нинг самарасиз босими: Париж гранди таркибда Кварацхелия, Витинья, Ҳакими ва захирадан тушган Дембеле каби юлдузлар билан рақиб дарвозасига узлуксиз босим ўтказди, бироқ мустаҳкам ҳимояни ёриб ўта олмади;

  • Мендешнинг четлатилиши: Баҳс якунланиши арафасида, 87-дақиқада «ПСЖ» ҳимоячиси Нуну Мендеш ҳам тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдонни тарк этди.

Франция Суперкубоги. Финал

  • «Ланс» — «ПСЖ» — 1:0

  • 16 август, «Боллар-Делелис» стадиони

  • Гол: Товен (32).

  • «Ланс» таркиби: Риссер, Антонио, Ганиу, Иванович (Агилар, 46), Титрауи (Ҳайдара, 81), Абдулҳамид, Кюизанс (Булатович, 65), Навроцки, Сима (Фофана, 75), Товен (Скурас, 75), Удол.

  • «ПСЖ» таркиби: Сафонов, Ҳакими, Забарний, Пачо, Дин (Мендеш, 60), Бералдо (Руис, 60), Витиня, Заир-Эмери (Дро, 82), Аклиуш (Дембеле, 60), Кварацхелия (Маюлу, 70), Дуэ.

  • Огоҳлантиришлар: Дуэ (64), Руис (89), Ҳакими (90), Булатович (90).

  • Четлатишлар: Антонио (39) — Мендеш (87).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Бугун, 08:54«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!Кеча, 23:56Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Кеча, 23:25«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:547 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!Кеча, 22:51Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиЛиверпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача