Замонавий автомобиллар ва мобил иловалар ҳайдовчилар маълумотларини сиздирмоқда

·8·Техно
Замонавий автомобиллар ва мобил иловалар ҳайдовчилар маълумотларини сиздирмоқда

Замонавий автомобиллар ўрнатилган Wi-Fi, ГПС ва бошқа тармоқ технологиялари ёрдамида ўз эгалари ҳақида улкан ҳажмдаги маълумотларни тўплайди ва бу маълумотлар махфий қолмаяпти. Нортеастерн университети тадқиқотчилари ўтказган янги илмий иш шуни кўрсатдики, автомобилсозлик саноатида шахсий маълумотларни учинчи шахсларга узатиш кўлами ўта кенг бўлиб, истеъмолчилар учун ундан қочиш деярли имконсиз. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тадқиқот 17 та автомобилсозлик брендига тегишли бўлган 21 та сўнгги русумдаги машинани, жумладан Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid, Rivian, Tesla ва Toyota каби машҳур брандларни қамраб олган. Шунингдек, мутахассислар уларга мос келувчи 30 та мобил иловани ҳам ўрганиб чиқиб, уларнинг махфийликка таъсирини таҳлил қилишган.

Маълумотлар қаерга кетмоқда?

Тадқиқот натижаларига кўра, текширилган 21 та автомобилнинг 19 таси маълумотлар трафигини камида битта учинчи томонга йўналтирган. Синовдан ўтган 30 та мобил илованинг йттитаси эса транспорт воситасининг идентификация рақами (ВИН), электрон почта манзиллари, телефон рақамлари ва аниқ геолокация каби махфий маълумотларни реклама ҳамда кузатув билан шуғулланувчи компанияларга узатгани аниқланган.

Мутахассислар ҳайдовчиларнинг шахсий маълумотлари Adobe, КонтентSquare, Google, Microsoft, Meta, Снап ва Яҳоо каби йирик технология компанияларига етиб бораётганини аниқлашди. Бир нечта турдаги ахборотлар айнан битта учинчи тарафга юборилиши натижасида реклама берувчилар ва маълумотлар брокерлари истеъмолчиларнинг чуқурлаштирилган рақамли профилларини яратиш имкониятига эга бўлмоқда.

Иловалар ва автомобилсозларнинг муносабати

Тадқиқот жараёнида аниқланишича, мобил иловани автомобилга улаш рекламачилар ва трекерлар таъсирини тахминан икки баравар оширади. Ҳосил қилинган бундай махфий профиллар банклар ҳамда суғурта компаниялари каби турли ташкилотларга сотилади, бу эса истеъмолчилар учун катта хавф туғдиради.

Тадқиқот натижалари автомобил ишлаб чиқарувчиларга тақдим этилганда, Honda компаниясидан ташқари барча брендлар масъулиятни бошқаларга ёки тўғридан-тўғри истеъмолчиларнинг ўзига тўнкашган. Honda эса хабардор бўлгач, ўзининг маълумот йиғиш амалиётини яхшилаган ва пудратчисига олган барча геолокация маълумотларини ўчириб ташлашни буюрган.

Кўпгина автомобилсозлар мобил иловалардаги айрим ҳаволалар ташқи веб-саҳифаларга очилишини, улар эса мижоз маълумотларини йиғувчи кукиларни ўз ичига олиши мумкинлигини билдиришган. Бироқ, бу жараёнларнинг аксарияти ҳайдовчиларнинг огоҳлантириши ва розилигисиз амалга оширилиши аниқланган.

АвтомобилТехнологияМахфийликМаълумотларTesla
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтдиElon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтди10 август 15:22Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқда10 сентябр 01:20Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиНорвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчи5 сентябр 01:29Универсал сунъий интеллект моделлари автомобил бошқарувида синовдан ўтказилдиУниверсал сунъий интеллект моделлари автомобил бошқарувида синовдан ўтказилди28 сентябр 01:56Samsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаSamsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқда9 сентябр 18:57Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўлади20 сентябр 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди