Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...

·0·Спорт
Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...

1–3 октябрь кунлари Японияда давом этаётган XX ёзги Осиё ўйинлари доирасида таэквондо баҳслари ўтказилади. Бу сафарги мусобақанинг эътиборга молик жиҳати — одатий таэквондо баҳслари билан бир қаторда виртуал таэквондо бўйича ҳам медаллар ўйналишидир.

Таэквондо мусобақаларига «Toyohashi Gymnasium» мажмуаси мезбонлик қилади. Ўзбекистон терма жамоаси ҳам бир қатор вазн тоифаларида татамига чиқиб, медаллар учун кураш олиб боради.

Таэквондо баҳслари қачон бошланади?

Мусобақалар 1 октябрь куни индивидуал пумсе баҳслари билан старт олади.

2 октябрь куни эса виртуал таэквондо ҳамда кёруги баҳсларига навбат келади.

Таэквондо WT бўйича Осиё ўйинларидаги мусобақалар 3 октябрь куни ўз ниҳоясига етади.

Шу тариқа, уч кун давомида спорт мухлисларини пумсе, кёруги ва виртуал таэквондо йўналишларидаги беллашувлар кутиб туради.

Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси

Ўзбекистон Осиё ўйинларида эркаклар ўртасида тўрт вазн тоифасида иштирок этади.

  • -58 кг: Асадбек Самандаров;

  • -68 кг: Нажмиддин Қосимхожиев;

  • -80 кг: Жасурбек Жайсунов;

  • +80 кг: Марат Мавлонов.

Ҳар бир спортчи ўз вазн тоифасида Осиё ўйинларининг медаллари учун кураш олиб боради.

Аёллар таркиби ҳам аниқ

Аёллар ўртасида эса Ўзбекистон шарафини уч нафар таэквондочи ҳимоя қилади.

  • -57 кг: Мадина Мирабзалова;

  • -67 кг: Озода Собиржонова;

  • +67 кг: Светлана Саидова.

Улар ҳам ўз вазн тоифаларида татамига чиқиб, медаль учун беллашади.

Виртуал таэквондода Ўзбекистон номидан ким қатнашади?

Осиё ўйинларининг ушбу дастуридаги энг янгича йўналишлардан бири — виртуал таэквондо.

Ўзбекистон номидан мазкур йўналишда Жасурбек Жайсунов иштирок этади.

Шу тариқа, Жайсунов Осиё ўйинларида нафақат -80 кг вазн тоифасидаги анъанавий таэквондо баҳсларида, балки виртуал таэквондо йўналишида ҳам юртимиз шарафини ҳимоя қилади.

Ўзбекистонликлар учун уч кунлик муҳим дастур

Сана

Мусобақа

1 октябрь

Индивидуал пумсе

2 октябрь

Виртуал таэквондо ва кёруги

3 октябрь

Таэквондо WT мусобақалари якуни

Осиё ўйинларида таэквондо баҳсларининг бошланиши билан Ўзбекистон делегацияси учун медаллар сари яна бир муҳим йўналиш ишга тушади.

Эътибор марказида нафақат анъанавий кёруги баҳслари, балки Осиё ўйинлари дастуридаги виртуал таэквондо ҳам бўлади.

1–3 октябрь кунлари барча нигоҳлар «Toyohashi Gymnasium» мажмуасига қаратилади. Ўзбекистон таэквондочилари эса Осиё ўйинлари татамисида медаль учун кураш олиб боради.

XX йил Осиё ўйинлариToyohashi GymnasiumЖасурбек Жайсуноввиртуал таэквондо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритди21 август 06:10Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:10Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиОсиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиБугун 17:27Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08Ўзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлариЎзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлари26 сентябр 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди