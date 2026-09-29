«Андижон»га жиддий зарба: клубга трансфер тақиқи қўйилди

·35·Спорт
«Андижон»га жиддий зарба: клубга трансфер тақиқи қўйилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Андижон» футбол клубига ЎФА Футболчилар мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси томонидан трансфер тақиқи қўйилди, чунки клуб собиқ мураббийлар Григорий Колосовский, Павел Синелников ва Денис Тойменсов олдидаги қарздорликни 2026 йил 10 сентябрга қадар бартараф эта олмади.
  • Ушбу қарздорликни белгиланган муддатда ҳал этилмагани сабабли, клубга миллий ва халқаро миқёсда янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш тақиқланди.

«Андижон» футбол клубига нисбатан ЎФА Футболчилар мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси томонидан трансфер тақиқи қўйилди. Бунга клубнинг собиқ мураббийлари олдидаги қарздорлик мажбуриятларини белгиланган муддатда бартараф этмагани сабаб бўлган.

ЎзПФЛ матбуот хизмати маълум қилишича, масала белгиланган муддатда ижобий ҳал этилмагани учун тақиқ автоматик равишда кучга кирган.

Уч собиқ мураббий олдидаги қарздорлик

«Андижон»нинг трансфер фаолиятига чеклов қўйилишига клубнинг собиқ мураббийлари Григорий Колосовский, Павел Синелников ва Денис Тойменсов олдидаги мажбуриятлари сабаб бўлган.

ЎФА Футболчилар мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси клубга мазкур қарздорлик масаласини ҳал қилиш учун аниқ муддат белгилаган эди.

Клуб ушбу мажбуриятларни белгиланган санага қадар бартараф этиши керак бўлган.

10 сентябр — ҳал қилувчи муддат эди

Қўмита қарздорлик масаласини 2026 йил 10 сентябрга қадар ҳал қилиш талабини қўйган.

Шу билан бирга, қарорда масала ижобий ҳал этилмаган тақдирда «Андижон»га нисбатан жиддий чора кўрилиши ҳам белгилаб қўйилган.

Жумладан, клубга кетма-кет икки рўйхатдан ўтказишнинг тўлиқ даврларида миллий ва халқаро миқёсда янги футболчиларни Лига рўйхатидан ўтказиш тақиқланиши белгиланган.

Тақиқ қандай кучга кирди?

Белгиланган муддат ўтишига қарамай, масала ижобий ҳал этилмаган.

Шундан сўнг қарорда кўрсатилган чора автоматик равишда кучга кирган.

ЎзПФЛ маълумотига кўра, «Андижон» футбол клуби бу ҳақда 25 сентябрь куни ЎФА Футболчилар мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси томонидан хабардор қилинган.

«Андижон» белгиланган муддатда қарздорлик масаласини ҳал қила олмагани сабабли клубга янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш бўйича тақиқ кучга кирди.

Энди клубни қандай жараён кутмоқда?

Трансфер тақиқи «Андижон»нинг янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш имкониятларига бевосита таъсир қилади.

Айниқса, тақиқ миллий ва халқаро миқёсда янги футболчиларни Лига рўйхатидан ўтказиш жараёнига тааллуқли экани билан аҳамиятли.

Клуб учун энди асосий вазифа — собиқ мураббийлар олдидаги қарздорлик билан боғлиқ масалани ҳал этиш. Шундан кейин тақиқнинг амал қилиш тартиби ва уни бекор қилиш масаласи кун тартибига чиқиши мумкин.

Ҳозирча эса қарор амалда: «Андижон»га нисбатан трансфер тақиқи қўйилган.

Бу ҳолат клубнинг трансфер сиёсатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Чунки янги футболчиларни таркибга қўшиш имконияти чекланган шароитда жамоанинг кейинги режаларини амалга ошириш молиявий ва ташкилий масалаларни тезда ҳал қилишни талаб этади.

«Андижон» учун энди ҳар бир қадам муҳим. Клуб собиқ мураббийлар олдидаги мажбуриятларини ҳал қилиши ва трансфер тақиқини бекор қилиш учун белгиланган тартибда ҳаракат қилиши керак.

АндижонЎзбекистон Футбол Ассоциацияситрансфер тақиқГригорий Колосовский
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилди«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилдиБугун 17:20Челси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилдиЧелси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилди1 август 11:39Колумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияКолумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляция28 июн 05:14Стале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этдиСтале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этдиБугун 17:11Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларЎзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларБугун 17:04FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилдиFIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилдиБугун 15:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди