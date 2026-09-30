Тим Реам АҚШ миллий жамоасидаги фаолиятини якунлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ терма жамоаси сардори Тим Реам 16 йиллик фаолиятидан сўнг халқаро футболни тарк этди.
- У 86 та ўйинда майдонга тушиб, 32 та ўйинда жамоани сардор сифатида бошқарган.
- Реам 2010-йилда дебют қилган ва икки марта Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, 2020 ва 2024-йилларда КОНКАКАФ Миллатлар Лигасида ғалаба қозонган.
АҚШ эркаклар миллий терма жамоасининг сардори Тим Реам ўзининг халқаро миқёсдаги фаолиятига якун ясаганини расман эълон қилди. Ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Сент-Луисда ўтказилган матбуот анжуманида сўзга чиққан 38 ёшли тажрибали ҳимоячи 16 йил давомида мамлакат шарафини ҳимоя қилганидан фахрлланишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар қилишича, футболчи ўз фаолияти давомида миллий жамоа сафида жами 86 та учрашувда майдонга тушиб, шулардан 32 тасида жамоани сардор сифатида бошлаб чиққан. Ҳозирда MLSдаги Чарлотте ФК клубида тўп суришни давом этаётган тажрибали футболчи келгусида клуб даражасидаги фаолиятига эътибор қаратишини билдирди.
Мураккаб ва узоқ давом этган халқаро йўлТим Реамнинг терма жамоадаги фаолияти бир текис кечгани йўқ. Унинг АҚШ сафидаги дебюти 2010-йилнинг ноябрь ойига тўғри келади. Майдонда ҳаракат қилган барча майдон футболчилари орасида фақатгина ДаМаркус Беаслей биринчи ва охирги ўйинлари орасидаги узоқ йиллик фарқ бўйича Тим Реамдан олдинда туради.
Дастлабки йилларда бир нечта ўйин ўтказган ҳимоячи кейинчалик узоқ вақт давомида терма жамоага чақирилмаган даврларни ҳам бошидан кечирди. Масалан, 2018-йилда у умуман майдонга тушмаган бўлса, 2022-йилги Жаҳон чемпионатига кутилмаганда қайтарилиб, Қатар яшил майдонларида асосий таркибда ҳаракат қилганди.
Фахрли натижалар ва янги босқичҚатардаги мундиалдан кейин жамоанинг етакчисига айланган Реам келаси йирик мусобақалар сари йўлда ҳам терма жамоанинг ажралмас қисмига айланди. У АҚШ терма жамоаси сафида икки бор Жаҳон чемпионатида қатнашиш билан бирга, 2020 ва 2024-йилларда КОНКАКАФ Миллатлар Лигасида чемпионлик унвонини қўлга киритди.
“Мен ўтмишда бутунлай футболни тарк этмагунимча терма жамоадан кетмаслигимни айтганман. Аммо ёшлар тобора кучайиб бормоқда ва бу ўз фарзандларимга тааллуқли эмас”, — дея таъкидлади футболчи ўз қарорини изоҳларкат. Унинг сўзларига кўра, сўнгги тўрт йил терма жамоадаги энг завқли давр бўлган.
Изоҳлар 0
…