“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)

·12·Маданият
“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Миттивине" жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги бир реклама пости учун 1200 доллар, Сториес учун эса 400 доллар нарх белгиланганини маълум қилди.
  • Унинг ойига даромади 5 минг доллардан кўпроқни ташкил этади, аммо аниқ суммани ошкор қилишдан бош тортди.
  • Бону Икромова болалигидан от минишга қизиққан ва Ўзбек жанг санъати бўйича қора белбоғ соҳиби ҳисобланади.

Блогер ва спортчи Бону (Меҳринисобону) Икромова “PulNews” кўрсатувидаги суҳбатда блогерлик фаолиятидан ташқари спортга бўлган қизиқиши, Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида ҳам гапирди.

У болалигидан от минишга қизиқиши, шунингдек, Ўзбек жанг санъати бўйича қора белбоғ соҳиби эканини маълум қилди. Бону “Mittivine” жамоасига қўшилишидан аввал ушбу спорт тури бўйича болаларга мураббийлик ҳам қилганини айтди.

Блогер ёшлигида яхши кўрган оти унинг кўз ўнгида нобуд бўлганидан сўнг бир муддат отлардан узоқ юрганини ҳам яширмади. Вақт ўтиб, бир дўсти сабаб яна отларга меҳр қўйганини билдирди.

Кўрсатув бошловчиси Жаҳонгир Латипов Бонунинг Instagramдаги видеолари миллионлаб томоша қилинишини таъкидлаб, ундан реклама нархларини сўради.

Бону Икромова Instagramдаги бир реклама пости 1200 доллар, Stories эса 400 доллар туришини очиқ айтди.

Шундан сўнг ундан ойига тахминан қанча даромад топиши сўралди. Блогер аниқ суммани айтишдан бош тортиб, оиласида болалигидан даромадни бошқаларга ошкор қилмаслик кераклиги уқтирилганини айтди.

“Мен ёшлигимдан, тўғрироғи, пул ишлаб топишни бошлаганимдан бошлаб, ‘Даромадингни ҳеч кимга айтма’, дейишган. Ҳозир эса ‘Mittivine’ жамоасига қўшилиб, ўз талабларим ва хоҳишларимга, шунингдек, уйдагиларнинг эҳтиёжларига етадиган пул ишлаб топаман. Уйдагиларга ҳам ёрдам беряпман”, — деди Бону Икромова.

Жаҳонгир Латипов даромад миқдорини аниқлаштириш учун “10 минг доллар борми?” деб сўради. Блогер бунга “йўқ” дея жавоб берди.

“5 минг доллардан кўпми?” деган саволга эса Бону Икромова “Ҳа, шу атрофида”, дея жавоб қайтарди.

Бону ИкромоваMittivinePulNewsInstagram реклама
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 ёшли Ясмин Заитованинг Instagram’даги реклама нархи маълум бўлди5 ёшли Ясмин Заитованинг Instagram’даги реклама нархи маълум бўлдиКеча 12:15JONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирдиJONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирди16 сентябр 18:58Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)15 сентябр 16:34Шакиранинг Жаҳон чемпионатидан олган даромади очиқландиШакиранинг Жаҳон чемпионатидан олган даромади очиқланди24 июл 01:39Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)8 июн 07:51Лиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олдиЛиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олди26 июл 09:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди