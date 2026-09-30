Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди

·8·Спорт
Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия миллий жамоаси Эронни 2:0 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда Александр Головин 21 ва 36-дақиқаларда гол уриб, дубл қайд этди.
  • Ушбу ғалаба Россиянинг сўнгги учта ўртоқлик учрашувидаги кетма-кет учинчи ғалабаси бўлди, бу даврда жамоа 8 та гол уриб, бирорта ҳам гол ўтказиб юбормади.
  • Эрон эса қисқа вақт ичида Ўзбекистон ва Россияга қарши ўйинларда мағлуб бўлди.

Россия миллий жамоаси FIFA кунлари доирасидаги навбатдаги ўртоқлик учрашувида Эрон устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Екатеринбургдаги баҳснинг асосий қаҳрамони эса икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилган Александр Головин бўлди.

Валерий Карпин шогирдлари учрашувни фаол бошлади ва биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ғалаба учун мустаҳкам пойдевор яратди. Головин 21 ва 36-дақиқаларда гол уриб, Россияга икки тўплик устунликни таъминлади.

Головин биринчи бўлимдаёқ масалани ҳал қилди

Россияликлар учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олишга ҳаракат қилди.

21-дақиқада Александр Головин ҳисобни очди. Бу гол Россия терма жамоасига ишонч бағишлаган бўлса, орадан кўп ўтмай Головин яна ўзини кўрсатди.

36-дақиқада ярим ҳимоячи яна Эрон дарвозасини ишғол қилди ва дубль қайд этди.

Шу тариқа, биринчи бўлим якунланишига қадар Россия 2:0 ҳисобида олдинда борди.

Иккинчи бўлимда эса ҳисоб ўзгармади.

Россиянинг ғалабали серияси давом этди

Эрон устидан қозонилган ғалаба Карпин жамоасининг сўнгги ўртоқлик учрашувларидаги яхши натижаларини давом эттирди.

Бунга қадар Россия:

  • Буркина-Фасо — 3:0;

  • Тринидад ва Тобаго — 3:0;

  • Эрон — 2:0

ҳисобида ғалаба қозонган.

Демак, Россия сўнгги учта баҳсда рақибларига қарши 8 та гол уриб, бирорта ҳам гол ўтказиб юбормади.

Бу натижа Карпин жамоасининг FIFA кунларидаги ўртоқлик ўйинларида ишончли серия қайд этаётганини кўрсатмоқда.

Эрон учун Ўзбекистондан кейин яна бир мағлубият

Эрон миллий жамоаси учун Россияга қарши баҳс яна бир мағлубият билан якунланди.

Бунга қадар эронликлар Фарғонада Ўзбекистон миллий жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушган ва 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган эди.

Шу тариқа, Эрон терма жамоаси қисқа вақт ичида Ўзбекистон ва Россия каби жамоаларга қарши ўйинларда ғалаба қозона олмади.

Бу икки учрашувда Эрон дарвозасига жами бешта гол киритилди.

Россияни яна икки муҳим ўйин кутмоқда

Карпин шогирдлари Эрон устидан қозонилган ғалаба билан FIFA кунларидаги дастурини якунламайди.

Россия терма жамоаси навбатдаги ўртоқлик учрашувини 3 октябрь куни Намибияга қарши ўтказади. Баҳс Екатеринбург шаҳрида бўлиб ўтади.

Шундан сўнг россияликлар 6 октябрь куни Нигерия билан куч синашади. Бу учрашув Нижний Новгородда ўтказилиши режалаштирилган.

Шу тариқа, Россияни қисқа муддат ичида яна икки халқаро ўртоқлик баҳси кутмоқда.

FIFA рейтингида ҳам фарқ бор

Айни вақтда Россия FIFA рейтингида 35-ўринда, Эрон эса 22-поғонада жойлашган.

Рейтингда Эрон юқорироқ ўринда турганига қарамай, майдондаги натижа Россия фойдасига ҳал бўлди.

Россия — Эрон 2:0

Голлар: Головин, 21, 36.

Россия терма жамоаси учун эса Головиннинг дубль қайд этгани ва жамоанинг кетма-кет учинчи ўртоқлик ғалабаси кейинги учрашувлар олдидан яхши статистика бўлиб қолмоқда.

РоссияЭронАлександр ГоловинЕкатеринбург
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиU-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритди20 август 22:38UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашди6 июн 20:31Россия раҳбари Эрон бўйича муҳим баёнот билан чиқиш қилдиРоссия раҳбари Эрон бўйича муҳим баёнот билан чиқиш қилди6 июн 13:46Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...3 июн 21:31Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлилиАббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлили25 сентябр 06:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди