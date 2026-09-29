Ўзбекистон боксчилари Хитойда 17 та медалларни қўлга киритди

·2·Спорт
Ўзбекистон боксчилари Хитойда 17 та медалларни қўлга киритди

Ўзбекистон бокс миллий терма жамоаси аъзолари Хитойдаги халқаро қўшма ўқув-машғулот йиғинини муносиб натижалар билан якунлади. 14–29 сентябрь кунлари Синьцзян автоном округида ўтказилган йиғин давомида боксчиларимиз 4th “Belt and Road” халқаро турнирида 17 та медаль қўлга киритди.

Вакилларимиз мусобақани 7 та олтин, 4 та кумуш ва 6 та бронза медаль билан якунлади.

Хитойдаги йиғин медалларга бой бўлди

Ўзбекистонлик боксчилар учун Синьцзяндаги йиғин нафақат тайёргарлик жараёни, балки халқаро рингда ўз имкониятларини синовдан ўтказиш майдонига ҳам айланди.

Терма жамоа аъзолари машғулотлар билан бир қаторда 4th “Belt and Road” халқаро турнирида иштирок этиб, турли вазн тоифаларида совринли ўринларни эгаллади.

Энг юқори натижа — 7 та олтин медаль бўлди.

Олтин медаль соҳиблари

Турнирда Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиб, чемпионликни қўлга киритган боксчилар:

  • -50 кг: Шодиёр Мелиқўзиев;

  • -60 кг: Шоҳрух Абдумаликов;

  • -65 кг: Мадияр Данияров;

  • -90 кг: Руслан Шарипбоев;

  • +90 кг: Мадияр Сайдраҳимов;

  • -51 кг: Зилолахон Юсуфова;

  • -80 кг: Рухшона Парпиева.

Шу тариқа, етти нафар боксчимиз мусобақани ўз вазн тоифасида биринчи ўрин билан якунлади.

Яна тўрт нафар боксчи кумуш медаль олди

Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларидан яна тўрт нафари финалга қадар етиб бориб, кумуш медаль билан тақдирланди.

Улар:

  • -65 кг: Адҳамжон Мухиддинов;

  • -75 кг: Сафармурод Аллаберганов;

  • +90 кг: Шахзод Полвонов;

  • +80 кг: Собирахон Шоҳобиддинова.

Бу натижа Ўзбекистон вакилларининг турнирдаги умумий медаллар жамғармасига яна тўртта соврин қўшди.

Бронза медаллар ҳам олтита

Турнирда яна олти нафар ўзбекистонлик боксчи шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.

Бронза медаль соҳиблари:

  • -50 кг: Амирбек Исмоилов;

  • -70 кг: Абдулазиз Жўрақулов;

  • +90 кг: Озодбек Алиев;

  • -48 кг: Жасмин Тоҳирова;

  • -65 кг: Севинч Хуррамова;

  • -75 кг: Айсанем Саруарова.

Шундай қилиб, Ўзбекистон боксчилари Хитойдаги турнирни жами 17 та медаль билан якунлади.

Терма жамоа мураббийлари

Ўзбекистон вакилларининг Хитойдаги тайёргарлик йиғини ва мусобақадаги иштирокига Рамз Ахмедов, Юсуфжон Турсунов, Икром Бердиев, Озод Хасанов, Баходиржон Нуриддинов ҳамда Рустам Абиловдан иборат мураббийлар штаби раҳбарлик қилди.

Мусобақада ҳакам сифатида Аслиддин Абдуалимов ҳам иштирок этди.

7 олтин ва жами 17 медаль — йиғиннинг муҳим натижаси

Синьцзяндаги қўшма ўқув-машғулот йиғини давомида қайд этилган натижалар Ўзбекистон бокс мактаби вакилларининг халқаро майдондаги навбатдаги совринларини бойитди.

7 та олтин, 4 та кумуш ва 6 та бронза — жами 17 та медаль.

Энг муҳими, боксчилар мусобақа тажрибасини бойитиб, халқаро рақобат муҳитида ўз кучини синаб кўрди. Энди Хитойдаги йиғин ва “Belt and Road” турнирида орттирилган тажриба терма жамоанинг кейинги мусобақаларида муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Ўзбекистон бокси учун Синьцзяндаги 16 кунлик йиғин ана шундай сермаҳсул натижа билан якунланди.

4th Belt and RoadСиньцзян автоном округЎзбекистон бокс миллий терма жамоасиШодиёр Мелиқўзиев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги медаллар шодаси: Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинларида шоҳсупага кўтарилдиЯнги медаллар шодаси: Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинларида шоҳсупага кўтарилди23 сентябр 16:32Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумБугун 17:30Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади27 сентябр 16:29Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!26 июл 05:18Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!16 июл 19:36Ўзбекистон боксчилари ярим финалда порлади: 2 нафари финалга йўл олдиЎзбекистон боксчилари ярим финалда порлади: 2 нафари финалга йўл олди26 апрел 06:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди