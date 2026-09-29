Ўзбекистон боксчилари Хитойда 17 та медалларни қўлга киритди
Ўзбекистон бокс миллий терма жамоаси аъзолари Хитойдаги халқаро қўшма ўқув-машғулот йиғинини муносиб натижалар билан якунлади. 14–29 сентябрь кунлари Синьцзян автоном округида ўтказилган йиғин давомида боксчиларимиз 4th “Belt and Road” халқаро турнирида 17 та медаль қўлга киритди.
Вакилларимиз мусобақани 7 та олтин, 4 та кумуш ва 6 та бронза медаль билан якунлади.
Хитойдаги йиғин медалларга бой бўлди
Ўзбекистонлик боксчилар учун Синьцзяндаги йиғин нафақат тайёргарлик жараёни, балки халқаро рингда ўз имкониятларини синовдан ўтказиш майдонига ҳам айланди.
Терма жамоа аъзолари машғулотлар билан бир қаторда 4th “Belt and Road” халқаро турнирида иштирок этиб, турли вазн тоифаларида совринли ўринларни эгаллади.
Энг юқори натижа — 7 та олтин медаль бўлди.
Олтин медаль соҳиблари
Турнирда Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиб, чемпионликни қўлга киритган боксчилар:
-50 кг: Шодиёр Мелиқўзиев;
-60 кг: Шоҳрух Абдумаликов;
-65 кг: Мадияр Данияров;
-90 кг: Руслан Шарипбоев;
+90 кг: Мадияр Сайдраҳимов;
-51 кг: Зилолахон Юсуфова;
-80 кг: Рухшона Парпиева.
Шу тариқа, етти нафар боксчимиз мусобақани ўз вазн тоифасида биринчи ўрин билан якунлади.
Яна тўрт нафар боксчи кумуш медаль олди
Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларидан яна тўрт нафари финалга қадар етиб бориб, кумуш медаль билан тақдирланди.
Улар:
-65 кг: Адҳамжон Мухиддинов;
-75 кг: Сафармурод Аллаберганов;
+90 кг: Шахзод Полвонов;
+80 кг: Собирахон Шоҳобиддинова.
Бу натижа Ўзбекистон вакилларининг турнирдаги умумий медаллар жамғармасига яна тўртта соврин қўшди.
Бронза медаллар ҳам олтита
Турнирда яна олти нафар ўзбекистонлик боксчи шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.
Бронза медаль соҳиблари:
-50 кг: Амирбек Исмоилов;
-70 кг: Абдулазиз Жўрақулов;
+90 кг: Озодбек Алиев;
-48 кг: Жасмин Тоҳирова;
-65 кг: Севинч Хуррамова;
-75 кг: Айсанем Саруарова.
Шундай қилиб, Ўзбекистон боксчилари Хитойдаги турнирни жами 17 та медаль билан якунлади.
Терма жамоа мураббийлари
Ўзбекистон вакилларининг Хитойдаги тайёргарлик йиғини ва мусобақадаги иштирокига Рамз Ахмедов, Юсуфжон Турсунов, Икром Бердиев, Озод Хасанов, Баходиржон Нуриддинов ҳамда Рустам Абиловдан иборат мураббийлар штаби раҳбарлик қилди.
Мусобақада ҳакам сифатида Аслиддин Абдуалимов ҳам иштирок этди.
7 олтин ва жами 17 медаль — йиғиннинг муҳим натижаси
Синьцзяндаги қўшма ўқув-машғулот йиғини давомида қайд этилган натижалар Ўзбекистон бокс мактаби вакилларининг халқаро майдондаги навбатдаги совринларини бойитди.
7 та олтин, 4 та кумуш ва 6 та бронза — жами 17 та медаль.
Энг муҳими, боксчилар мусобақа тажрибасини бойитиб, халқаро рақобат муҳитида ўз кучини синаб кўрди. Энди Хитойдаги йиғин ва “Belt and Road” турнирида орттирилган тажриба терма жамоанинг кейинги мусобақаларида муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Ўзбекистон бокси учун Синьцзяндаги 16 кунлик йиғин ана шундай сермаҳсул натижа билан якунланди.
Изоҳлар 0
…