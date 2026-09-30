Ямалдан дубль, Испаниядан йирик ғалаба: Миллатлар лигасида 2-тур натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миллатлар лигасининг 2-турида Испания Хорватияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Ламин Ямал дубл қайд этди.
- Англия Чехияни меҳмонда 2:0 ҳисобида, Швейсария эса Шотландияни 3:0 ҳисобида таслим қилди.
- Словакия Қозоғистонга қарши 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Европа Миллатлар лигасида 2-тур учрашувлари давом этмоқда. Турнинг эътибор марказида Испания — Хорватия баҳси бўлди. Амалдаги чемпионлар ўз майдонида рақибини 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Ламин Ямал эса дубль қайд этиб, ғалабанинг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди.
Англия ҳам меҳмонда Чехияни 2:0 ҳисобида таслим этди. Швейцария эса Шотландия устидан уч голли ғалабани қўлга киритди.
Ямал бошчилигида Испания Хорватияни тор-мор этди
Испания ва Хорватия ўртасидаги учрашув мухлислар кутганидек кескин бошланди.
28-дақиқада Хорватия ҳисобни очиб, испанларни қийин вазиятга туширди. Бироқ бу устунлик узоқ давом этмади.
Орадан уч дақиқа ўтиб, Пубил ҳисобни тенглаштирди — 1:1.
Биринчи бўлим якунига яқин Испания яна бир бор рақиб ҳимоясини ёриб ўтди. Ламин Ямал ўз голи билан жамоасини олдинга олиб чиқди.
Иккинчи бўлимда испанлар устунликни янада кучайтирди.
63-дақиқада Ямал яна гол уриб, дубльни расмийлаштирди.
Учрашув якунига яқин эса Нико Уильямс Испаниянинг тўртинчи голига муаллифлик қилди.
Натижа — Испания 4:1 Хорватия.
Англия Чехияни меҳмонда мағлуб этди
Англия терма жамоаси ҳам Миллатлар лигасидаги навбатдаги баҳсини ғалаба билан якунлади.
«Уч шерлар» Чехия меҳмони бўлиб, рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
Биринчи бўлимда жамоалар гол ура олмади. Танаффусдан кейин эса Англия ўз сўзини айтди.
47-дақиқада Энтони Гордон ҳисобни очди.
69-дақиқада эса жамоа сардори Ҳарри Кейн пенальтидан унумли фойдаланиб, Англиянинг иккинчи голини урди.
Шу тариқа, меҳмонлар 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирдаги очколарини кўпайтирди.
Швейцариядан Шотландияга қарши ишончли ғалаба
Яна бир учрашувда Швейцария сафарда Шотландия билан куч синашди.
Швейцарияликлар баҳсни тўлиқ назорат остига олиб, рақиб дарвозасига учта жавобсиз гол урди.
12-дақиқада Родригес ҳисобни очди.
55-дақиқада Элведи фарқни икки тўпга етказди.
82-дақиқада эса Амдуни учинчи голни киритди.
Шотландия — Швейцария 0:3.
Қозоғистон Словакияга қарши очко қўлга кирита олмади
Қозоғистон терма жамоаси эса Словакия меҳмони бўлди.
Учрашувда мезбонлар 26-дақиқада Сауэрнинг голи билан ҳисобни очди.
35-дақиқада Қозоғистон жавоб қайтарди. Рамазан Каримов ҳисобни тенглаштириб, жамоасига умид бағишлади.
Бироқ учрашув якунига яқин Словакия яна бир бор олдинга чиқди. 82-дақиқада Ҳанско гол уриб, мезбонларга ғалабани тақдим этди.
Словакия — Қозоғистон 2:1.
Миллатлар лигасидаги асосий натижалар
2-турнинг ушбу учрашувларидан кейин қатор жамоалар ўз мавқеини мустаҳкамлаш учун муҳим очколарни қўлга киритди.
Миллатлар лигаси. 2-тур
Испания — Хорватия 4:1
Чехия — Англия 0:2
Шотландия — Швейцария 0:3
Словакия — Қозоғистон 2:1
Испания учун турнинг энг ёрқин қаҳрамони Ламин Ямал бўлди. Ёш юлдузнинг дубль қайд этиши жамоасининг йирик ғалабасида муҳим роль ўйнади.
Англия эса меҳмондаги 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан ўзининг жиддий мақсадларини яна бир бор намойиш қилди. Швейцария ҳам Шотландияни уч гол фарқи билан енгиб, турни ишончли ўтказди.
Миллатлар лигасидаги ҳар бир тур жамоалар учун нафақат очко, балки кейинги босқичга йўл олиш учун муҳим қадам ҳисобланади. Шунинг учун навбатдаги учрашувлардаги натижалар гуруҳлардаги вазиятни янада қизитиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…