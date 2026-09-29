Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълум
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларида эртага тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи, жумладан Феруза Казакова, Ситора Турдибекова, Шоукатжон Болтаев ва Тўрабек Хабибуллаев финал йўлланмаси учун рингга кўтарилади.
- Ушбу яримфинал жанглари Тошкент вақти билан соат 09:00 дан бошланиб, ҳар бир ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси ўз вазн тоифасида медал учун кураш олиб боради.
- Ғалаба қозонган боксчилар олтин медал учун курашиш имкониятини қўлга киритади.
Аичи ва Нагояда давом этаётган Осиё ўйинларида бокс беллашувлари ҳал қилувчи паллага кирди. Эртага Ўзбекистон миллий жамоасининг тўрт нафар вакили финал йўлланмаси учун рингга кўтарилади.
Эътиборлиси, ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталарининг барчаси турли вазн тоифаларида медаль учун курашни давом эттирмоқда. Энди уларни финалга олиб борадиган энг муҳим жанглар кутиб турибди.
Барча баҳслар Тошкент вақти билан соат 09:00 дан бошланади.
Биринчи бўлиб Феруза Казакова рингга чиқади
-51 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Феруза Казакова финал йўлланмаси учун Хитой вакили Ву Ю билан жанг қилади.
Уларнинг яримфинал баҳси Тошкент вақти билан 09:00 да бошланиши белгиланган.
Казакова учун бу жанг мусобақадаги энг муҳим беллашувлардан бири бўлади. Ғалаба унга финалда олтин медаль учун курашиш имкониятини беради.
Ситора Турдибековани Олимпиада чемпионига қарши жанг кутмоқда
-60 кг вазн тоифасидаги яна бир қизиқарли яримфинал баҳсида Ситора Турдибекова рингга чиқади.
Унинг рақиби — Хитой Тайпейи вакили Лин Ю-Тинг.
Жанг 09:30 да бошланиши режалаштирилган.
Турдибекова учун бу баҳс финалга чиқиш йўлидаги ҳал қилувчи тўқнашув бўлади. Энди ўзбекистонлик боксчи кучли рақибга қарши рингда ўз имкониятларини намойиш этади.
Шавкатжон Болтаев Қозоғистон вакилига қарши
-70 кг вазн тоифасида Шавкатжон Болтаев финал учун рингга кўтарилади.
Унинг яримфиналдаги рақиби Қозоғистон вакили Торехан Сабирхан бўлади.
Ушбу жанг 11:00 да бошланади.
Икки боксчи ўртасидаги баҳс ҳам финал йўлланмасини ҳал қилиши билан алоҳида аҳамиятга эга. Болтаев учун асосий вазифа — жангни ғалаба билан якунлаб, Осиё ўйинларининг бош соврини учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритиш.
Тўрабек Хабибуллаевнинг рақиби — Ҳиндистон вакили
Кун дастуридаги тўртинчи яримфинал баҳсида Тўрабек Хабибуллаев -90 кг вазн тоифасида рингга чиқади.
Унинг рақиби Ҳиндистон вакили Капил Покҳария бўлади.
Жанг 11:30 га белгиланган.
Хабибуллаев ҳам ғалаба қозонса, финалга йўл олади ва олтин медаль учун курашиш имкониятига эга бўлади.
Эртанги жанглар — Ўзбекистон боксчилари учун муҳим кун
Шундай қилиб, Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида эртага тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи финал йўлланмаси учун рингга чиқади.
Вазир
Ўзбекистон вакили
Рақиб
Вақт
-51 кг
Феруза Казакова
Ву Ю (Хитой)
09:00
-60 кг
Ситора Турдибекова
Лин Ю-Тинг (Хитой Тайпейи)
09:30
-70 кг
Шавкатжон Болтаев
Торехан Сабирхан (Қозоғистон)
11:00
-90 кг
Тўрабек Хабибуллаев
Капил Покҳария (Ҳиндистон)
11:30
Барча вақтлар Тошкент вақти билан кўрсатилган.
Энди ҳар бир жанг ўзбек боксчилари учун янги синов. Финал остонасидаги тўртта баҳсдан кейин кимлар олтин медаль учун курашишини рингдаги натижалар белгилаб беради.
Ўзбекистонлик бокс мухлислари учун эса эртанги кун яна бир бор диққатни Аичи ва Нагоя рингларига қаратади.
Изоҳлар 0
…