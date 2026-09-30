Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия миллий жамоаси Эронни 2:0 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда Александр Головин 21 ва 36-дақиқаларда гол уриб, дубл қайд этди.
- Ушбу ғалаба Россиянинг сўнгги учта ўртоқлик учрашувидаги кетма-кет учинчи ғалабаси бўлди, бу даврда жамоа 8 та гол уриб, бирорта ҳам гол ўтказиб юбормади.
- Эрон эса қисқа вақт ичида Ўзбекистон ва Россияга қарши ўйинларда мағлуб бўлди.
Россия миллий жамоаси FIFA кунлари доирасидаги навбатдаги ўртоқлик учрашувида Эрон устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Екатеринбургдаги баҳснинг асосий қаҳрамони эса икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилган Александр Головин бўлди.
Валерий Карпин шогирдлари учрашувни фаол бошлади ва биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ғалаба учун мустаҳкам пойдевор яратди. Головин 21 ва 36-дақиқаларда гол уриб, Россияга икки тўплик устунликни таъминлади.
Головин биринчи бўлимдаёқ масалани ҳал қилди
Россияликлар учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олишга ҳаракат қилди.
21-дақиқада Александр Головин ҳисобни очди. Бу гол Россия терма жамоасига ишонч бағишлаган бўлса, орадан кўп ўтмай Головин яна ўзини кўрсатди.
36-дақиқада ярим ҳимоячи яна Эрон дарвозасини ишғол қилди ва дубль қайд этди.
Шу тариқа, биринчи бўлим якунланишига қадар Россия 2:0 ҳисобида олдинда борди.
Иккинчи бўлимда эса ҳисоб ўзгармади.
Россиянинг ғалабали серияси давом этди
Эрон устидан қозонилган ғалаба Карпин жамоасининг сўнгги ўртоқлик учрашувларидаги яхши натижаларини давом эттирди.
Бунга қадар Россия:
Буркина-Фасо — 3:0;
Тринидад ва Тобаго — 3:0;
Эрон — 2:0
ҳисобида ғалаба қозонган.
Демак, Россия сўнгги учта баҳсда рақибларига қарши 8 та гол уриб, бирорта ҳам гол ўтказиб юбормади.
Бу натижа Карпин жамоасининг FIFA кунларидаги ўртоқлик ўйинларида ишончли серия қайд этаётганини кўрсатмоқда.
Эрон учун Ўзбекистондан кейин яна бир мағлубият
Эрон миллий жамоаси учун Россияга қарши баҳс яна бир мағлубият билан якунланди.
Бунга қадар эронликлар Фарғонада Ўзбекистон миллий жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушган ва 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган эди.
Шу тариқа, Эрон терма жамоаси қисқа вақт ичида Ўзбекистон ва Россия каби жамоаларга қарши ўйинларда ғалаба қозона олмади.
Бу икки учрашувда Эрон дарвозасига жами бешта гол киритилди.
Россияни яна икки муҳим ўйин кутмоқда
Карпин шогирдлари Эрон устидан қозонилган ғалаба билан FIFA кунларидаги дастурини якунламайди.
Россия терма жамоаси навбатдаги ўртоқлик учрашувини 3 октябрь куни Намибияга қарши ўтказади. Баҳс Екатеринбург шаҳрида бўлиб ўтади.
Шундан сўнг россияликлар 6 октябрь куни Нигерия билан куч синашади. Бу учрашув Нижний Новгородда ўтказилиши режалаштирилган.
Шу тариқа, Россияни қисқа муддат ичида яна икки халқаро ўртоқлик баҳси кутмоқда.
FIFA рейтингида ҳам фарқ бор
Айни вақтда Россия FIFA рейтингида 35-ўринда, Эрон эса 22-поғонада жойлашган.
Рейтингда Эрон юқорироқ ўринда турганига қарамай, майдондаги натижа Россия фойдасига ҳал бўлди.
Россия — Эрон 2:0
Голлар: Головин, 21, 36.
Россия терма жамоаси учун эса Головиннинг дубль қайд этгани ва жамоанинг кетма-кет учинчи ўртоқлик ғалабаси кейинги учрашувлар олдидан яхши статистика бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…