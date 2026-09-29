Опера браузери Android учун бепул эСИМ функциясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Опера браузери Android фойдаланувчилари учун хорижий сафарларда алоқада бўлишни осонлаштириш мақсадида бепул 3 гигабайт эСИМ интернет-пакетини тақдим этди.
- Ушбу пакет фаоллаштирилганидан сўнг уч кун давомида амал қилади ва смартфондаги барча иловаларда ишлайди.
- Бепул трафикдан ҳозирча АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франсия, БАА, Бразилия, Нидерландия, Швеция, Норвегия ва Полша фойдаланувчилари фойдаланишлари мумкин.
Опера Софтваре компанияси Android қурилмалари учун мўлжалланган мобил браузерига хорижий сафарларда алоқада қолишни осонлаштирувчи янги функцияни жорий қилди. ixbt.com маълумотига кўра, энди фойдаланувчилар жисмоний СИМ-картани алмаштирмасдан туриб, бепул эСИМ орқали 3 гигабайт мобил интернетга эга бўлишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги имконият саёҳатчилар учун қулайлик яратишга қаратилган бўлиб, тақдим этилган интернет трафиги фақатгина браузерда эмас, балки смартфондаги бошқа барча иловаларда ҳам тўлақонли ишлашини таъминлайди. эСИМ созламаларини тўғридан-тўғри Опера иловасининг ўзида амалга ошириш мумкин, бу эса қўшимча дастурларни юклаб олиш заруриятини йўққа чиқаради.
Шартлар ва амал қилиш муддатиДастур доирасида тақдим этиладиган 3 гигабайтлик бепул интернет пакети фаоллаштирилган пайтдан бошлаб уч кун давомида амал қилади. Белгиланган муддат ёкилимит тугагач, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда 3, 5 ёки 10 гигабайт ҳажмдаги пуллик пакетларни улашлари мумкин бўлади. Уларнинг нархи эса фойдаланувчи турган мамлакатга қараб фарқланади.
Ҳозирги босқичда бепул трафикдан фақатгина АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, БАА, Бразилия, Нидерландия, Швеция, Норвегия ва Полша фойдаланувчилари фойдаланишлари мумкин. Шу билан бирга, эСИМ технологиясининг ўзи, жумладан, Таиланд, Малайзия ва Сингапур каби давлатларда ҳам ишлайди.
Техник талаблар ва келгуси режаларУшбу қулайликдан фойдаланиш учун смартфон маълум техник талабларга жавоб бериши лозим. Хусусан, қурилма Android 10 ёки ундан янгироқ операцион тизимда ишлаши, эСИМ технологиясини қўллаб-қувватлаши ҳамда муайян алоқа операторига контракт асосида бириктирилмаган бўлиши талаб этилади.
Ҳозирча Опера вакиллари ушбу фойдали функцияни Apple қурилмалари, жумладан iOS операцион тизимида ишлайдиган гаджетлар учун ҳам чиқариш режалари борлиги ҳақида бирор маълумот беришмади. Шунга қарамай, Android фойдаланувчилари учун бу хорижий сафарларда алоқа харажатларини сезиларли даражада оптималлаштириш имконини беради.
Изоҳлар 0
…