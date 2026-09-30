Рома Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина сафарини тақиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рома клуби Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйинида қатнашиш учун сафар қилишига рухсат бермади.
- Клуб раҳбарияти бу қарорни ички чемпионатдаги муҳим ўйинлар олдидан спорт ва мантиқий сабабларга кўра қабул қилди.
- Ушбу чеклов жамоанинг яқинда Комо клубига қарши ўтказиладиган ўйини билан боғлиқ бўлиб, мураббийлар штаби футболчиларнинг чарчаб қолишини истамайди.
Италиянинг Рома клуби ўз футболчилари Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув учрашувида қатнашиш учун Аргентинага сафар қилишига рухсат бермади. Ушбу қатъий қарор клуб раҳбарияти томонидан ички чемпионатдаги муҳим ўйинлар олдидан спорт ва мантиқий сабабларга кўра қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар қилишича, афсонавий ҳужумчи Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Буенос-Айресдаги Монументал стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган махсус ўртоқлик учрашуви саккиз карра Олтин тўп эгасининг халқаро фаолиятидаги сўнгги учрашуви бўлиши кутилмоқда.
Гарчи Пауло Дибала ва Наҳуел Молина Қатардаги жаҳон чемпионатида бирга зафар қучган ҳамда Мессининг яқин сафдошлари ҳисобланса-да, римликлар уларни Тригория қароргоҳида қолдиришни лозим топди. Клуб баёнотида таъкидланишича, бу Лионель Мессига нисбатан ҳурматсизлик эмас, балки жамоанинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш ва узоқ масофали парвозларнинг олдини олиш чорасидир.
Комо билан муҳим ўйин ва FIFA қоидалариРимликлар ушбу чекловни жамоанинг яқинда Комо клубига қарши ўтказиладиган ўйини билан изоҳлади. Ушбу баҳс Аргентинадаги учрашувдан атиги беш кун ўтиб бўлиб ўтади ва мураббийлар штаби етакчиларнинг чарчаб қолишини истамайди. Маълумот учун, 32 ёшли Дибала Месси билан 18 та, 28 ёшли Молина эса 53 та ўйинда майдонга тушган.
Шунга қарамай, тақиқ клубдаги барча аргентиналик футболчиларга тааллуқли эмас. Ёш иқтидор эгаси Матиас Суле Аргентина терма жамоасининг расмий қайдномасига киритилгани боис, FIFA қоидаларига кўра унга Ватанига боришга рухсат берилди. Суле Боливия, Буркина-Фасо ва Бенин терма жамоаларига қарши баҳсларда иштирок этиши кутилмоқда.
Рома клуби мазкур қарор орқали Аргентина футбол ассоциацияси ҳамда Лионель Мессининг шахсига нисбатан юксак ҳурмат сақланиб қолишини алоҳида таъкидлади. Гарчи футболчилар ўзларининг яқин дўсти ва сардорини майдондан туриб кузата олмаса-да, клуб мавсумдаги вазифаларни биринчи ўринга қўйишга мажбур бўлди.
Изоҳлар 0
…