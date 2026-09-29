Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълум

·9·Спорт
Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълум
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларида эртага тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи, жумладан Феруза Казакова, Ситора Турдибекова, Шоукатжон Болтаев ва Тўрабек Хабибуллаев финал йўлланмаси учун рингга кўтарилади.
  • Ушбу яримфинал жанглари Тошкент вақти билан соат 09:00 дан бошланиб, ҳар бир ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси ўз вазн тоифасида медал учун кураш олиб боради.
  • Ғалаба қозонган боксчилар олтин медал учун курашиш имкониятини қўлга киритади.

Аичи ва Нагояда давом этаётган Осиё ўйинларида бокс беллашувлари ҳал қилувчи паллага кирди. Эртага Ўзбекистон миллий жамоасининг тўрт нафар вакили финал йўлланмаси учун рингга кўтарилади.

Эътиборлиси, ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталарининг барчаси турли вазн тоифаларида медаль учун курашни давом эттирмоқда. Энди уларни финалга олиб борадиган энг муҳим жанглар кутиб турибди.

Барча баҳслар Тошкент вақти билан соат 09:00 дан бошланади.

Биринчи бўлиб Феруза Казакова рингга чиқади

-51 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Феруза Казакова финал йўлланмаси учун Хитой вакили Ву Ю билан жанг қилади.

Уларнинг яримфинал баҳси Тошкент вақти билан 09:00 да бошланиши белгиланган.

Казакова учун бу жанг мусобақадаги энг муҳим беллашувлардан бири бўлади. Ғалаба унга финалда олтин медаль учун курашиш имкониятини беради.

Ситора Турдибековани Олимпиада чемпионига қарши жанг кутмоқда

-60 кг вазн тоифасидаги яна бир қизиқарли яримфинал баҳсида Ситора Турдибекова рингга чиқади.

Унинг рақиби — Хитой Тайпейи вакили Лин Ю-Тинг.

Жанг 09:30 да бошланиши режалаштирилган.

Турдибекова учун бу баҳс финалга чиқиш йўлидаги ҳал қилувчи тўқнашув бўлади. Энди ўзбекистонлик боксчи кучли рақибга қарши рингда ўз имкониятларини намойиш этади.

Шавкатжон Болтаев Қозоғистон вакилига қарши

-70 кг вазн тоифасида Шавкатжон Болтаев финал учун рингга кўтарилади.

Унинг яримфиналдаги рақиби Қозоғистон вакили Торехан Сабирхан бўлади.

Ушбу жанг 11:00 да бошланади.

Икки боксчи ўртасидаги баҳс ҳам финал йўлланмасини ҳал қилиши билан алоҳида аҳамиятга эга. Болтаев учун асосий вазифа — жангни ғалаба билан якунлаб, Осиё ўйинларининг бош соврини учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритиш.

Тўрабек Хабибуллаевнинг рақиби — Ҳиндистон вакили

Кун дастуридаги тўртинчи яримфинал баҳсида Тўрабек Хабибуллаев -90 кг вазн тоифасида рингга чиқади.

Унинг рақиби Ҳиндистон вакили Капил Покҳария бўлади.

Жанг 11:30 га белгиланган.

Хабибуллаев ҳам ғалаба қозонса, финалга йўл олади ва олтин медаль учун курашиш имкониятига эга бўлади.

Эртанги жанглар — Ўзбекистон боксчилари учун муҳим кун

Шундай қилиб, Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида эртага тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи финал йўлланмаси учун рингга чиқади.

Вазир

Ўзбекистон вакили

Рақиб

Вақт

-51 кг

Феруза Казакова

Ву Ю (Хитой)

09:00

-60 кг

Ситора Турдибекова

Лин Ю-Тинг (Хитой Тайпейи)

09:30

-70 кг

Шавкатжон Болтаев

Торехан Сабирхан (Қозоғистон)

11:00

-90 кг

Тўрабек Хабибуллаев

Капил Покҳария (Ҳиндистон)

11:30

Барча вақтлар Тошкент вақти билан кўрсатилган.

Энди ҳар бир жанг ўзбек боксчилари учун янги синов. Финал остонасидаги тўртта баҳсдан кейин кимлар олтин медаль учун курашишини рингдаги натижалар белгилаб беради.

Ўзбекистонлик бокс мухлислари учун эса эртанги кун яна бир бор диққатни Аичи ва Нагоя рингларига қаратади.

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлариФеруза КазаковаСитора ТурдибековаТўрабек Хабибуллаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаЎзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаКеча 17:14Фазлиддин Эркинбоев Аичи-Нагояда бронза медалини қўлга киритдиФазлиддин Эркинбоев Аичи-Нагояда бронза медалини қўлга киритдиБугун 12:13Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордБугун 12:12Шоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритдиШоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритди27 сентябр 16:37Ибодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирдиИбодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирди27 сентябр 16:34Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди