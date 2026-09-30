Тим Реам АҚШ миллий жамоасидаги фаолиятини якунлади

·17·Спорт
Тим Реам АҚШ миллий жамоасидаги фаолиятини якунлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ терма жамоаси сардори Тим Реам 16 йиллик фаолиятидан сўнг халқаро футболни тарк этди.
  • У 86 та ўйинда майдонга тушиб, 32 та ўйинда жамоани сардор сифатида бошқарган.
  • Реам 2010-йилда дебют қилган ва икки марта Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, 2020 ва 2024-йилларда КОНКАКАФ Миллатлар Лигасида ғалаба қозонган.

АҚШ эркаклар миллий терма жамоасининг сардори Тим Реам ўзининг халқаро миқёсдаги фаолиятига якун ясаганини расман эълон қилди. Ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Сент-Луисда ўтказилган матбуот анжуманида сўзга чиққан 38 ёшли тажрибали ҳимоячи 16 йил давомида мамлакат шарафини ҳимоя қилганидан фахрлланишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар қилишича, футболчи ўз фаолияти давомида миллий жамоа сафида жами 86 та учрашувда майдонга тушиб, шулардан 32 тасида жамоани сардор сифатида бошлаб чиққан. Ҳозирда MLSдаги Чарлотте ФК клубида тўп суришни давом этаётган тажрибали футболчи келгусида клуб даражасидаги фаолиятига эътибор қаратишини билдирди.

Мураккаб ва узоқ давом этган халқаро йўл

Тим Реамнинг терма жамоадаги фаолияти бир текис кечгани йўқ. Унинг АҚШ сафидаги дебюти 2010-йилнинг ноябрь ойига тўғри келади. Майдонда ҳаракат қилган барча майдон футболчилари орасида фақатгина ДаМаркус Беаслей биринчи ва охирги ўйинлари орасидаги узоқ йиллик фарқ бўйича Тим Реамдан олдинда туради.

Дастлабки йилларда бир нечта ўйин ўтказган ҳимоячи кейинчалик узоқ вақт давомида терма жамоага чақирилмаган даврларни ҳам бошидан кечирди. Масалан, 2018-йилда у умуман майдонга тушмаган бўлса, 2022-йилги Жаҳон чемпионатига кутилмаганда қайтарилиб, Қатар яшил майдонларида асосий таркибда ҳаракат қилганди.

Фахрли натижалар ва янги босқич

Қатардаги мундиалдан кейин жамоанинг етакчисига айланган Реам келаси йирик мусобақалар сари йўлда ҳам терма жамоанинг ажралмас қисмига айланди. У АҚШ терма жамоаси сафида икки бор Жаҳон чемпионатида қатнашиш билан бирга, 2020 ва 2024-йилларда КОНКАКАФ Миллатлар Лигасида чемпионлик унвонини қўлга киритди.

“Мен ўтмишда бутунлай футболни тарк этмагунимча терма жамоадан кетмаслигимни айтганман. Аммо ёшлар тобора кучайиб бормоқда ва бу ўз фарзандларимга тааллуқли эмас”, — дея таъкидлади футболчи ўз қарорини изоҳларкат. Унинг сўзларига кўра, сўнгги тўрт йил терма жамоадаги энг завқли давр бўлган.

Тим РеамАҚШФутболMLSЖаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлдиИнтер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлди28 сентябр 13:19Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиЛионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой берди21 сентябр 11:51Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиЛионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолди18 сентябр 09:37Лионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой бердиЛионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой берди13 сентябр 07:13Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?9 сентябр 15:14Лионель Месси MLS Алл-Стар ўйинини ўтказиб юборади: Нега у жазоланмайди?Лионель Месси MLS Алл-Стар ўйинини ўтказиб юборади: Нега у жазоланмайди?26 июл 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди