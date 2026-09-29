Опера браузери Android учун бепул эСИМ функциясини тақдим этди

·9·Техно
Опера браузери Android учун бепул эСИМ функциясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Опера браузери Android фойдаланувчилари учун хорижий сафарларда алоқада бўлишни осонлаштириш мақсадида бепул 3 гигабайт эСИМ интернет-пакетини тақдим этди.
  • Ушбу пакет фаоллаштирилганидан сўнг уч кун давомида амал қилади ва смартфондаги барча иловаларда ишлайди.
  • Бепул трафикдан ҳозирча АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франсия, БАА, Бразилия, Нидерландия, Швеция, Норвегия ва Полша фойдаланувчилари фойдаланишлари мумкин.

Опера Софтваре компанияси Android қурилмалари учун мўлжалланган мобил браузерига хорижий сафарларда алоқада қолишни осонлаштирувчи янги функцияни жорий қилди. ixbt.com маълумотига кўра, энди фойдаланувчилар жисмоний СИМ-картани алмаштирмасдан туриб, бепул эСИМ орқали 3 гигабайт мобил интернетга эга бўлишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги имконият саёҳатчилар учун қулайлик яратишга қаратилган бўлиб, тақдим этилган интернет трафиги фақатгина браузерда эмас, балки смартфондаги бошқа барча иловаларда ҳам тўлақонли ишлашини таъминлайди. эСИМ созламаларини тўғридан-тўғри Опера иловасининг ўзида амалга ошириш мумкин, бу эса қўшимча дастурларни юклаб олиш заруриятини йўққа чиқаради.

Шартлар ва амал қилиш муддати

Дастур доирасида тақдим этиладиган 3 гигабайтлик бепул интернет пакети фаоллаштирилган пайтдан бошлаб уч кун давомида амал қилади. Белгиланган муддат ёкилимит тугагач, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда 3, 5 ёки 10 гигабайт ҳажмдаги пуллик пакетларни улашлари мумкин бўлади. Уларнинг нархи эса фойдаланувчи турган мамлакатга қараб фарқланади.

Ҳозирги босқичда бепул трафикдан фақатгина АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, БАА, Бразилия, Нидерландия, Швеция, Норвегия ва Полша фойдаланувчилари фойдаланишлари мумкин. Шу билан бирга, эСИМ технологиясининг ўзи, жумладан, Таиланд, Малайзия ва Сингапур каби давлатларда ҳам ишлайди.

Техник талаблар ва келгуси режалар

Ушбу қулайликдан фойдаланиш учун смартфон маълум техник талабларга жавоб бериши лозим. Хусусан, қурилма Android 10 ёки ундан янгироқ операцион тизимда ишлаши, эСИМ технологиясини қўллаб-қувватлаши ҳамда муайян алоқа операторига контракт асосида бириктирилмаган бўлиши талаб этилади.

Ҳозирча Опера вакиллари ушбу фойдали функцияни Apple қурилмалари, жумладан iOS операцион тизимида ишлайдиган гаджетлар учун ҳам чиқариш режалари борлиги ҳақида бирор маълумот беришмади. Шунга қарамай, Android фойдаланувчилари учун бу хорижий сафарларда алоқа харажатларини сезиларли даражада оптималлаштириш имконини беради.

ОпераAndroidэСИМИнтернетТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияHuawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономия8 сентябр 22:29Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди22 сентябр 02:57Starlink Японияда Mini тўпламини бепул тақдим эта бошладиStarlink Японияда Mini тўпламини бепул тақдим эта бошлади24 сентябр 13:55Amazon Лео сунъий йўлдош тизими Узтелеком кўмагида Ўзбекистонга кириб келмоқдаAmazon Лео сунъий йўлдош тизими Узтелеком кўмагида Ўзбекистонга кириб келмоқда23 сентябр 15:24Труекаллер даромадларни ошириш мақсадида эСИМ хизматини йўлга қўйдиТруекаллер даромадларни ошириш мақсадида эСИМ хизматини йўлга қўйди20 май 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди