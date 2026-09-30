9 вилоятда сел-сув тошқини хавфи: аҳолига муҳим огоҳлантириш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 30 сентябр — 2 октябр кунлари Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Тошкент, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларида сел-сув тошқини хавфи мавжуд.
- Тоғ ва тоғолди ҳудудларида кучли ёмғирлар натижасида дарё ва сойларда сув сати кескин кўтарилиши мумкин.
- Шу сабабли, ушбу ҳудудларда яшовчи ва сафар қилаётган аҳолидан эҳтиёт чораларига қатъий риоя қилиш сўралади.
30 сентябрь — 2 октябрь кунлари Ўзбекистоннинг тўққизта вилоятида сел ва сув тошқини хавфи юзага келиши мумкин. Айниқса тоғ ва тоғолди ҳудудларида кучли ёмғирлар ёғиши кутилмоқда.
Об-ҳаво шароитидаги бундай ўзгаришлар қисқа вақт ичида тоғ дарёлари ва сойларда сув сатҳининг кескин кўтарилишига, айрим ҳудудларда эса сел оқимлари шаклланишига сабаб бўлиши мумкин.
Шу боис тоғли ва тоғолди ҳудудларида яшовчи аҳоли, шунингдек, ушбу ҳудудларга сафар қилаётган фуқаролардан эҳтиёт чораларига қатъий риоя қилиш сўралмоқда.
Қайси вилоятларда хавф бор?
30 сентябрь — 2 октябрь кунлари кучли ёмғирлар асосан тоғ ва тоғолди зоналарида кузатилиши кутилмоқда.
Шу муносабат билан қуйидаги 9 та вилоятда сел ва сув тошқини хавфи мавжуд:
Қашқадарё вилояти;
Сурхондарё вилояти;
Самарқанд вилояти;
Навоий вилояти;
Жиззах вилояти;
Наманган вилояти;
Фарғона вилояти;
Андижон вилояти.
Айниқса тоғ ёнбағирлари, сойлар, кичик дарёлар ва сув оқимлари ўтиши мумкин бўлган пастликлар атрофида эҳтиёткорликни ошириш муҳим.
Кучли ёмғир нега хавфни оширади?
Тоғли ҳудудларда қисқа вақт давомида кучли ёмғир ёғиши натижасида ерга сингишга улгурмаган сув пастликлар томон катта тезликда оқиши мумкин.
Бундай шароитда одатда тинч кўринадиган сой ва кичик сув йўлларида ҳам сув сатҳи тез кўтарилиши эҳтимоли бор. Шунинг учун об-ҳаво ноқулайлашган пайтда сув ҳавзалари, сойлар ва тоғ дараларига яқин жойларда бўлиш тавсия этилмайди.
Аҳоли нималарга эътибор бериши керак?
Тоғли ва тоғолди ҳудудларда бўлган фуқаролар кучли ёмғир пайтида хавфли жойлардан узоқроқ бўлиши керак.
Айниқса:
сой ва кичик дарёлар яқинида қолиб кетмаслик;
тоғ даралари ва пастликларда тўхтамаслик;
кучли ёмғир пайтида сафарни имкон қадар чеклаш;
сув оқими кесиб ўтаётган йўлларга кирмаслик;
расмий огоҳлантиришларни кузатиб бориш;
болаларни сув оқимлари ва хавфли ҳудудлардан узоқ тутиш муҳим.
Энг муҳими, оддий кўринадиган сой ёки сув йўлининг хавфсизлигига фақат ҳозирги ҳолатига қараб баҳо бермаслик керак. Юқори тоғли ҳудудларда ёғқан кучли ёмғир қуйи ҳудудлардаги сув сатҳига ҳам таъсир қилиши мумкин.
2 октябргача эҳтиёткорлик зарур
Ҳозирги огоҳлантириш 30 сентябрь — 2 октябрь кунларини қамраб олади. Шу даврда айниқса тоғ ва тоғолди ҳудудларида об-ҳаво ўзгаришларига эътиборли бўлиш зарур.
Сел ва сув тошқини билан боғлиқ хавфларнинг олдини олишда энг муҳим чора — хавфли ҳудудларда ҳаракатланмаслик ва тегишли хизматларнинг огоҳлантиришларига амал қилиш.
Бир неча кунлик ёмғирли об-ҳаво тоғли ҳудудларда вазиятни тез ўзгартириши мумкин. Шунинг учун 9 вилоят аҳолиси 2 октябрга қадар айниқса эҳтиёткор бўлиши, тоғ ва тоғолди ҳудудларига чиқишда эса об-ҳаво ҳамда расмий огоҳлантиришларни инобатга олиши лозим.
Изоҳлар 0
…