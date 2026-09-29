Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...
1–3 октябрь кунлари Японияда давом этаётган XX ёзги Осиё ўйинлари доирасида таэквондо баҳслари ўтказилади. Бу сафарги мусобақанинг эътиборга молик жиҳати — одатий таэквондо баҳслари билан бир қаторда виртуал таэквондо бўйича ҳам медаллар ўйналишидир.
Таэквондо мусобақаларига «Toyohashi Gymnasium» мажмуаси мезбонлик қилади. Ўзбекистон терма жамоаси ҳам бир қатор вазн тоифаларида татамига чиқиб, медаллар учун кураш олиб боради.
Таэквондо баҳслари қачон бошланади?
Мусобақалар 1 октябрь куни индивидуал пумсе баҳслари билан старт олади.
2 октябрь куни эса виртуал таэквондо ҳамда кёруги баҳсларига навбат келади.
Таэквондо WT бўйича Осиё ўйинларидаги мусобақалар 3 октябрь куни ўз ниҳоясига етади.
Шу тариқа, уч кун давомида спорт мухлисларини пумсе, кёруги ва виртуал таэквондо йўналишларидаги беллашувлар кутиб туради.
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси
Ўзбекистон Осиё ўйинларида эркаклар ўртасида тўрт вазн тоифасида иштирок этади.
-58 кг: Асадбек Самандаров;
-68 кг: Нажмиддин Қосимхожиев;
-80 кг: Жасурбек Жайсунов;
+80 кг: Марат Мавлонов.
Ҳар бир спортчи ўз вазн тоифасида Осиё ўйинларининг медаллари учун кураш олиб боради.
Аёллар таркиби ҳам аниқ
Аёллар ўртасида эса Ўзбекистон шарафини уч нафар таэквондочи ҳимоя қилади.
-57 кг: Мадина Мирабзалова;
-67 кг: Озода Собиржонова;
+67 кг: Светлана Саидова.
Улар ҳам ўз вазн тоифаларида татамига чиқиб, медаль учун беллашади.
Виртуал таэквондода Ўзбекистон номидан ким қатнашади?
Осиё ўйинларининг ушбу дастуридаги энг янгича йўналишлардан бири — виртуал таэквондо.
Ўзбекистон номидан мазкур йўналишда Жасурбек Жайсунов иштирок этади.
Шу тариқа, Жайсунов Осиё ўйинларида нафақат -80 кг вазн тоифасидаги анъанавий таэквондо баҳсларида, балки виртуал таэквондо йўналишида ҳам юртимиз шарафини ҳимоя қилади.
Ўзбекистонликлар учун уч кунлик муҳим дастур
Сана
Мусобақа
1 октябрь
Индивидуал пумсе
2 октябрь
Виртуал таэквондо ва кёруги
3 октябрь
Таэквондо WT мусобақалари якуни
Осиё ўйинларида таэквондо баҳсларининг бошланиши билан Ўзбекистон делегацияси учун медаллар сари яна бир муҳим йўналиш ишга тушади.
Эътибор марказида нафақат анъанавий кёруги баҳслари, балки Осиё ўйинлари дастуридаги виртуал таэквондо ҳам бўлади.
1–3 октябрь кунлари барча нигоҳлар «Toyohashi Gymnasium» мажмуасига қаратилади. Ўзбекистон таэквондочилари эса Осиё ўйинлари татамисида медаль учун кураш олиб боради.
Изоҳлар 0
…