Италия аёллар терма жамоаси ЖЧ саралаш плей-офф баҳсларига тайёргарлик кўрмоқда
Футбол бўйича Италия аёллар терма жамоаси Бразилияда бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатининг саралаш плей-офф босқичи доирасидаги дастлабки рақибига қарши баҳсларга киришмоқда. Саралаш гуруҳида Даниядан кейин иккинчи ўринни эгаллаб, тўғридан-тўғри йўлланмани қўлдан бой берган Андреа Сончин шогирдлари энди мундиал чиптаси учун плей-офф босқичидан ўтишга мажбур. Жамоанинг олдинда турган вазифалари ва таркибдаги ўзгаришлар мухлислар эътиборида бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Италия терма жамоаси плей-оффнинг биринчи раундида FIFA рейтингида 52-ўринни эгаллаб турган Беларус терма жамоасига қарши баҳс олиб боради. Ушбу икки ўйинлик қарама-қаршиликнинг илк учрашуви 9 октябрь куни Грузиянинг Тбилиси шаҳридаги Давид Петриашвили стадионида нейтрал майдон сифатида бўлиб ўтади. Жавоб учрашуви эса 13 октябрь куни Флоренциядаги Артемио Франчи стадионида ташкил этилади. Беларус футбол федерацияси 2022 йилдан буён уй учрашувларини нейтрал майдонларда ўтказишга мажбур бўлаётгани сабабли мазкур ўйин Тбилисига белгиланган.
Таркибга қайтган тажрибали футболчиларБош мураббий Андреа Сончин ушбу ўйинлар олдидан Коверцианодаги базада бошланадиган йиғинга 28 нафар футболчини жалб этди. Жамоанинг асосий янги қиёфалари сифатида Мартина Росукси ҳамда Аннамариа Сертурини узоқ танаффусдан сўнг таркибга қайтгани эътиборга молик. Жумладан, Аннамариа Сертурини тиззасидаги жиддий жароҳат — хочсимон боғламлари узилганидан кейин илк бор сафга қайтди. Шунингдек, Астрид Гиларди ва Элиса Полли ҳам терма жамоага чақирув олди.
Италия футбол федерацияси хабарига кўра, жамоа 7 октябрга қадар Коверцианодаги Федерал техник марказида машғулотлар ўтказиб, шундан сўнг Грузия пойтахтига йўл олади. 10 октябрь тонгида эса футболчилар Флоренцияга қайтиб, Артемио Франчи стадионидаги жавоб ўйинига тайёргарликни давом эттирадилар. Мазкур арена италияликлар учун ҳар доим омадли келган бўлиб, у ерда авваллари Португалия ва Исроил устидан йирик ғалабалар қўлга киритилган.
Олдинда ҳал қилувчи босқичларАгар Италия терма жамоаси Беларус тўсиғидан муваффақиятли ўтса, декабрь ойининг бошида Финландия ва Сербия ўртасидаги плей-офф ғолибига қарши ҳал қилувчи учрашувда майдонга тушади. Европанинг 32 та терма жамоаси Жанубий Америкада илк бор ўтказиладиган мундиалнинг сўнгги еттита йўлланмаси ҳамда қитъалараро плей-оффдаги битта ўрин учун кураш олиб бормоқда. Эътиборлиси, гуруҳ босқичидан фарқли ўлароқ, ушбу жаҳон чемпионатида VAR тизимидан фойдаланилади.
Италия терма жамоасининг мазкур йиғинга жалб этилган кенгайтирилган таркиби қуйидаги футболчилардан иборат:
- Дарвозабонлар: Рачеле Балди, Францеска Дуранте, Астрид Гиларди, Лаура Гиулиани;
- Ҳимоячилар: Элиса Бартоли, Валентина Бергамасчи, Лиса Боаттин, Федерика ДЪАурика, Лусиа Ди Гуглиелмо, Мартина Лензини, Элисабетта Оливиеро, Мартина Росукси, Сескилиа Сальваи, Ангелика Соффиа;
- Ярим ҳимоячилар: Арианна Карусо, Гиулиа Dragonи, Мануэльа Гиуглиано, Гиада Грегги, Эва Счатзер, Аннамариа Сертурини, Эмма Северини;
- Ҳужумчилар: Барбара Бонансеа, Мичела Камбиагҳи, Софиа Канторе, Кристиана Гирелли, Бенедетта Глионна, Мартина Пиемонте, Элиса Полли.
Изоҳлар 0
…