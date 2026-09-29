«Андижон»га жиддий зарба: клубга трансфер тақиқи қўйилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Андижон» футбол клубига ЎФА Футболчилар мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси томонидан трансфер тақиқи қўйилди, чунки клуб собиқ мураббийлар Григорий Колосовский, Павел Синелников ва Денис Тойменсов олдидаги қарздорликни 2026 йил 10 сентябрга қадар бартараф эта олмади.
- Ушбу қарздорликни белгиланган муддатда ҳал этилмагани сабабли, клубга миллий ва халқаро миқёсда янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш тақиқланди.
«Андижон» футбол клубига нисбатан ЎФА Футболчилар мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси томонидан трансфер тақиқи қўйилди. Бунга клубнинг собиқ мураббийлари олдидаги қарздорлик мажбуриятларини белгиланган муддатда бартараф этмагани сабаб бўлган.
ЎзПФЛ матбуот хизмати маълум қилишича, масала белгиланган муддатда ижобий ҳал этилмагани учун тақиқ автоматик равишда кучга кирган.
Уч собиқ мураббий олдидаги қарздорлик
«Андижон»нинг трансфер фаолиятига чеклов қўйилишига клубнинг собиқ мураббийлари Григорий Колосовский, Павел Синелников ва Денис Тойменсов олдидаги мажбуриятлари сабаб бўлган.
ЎФА Футболчилар мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси клубга мазкур қарздорлик масаласини ҳал қилиш учун аниқ муддат белгилаган эди.
Клуб ушбу мажбуриятларни белгиланган санага қадар бартараф этиши керак бўлган.
10 сентябр — ҳал қилувчи муддат эди
Қўмита қарздорлик масаласини 2026 йил 10 сентябрга қадар ҳал қилиш талабини қўйган.
Шу билан бирга, қарорда масала ижобий ҳал этилмаган тақдирда «Андижон»га нисбатан жиддий чора кўрилиши ҳам белгилаб қўйилган.
Жумладан, клубга кетма-кет икки рўйхатдан ўтказишнинг тўлиқ даврларида миллий ва халқаро миқёсда янги футболчиларни Лига рўйхатидан ўтказиш тақиқланиши белгиланган.
Тақиқ қандай кучга кирди?
Белгиланган муддат ўтишига қарамай, масала ижобий ҳал этилмаган.
Шундан сўнг қарорда кўрсатилган чора автоматик равишда кучга кирган.
ЎзПФЛ маълумотига кўра, «Андижон» футбол клуби бу ҳақда 25 сентябрь куни ЎФА Футболчилар мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси томонидан хабардор қилинган.
«Андижон» белгиланган муддатда қарздорлик масаласини ҳал қила олмагани сабабли клубга янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш бўйича тақиқ кучга кирди.
Энди клубни қандай жараён кутмоқда?
Трансфер тақиқи «Андижон»нинг янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш имкониятларига бевосита таъсир қилади.
Айниқса, тақиқ миллий ва халқаро миқёсда янги футболчиларни Лига рўйхатидан ўтказиш жараёнига тааллуқли экани билан аҳамиятли.
Клуб учун энди асосий вазифа — собиқ мураббийлар олдидаги қарздорлик билан боғлиқ масалани ҳал этиш. Шундан кейин тақиқнинг амал қилиш тартиби ва уни бекор қилиш масаласи кун тартибига чиқиши мумкин.
Ҳозирча эса қарор амалда: «Андижон»га нисбатан трансфер тақиқи қўйилган.
Бу ҳолат клубнинг трансфер сиёсатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Чунки янги футболчиларни таркибга қўшиш имконияти чекланган шароитда жамоанинг кейинги режаларини амалга ошириш молиявий ва ташкилий масалаларни тезда ҳал қилишни талаб этади.
«Андижон» учун энди ҳар бир қадам муҳим. Клуб собиқ мураббийлар олдидаги мажбуриятларини ҳал қилиши ва трансфер тақиқини бекор қилиш учун белгиланган тартибда ҳаракат қилиши керак.
Изоҳлар 0
…