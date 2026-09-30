Рома Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина сафарини тақиқлади

·3·Спорт
Рома Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина сафарини тақиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Рома клуби Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйинида қатнашиш учун сафар қилишига рухсат бермади.
  • Клуб раҳбарияти бу қарорни ички чемпионатдаги муҳим ўйинлар олдидан спорт ва мантиқий сабабларга кўра қабул қилди.
  • Ушбу чеклов жамоанинг яқинда Комо клубига қарши ўтказиладиган ўйини билан боғлиқ бўлиб, мураббийлар штаби футболчиларнинг чарчаб қолишини истамайди.

Италиянинг Рома клуби ўз футболчилари Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув учрашувида қатнашиш учун Аргентинага сафар қилишига рухсат бермади. Ушбу қатъий қарор клуб раҳбарияти томонидан ички чемпионатдаги муҳим ўйинлар олдидан спорт ва мантиқий сабабларга кўра қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар қилишича, афсонавий ҳужумчи Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Буенос-Айресдаги Монументал стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган махсус ўртоқлик учрашуви саккиз карра Олтин тўп эгасининг халқаро фаолиятидаги сўнгги учрашуви бўлиши кутилмоқда.

Гарчи Пауло Дибала ва Наҳуел Молина Қатардаги жаҳон чемпионатида бирга зафар қучган ҳамда Мессининг яқин сафдошлари ҳисобланса-да, римликлар уларни Тригория қароргоҳида қолдиришни лозим топди. Клуб баёнотида таъкидланишича, бу Лионель Мессига нисбатан ҳурматсизлик эмас, балки жамоанинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш ва узоқ масофали парвозларнинг олдини олиш чорасидир.

Комо билан муҳим ўйин ва FIFA қоидалари

Римликлар ушбу чекловни жамоанинг яқинда Комо клубига қарши ўтказиладиган ўйини билан изоҳлади. Ушбу баҳс Аргентинадаги учрашувдан атиги беш кун ўтиб бўлиб ўтади ва мураббийлар штаби етакчиларнинг чарчаб қолишини истамайди. Маълумот учун, 32 ёшли Дибала Месси билан 18 та, 28 ёшли Молина эса 53 та ўйинда майдонга тушган.

Шунга қарамай, тақиқ клубдаги барча аргентиналик футболчиларга тааллуқли эмас. Ёш иқтидор эгаси Матиас Суле Аргентина терма жамоасининг расмий қайдномасига киритилгани боис, FIFA қоидаларига кўра унга Ватанига боришга рухсат берилди. Суле Боливия, Буркина-Фасо ва Бенин терма жамоаларига қарши баҳсларда иштирок этиши кутилмоқда.

Рома клуби мазкур қарор орқали Аргентина футбол ассоциацияси ҳамда Лионель Мессининг шахсига нисбатан юксак ҳурмат сақланиб қолишини алоҳида таъкидлади. Гарчи футболчилар ўзларининг яқин дўсти ва сардорини майдондан туриб кузата олмаса-да, клуб мавсумдаги вазифаларни биринчи ўринга қўйишга мажбур бўлди.

Пауло ДйбалаЛионель МессиРомаАргентинаСерие А
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пауло Дибала Аргентина терма жамоаси хайрлашув ўйинига боролмадиПауло Дибала Аргентина терма жамоаси хайрлашув ўйинига боролмади26 сентябр 12:35Миралем Пжаниć Керим Алажбеговиćга Ювентусда муваффақият тиладиМиралем Пжаниć Керим Алажбеговиćга Ювентусда муваффақият тилади7 август 13:32Лионел Месси Аргентина таркибида: Пауло Дйбала эса рўйхатдан тушиб қолдиЛионел Месси Аргентина таркибида: Пауло Дйбала эса рўйхатдан тушиб қолди11 май 20:14Аргентина Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини вақтинча бўш қолдирадиАргентина Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини вақтинча бўш қолдирадиКеча 23:39Аргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилдиАргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилди28 сентябр 10:17Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди25 сентябр 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди