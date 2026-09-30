Ямалдан дубль, Испаниядан йирик ғалаба: Миллатлар лигасида 2-тур натижалари

·27·Спорт
Ямалдан дубль, Испаниядан йирик ғалаба: Миллатлар лигасида 2-тур натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Миллатлар лигасининг 2-турида Испания Хорватияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Ламин Ямал дубл қайд этди.
  • Англия Чехияни меҳмонда 2:0 ҳисобида, Швейсария эса Шотландияни 3:0 ҳисобида таслим қилди.
  • Словакия Қозоғистонга қарши 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Европа Миллатлар лигасида 2-тур учрашувлари давом этмоқда. Турнинг эътибор марказида Испания — Хорватия баҳси бўлди. Амалдаги чемпионлар ўз майдонида рақибини 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Ламин Ямал эса дубль қайд этиб, ғалабанинг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди.

Англия ҳам меҳмонда Чехияни 2:0 ҳисобида таслим этди. Швейцария эса Шотландия устидан уч голли ғалабани қўлга киритди.

Ямал бошчилигида Испания Хорватияни тор-мор этди

Испания ва Хорватия ўртасидаги учрашув мухлислар кутганидек кескин бошланди.

28-дақиқада Хорватия ҳисобни очиб, испанларни қийин вазиятга туширди. Бироқ бу устунлик узоқ давом этмади.

Орадан уч дақиқа ўтиб, Пубил ҳисобни тенглаштирди — 1:1.

Биринчи бўлим якунига яқин Испания яна бир бор рақиб ҳимоясини ёриб ўтди. Ламин Ямал ўз голи билан жамоасини олдинга олиб чиқди.

Иккинчи бўлимда испанлар устунликни янада кучайтирди.

63-дақиқада Ямал яна гол уриб, дубльни расмийлаштирди.

Учрашув якунига яқин эса Нико Уильямс Испаниянинг тўртинчи голига муаллифлик қилди.

Натижа — Испания 4:1 Хорватия.

Англия Чехияни меҳмонда мағлуб этди

Англия терма жамоаси ҳам Миллатлар лигасидаги навбатдаги баҳсини ғалаба билан якунлади.

«Уч шерлар» Чехия меҳмони бўлиб, рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этди.

Биринчи бўлимда жамоалар гол ура олмади. Танаффусдан кейин эса Англия ўз сўзини айтди.

47-дақиқада Энтони Гордон ҳисобни очди.

69-дақиқада эса жамоа сардори Ҳарри Кейн пенальтидан унумли фойдаланиб, Англиянинг иккинчи голини урди.

Шу тариқа, меҳмонлар 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирдаги очколарини кўпайтирди.

Швейцариядан Шотландияга қарши ишончли ғалаба

Яна бир учрашувда Швейцария сафарда Шотландия билан куч синашди.

Швейцарияликлар баҳсни тўлиқ назорат остига олиб, рақиб дарвозасига учта жавобсиз гол урди.

12-дақиқада Родригес ҳисобни очди.

55-дақиқада Элведи фарқни икки тўпга етказди.

82-дақиқада эса Амдуни учинчи голни киритди.

Шотландия — Швейцария 0:3.

Қозоғистон Словакияга қарши очко қўлга кирита олмади

Қозоғистон терма жамоаси эса Словакия меҳмони бўлди.

Учрашувда мезбонлар 26-дақиқада Сауэрнинг голи билан ҳисобни очди.

35-дақиқада Қозоғистон жавоб қайтарди. Рамазан Каримов ҳисобни тенглаштириб, жамоасига умид бағишлади.

Бироқ учрашув якунига яқин Словакия яна бир бор олдинга чиқди. 82-дақиқада Ҳанско гол уриб, мезбонларга ғалабани тақдим этди.

Словакия — Қозоғистон 2:1.

Миллатлар лигасидаги асосий натижалар

2-турнинг ушбу учрашувларидан кейин қатор жамоалар ўз мавқеини мустаҳкамлаш учун муҳим очколарни қўлга киритди.

Миллатлар лигаси. 2-тур

  • Испания — Хорватия 4:1

  • Чехия — Англия 0:2

  • Шотландия — Швейцария 0:3

  • Словакия — Қозоғистон 2:1

Испания учун турнинг энг ёрқин қаҳрамони Ламин Ямал бўлди. Ёш юлдузнинг дубль қайд этиши жамоасининг йирик ғалабасида муҳим роль ўйнади.

Англия эса меҳмондаги 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан ўзининг жиддий мақсадларини яна бир бор намойиш қилди. Швейцария ҳам Шотландияни уч гол фарқи билан енгиб, турни ишончли ўтказди.

Миллатлар лигасидаги ҳар бир тур жамоалар учун нафақат очко, балки кейинги босқичга йўл олиш учун муҳим қадам ҳисобланади. Шунинг учун навбатдаги учрашувлардаги натижалар гуруҳлардаги вазиятни янада қизитиши кутилмоқда.

Европа Миллатлар лигиЛамин ЯмалИспания — ХорватияАнглия — Чехия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиЯмалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди13 сентябр 21:41«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08Лондондаги 5 та голли триллер: Испания Англияни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди!Лондондаги 5 та голли триллер: Испания Англияни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди!27 сентябр 07:35Европа Миллатлар лигаси 1-турида супер тўқнашувлар — топ-жамоалар баҳси тўлиқ таҳлилиЕвропа Миллатлар лигаси 1-турида супер тўқнашувлар — топ-жамоалар баҳси тўлиқ таҳлили25 сентябр 06:16Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!28 сентябр 06:20Швейцария меҳмонда Шимолий Македонияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!Швейцария меҳмонда Шимолий Македонияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!27 сентябр 07:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди