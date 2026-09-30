iQOO 16 флагмани тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва 8400 мА·ч батарея

·0·Техно
iQOO 16 флагмани тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва 8400 мА·ч батарея

Хитойда мобил технологиялар бозорида янги флагман — iQOO 16 смартфони расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма илғор техник хусусиятлари ва юқори унумдорлиги сабабли мутахассислар томонидан ҳақли равишда «ичидаги монстр» деб аталмоқда. Янги авлод флагмани энг сўнгги процессор, ўта сиғимли аккумулятор ҳамда илғор экран технологияларини ўзида мужассам этган бўлиб, унинг бошланғич нархи 6000 юан (тахминан 895 АҚШ доллари) этиб белгиланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдим этилган смартфон Qualcomm компаниясининг энг янги Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорига эга илк қурилмалардан бири бўлиб чиқди. Таъсирчан қувват кўрсаткичларини намойиш этувчи ушбу чип AnTuTu бенчмарк синовида нақд 5,574 миллион балл тўплашга муваффақ бўлди. Бу эса фойдаланувчиларга энг оғир ўйинлар ва ресурс талаб қилувчи иловаларда ҳам муаммосиз ишлаш имконини беради.

Дисплей ва илғор технологиялар

Қурилма 6,85 дюймли юқори сифатли Samsung Эверест экрани билан жиҳозланган бўлиб, унда янги M16 материали ва 2K ЛEАД 2.0 технологияси қўлланилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, худди шундай экран матрицаси келгусида чиқиши кутилаётган Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида ҳам қўлланилиши мумкин. Дисплейнинг глобал чўққи ёрқинлиги 2800 нитни, маҳаллий ёрқинлиги эса 10 000 нитни ташкил этади.

Шунингдек, экран 165 Hz юқори янгиланиш частотасини ҳамда 3300 Hz частотали ПВМ (шириллашни бошқариш) технологиясини қўллаб-қувватлайди. Кўзни ҳимоя қилиш ва фойдаланиш қулайлигини ошириш мақсадида дисплей махсус антижилвирловчи қоплама билан қопланган бўлиб, ҳар бир экран завод шароитида ёрқинлик ҳамда ранг узатиш бўйича алоҳида калибрлашдан ўтказилади.

Совутиш тизими ва автономлик

Смартфоннинг қизишини олдини олиш учун улкан совутиш тизими ўрнатилган. Унинг таркибига майдони 8500 мм² бўлган буғланиш камераси ҳамда умумий майдони 29 453 мм² ни ташкил этувчи уч қатламли иссиқлик ўтказувчи графит қатлами киритилган. Бу тизим юқори юкламалар остида ҳам қурилма ҳароратини барқарор сақлашга хизмат қилади.

Аккумулятор сиғими бўйича ҳам iQOO 16 ўз синфида етакчилардан бирига айланди. Қурилма 8400 мА·ч қувватга эга улкан батарея билан таъминланган бўлиб, у 100 ваттли тезкор қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга смартфондан узоқ вақт давомида қувват ҳақида қайғурмасдан фойдаланиш имконини беради.

Камера имкониятлари борасида ҳам қурилма юқори натижаларни кўрсатади. Асосий камера 1/1.3 дюймли оптик форматга эга 50 мегапикселли Sony сенсоридан фойдаланади. Шунингдек, қурилма 50 мегапикселли Sony сенсорли перископик камераси билан ҳам жиҳозланган бўлиб, у узоқдаги объектларни сифатли яқинлаштириш имконини беради.

iQOO 16 бренд тарихида янги ОригинОС 7 дастурий таъминот базасида ишга туширилган илк смартфон бўлди. Янги тизим бир вақтнинг ўзида бештагача иловани экранда фаол кўрсатиш имконини беради. Шу билан бирга, шахсий виджетлар, эслатмалар ва бошқа қулай воситаларни яратишга мўлжалланган кенгайтирилган сунъий интеллект функциялари тизимга чуқур интеграция қилинган.

ИҚОО 16Snapdragon 8 ЭлитеСмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқадиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади25 сентябр 13:20Honor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилдиHonor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилди23 сентябр 12:52Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиМоторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овози23 сентябр 10:50Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади17 сентябр 20:57Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиOppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилди3 сентябр 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди