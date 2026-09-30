iQOO 16 флагмани тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва 8400 мА·ч батарея
Хитойда мобил технологиялар бозорида янги флагман — iQOO 16 смартфони расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма илғор техник хусусиятлари ва юқори унумдорлиги сабабли мутахассислар томонидан ҳақли равишда «ичидаги монстр» деб аталмоқда. Янги авлод флагмани энг сўнгги процессор, ўта сиғимли аккумулятор ҳамда илғор экран технологияларини ўзида мужассам этган бўлиб, унинг бошланғич нархи 6000 юан (тахминан 895 АҚШ доллари) этиб белгиланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдим этилган смартфон Qualcomm компаниясининг энг янги Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорига эга илк қурилмалардан бири бўлиб чиқди. Таъсирчан қувват кўрсаткичларини намойиш этувчи ушбу чип AnTuTu бенчмарк синовида нақд 5,574 миллион балл тўплашга муваффақ бўлди. Бу эса фойдаланувчиларга энг оғир ўйинлар ва ресурс талаб қилувчи иловаларда ҳам муаммосиз ишлаш имконини беради.
Дисплей ва илғор технологияларҚурилма 6,85 дюймли юқори сифатли Samsung Эверест экрани билан жиҳозланган бўлиб, унда янги M16 материали ва 2K ЛEАД 2.0 технологияси қўлланилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, худди шундай экран матрицаси келгусида чиқиши кутилаётган Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида ҳам қўлланилиши мумкин. Дисплейнинг глобал чўққи ёрқинлиги 2800 нитни, маҳаллий ёрқинлиги эса 10 000 нитни ташкил этади.
Шунингдек, экран 165 Hz юқори янгиланиш частотасини ҳамда 3300 Hz частотали ПВМ (шириллашни бошқариш) технологиясини қўллаб-қувватлайди. Кўзни ҳимоя қилиш ва фойдаланиш қулайлигини ошириш мақсадида дисплей махсус антижилвирловчи қоплама билан қопланган бўлиб, ҳар бир экран завод шароитида ёрқинлик ҳамда ранг узатиш бўйича алоҳида калибрлашдан ўтказилади.
Совутиш тизими ва автономликСмартфоннинг қизишини олдини олиш учун улкан совутиш тизими ўрнатилган. Унинг таркибига майдони 8500 мм² бўлган буғланиш камераси ҳамда умумий майдони 29 453 мм² ни ташкил этувчи уч қатламли иссиқлик ўтказувчи графит қатлами киритилган. Бу тизим юқори юкламалар остида ҳам қурилма ҳароратини барқарор сақлашга хизмат қилади.
Аккумулятор сиғими бўйича ҳам iQOO 16 ўз синфида етакчилардан бирига айланди. Қурилма 8400 мА·ч қувватга эга улкан батарея билан таъминланган бўлиб, у 100 ваттли тезкор қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга смартфондан узоқ вақт давомида қувват ҳақида қайғурмасдан фойдаланиш имконини беради.
Камера имкониятлари борасида ҳам қурилма юқори натижаларни кўрсатади. Асосий камера 1/1.3 дюймли оптик форматга эга 50 мегапикселли Sony сенсоридан фойдаланади. Шунингдек, қурилма 50 мегапикселли Sony сенсорли перископик камераси билан ҳам жиҳозланган бўлиб, у узоқдаги объектларни сифатли яқинлаштириш имконини беради.
iQOO 16 бренд тарихида янги ОригинОС 7 дастурий таъминот базасида ишга туширилган илк смартфон бўлди. Янги тизим бир вақтнинг ўзида бештагача иловани экранда фаол кўрсатиш имконини беради. Шу билан бирга, шахсий виджетлар, эслатмалар ва бошқа қулай воситаларни яратишга мўлжалланган кенгайтирилган сунъий интеллект функциялари тизимга чуқур интеграция қилинган.
Изоҳлар 0
…