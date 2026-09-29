Италия аёллар терма жамоаси ЖЧ саралаш плей-офф баҳсларига тайёргарлик кўрмоқда

·4·Спорт
Италия аёллар терма жамоаси ЖЧ саралаш плей-офф баҳсларига тайёргарлик кўрмоқда

Футбол бўйича Италия аёллар терма жамоаси Бразилияда бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатининг саралаш плей-офф босқичи доирасидаги дастлабки рақибига қарши баҳсларга киришмоқда. Саралаш гуруҳида Даниядан кейин иккинчи ўринни эгаллаб, тўғридан-тўғри йўлланмани қўлдан бой берган Андреа Сончин шогирдлари энди мундиал чиптаси учун плей-офф босқичидан ўтишга мажбур. Жамоанинг олдинда турган вазифалари ва таркибдаги ўзгаришлар мухлислар эътиборида бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Италия терма жамоаси плей-оффнинг биринчи раундида FIFA рейтингида 52-ўринни эгаллаб турган Беларус терма жамоасига қарши баҳс олиб боради. Ушбу икки ўйинлик қарама-қаршиликнинг илк учрашуви 9 октябрь куни Грузиянинг Тбилиси шаҳридаги Давид Петриашвили стадионида нейтрал майдон сифатида бўлиб ўтади. Жавоб учрашуви эса 13 октябрь куни Флоренциядаги Артемио Франчи стадионида ташкил этилади. Беларус футбол федерацияси 2022 йилдан буён уй учрашувларини нейтрал майдонларда ўтказишга мажбур бўлаётгани сабабли мазкур ўйин Тбилисига белгиланган.

Таркибга қайтган тажрибали футболчилар

Бош мураббий Андреа Сончин ушбу ўйинлар олдидан Коверцианодаги базада бошланадиган йиғинга 28 нафар футболчини жалб этди. Жамоанинг асосий янги қиёфалари сифатида Мартина Росукси ҳамда Аннамариа Сертурини узоқ танаффусдан сўнг таркибга қайтгани эътиборга молик. Жумладан, Аннамариа Сертурини тиззасидаги жиддий жароҳат — хочсимон боғламлари узилганидан кейин илк бор сафга қайтди. Шунингдек, Астрид Гиларди ва Элиса Полли ҳам терма жамоага чақирув олди.

Италия футбол федерацияси хабарига кўра, жамоа 7 октябрга қадар Коверцианодаги Федерал техник марказида машғулотлар ўтказиб, шундан сўнг Грузия пойтахтига йўл олади. 10 октябрь тонгида эса футболчилар Флоренцияга қайтиб, Артемио Франчи стадионидаги жавоб ўйинига тайёргарликни давом эттирадилар. Мазкур арена италияликлар учун ҳар доим омадли келган бўлиб, у ерда авваллари Португалия ва Исроил устидан йирик ғалабалар қўлга киритилган.

Олдинда ҳал қилувчи босқичлар

Агар Италия терма жамоаси Беларус тўсиғидан муваффақиятли ўтса, декабрь ойининг бошида Финландия ва Сербия ўртасидаги плей-офф ғолибига қарши ҳал қилувчи учрашувда майдонга тушади. Европанинг 32 та терма жамоаси Жанубий Америкада илк бор ўтказиладиган мундиалнинг сўнгги еттита йўлланмаси ҳамда қитъалараро плей-оффдаги битта ўрин учун кураш олиб бормоқда. Эътиборлиси, гуруҳ босқичидан фарқли ўлароқ, ушбу жаҳон чемпионатида VAR тизимидан фойдаланилади.

Италия терма жамоасининг мазкур йиғинга жалб этилган кенгайтирилган таркиби қуйидаги футболчилардан иборат:

  • Дарвозабонлар: Рачеле Балди, Францеска Дуранте, Астрид Гиларди, Лаура Гиулиани;
  • Ҳимоячилар: Элиса Бартоли, Валентина Бергамасчи, Лиса Боаттин, Федерика ДЪАурика, Лусиа Ди Гуглиелмо, Мартина Лензини, Элисабетта Оливиеро, Мартина Росукси, Сескилиа Сальваи, Ангелика Соффиа;
  • Ярим ҳимоячилар: Арианна Карусо, Гиулиа Dragonи, Мануэльа Гиуглиано, Гиада Грегги, Эва Счатзер, Аннамариа Сертурини, Эмма Северини;
  • Ҳужумчилар: Барбара Бонансеа, Мичела Камбиагҳи, Софиа Канторе, Кристиана Гирелли, Бенедетта Глионна, Мартина Пиемонте, Элиса Полли.

Жаҳон чемпионатиИталияБеларусПлей-оффАёллар футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франческо Тотти: 2006-йилги мундиалда ғалаба қозонолмас эдикФранческо Тотти: 2006-йилги мундиалда ғалаба қозонолмас эдикКеча 15:39Италия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришдиИталия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришди7 сентябр 15:14Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирди22 сентябр 23:37Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатинг29 июн 22:22Кот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олдиКот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олди26 июн 11:55Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаАнтонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқда25 июн 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди