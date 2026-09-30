9 вилоятда сел-сув тошқини хавфи: аҳолига муҳим огоҳлантириш

·11·Жамият
9 вилоятда сел-сув тошқини хавфи: аҳолига муҳим огоҳлантириш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 30 сентябр — 2 октябр кунлари Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Тошкент, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларида сел-сув тошқини хавфи мавжуд.
  • Тоғ ва тоғолди ҳудудларида кучли ёмғирлар натижасида дарё ва сойларда сув сати кескин кўтарилиши мумкин.
  • Шу сабабли, ушбу ҳудудларда яшовчи ва сафар қилаётган аҳолидан эҳтиёт чораларига қатъий риоя қилиш сўралади.

30 сентябрь — 2 октябрь кунлари Ўзбекистоннинг тўққизта вилоятида сел ва сув тошқини хавфи юзага келиши мумкин. Айниқса тоғ ва тоғолди ҳудудларида кучли ёмғирлар ёғиши кутилмоқда.

Об-ҳаво шароитидаги бундай ўзгаришлар қисқа вақт ичида тоғ дарёлари ва сойларда сув сатҳининг кескин кўтарилишига, айрим ҳудудларда эса сел оқимлари шаклланишига сабаб бўлиши мумкин.

Шу боис тоғли ва тоғолди ҳудудларида яшовчи аҳоли, шунингдек, ушбу ҳудудларга сафар қилаётган фуқаролардан эҳтиёт чораларига қатъий риоя қилиш сўралмоқда.

Қайси вилоятларда хавф бор?

30 сентябрь — 2 октябрь кунлари кучли ёмғирлар асосан тоғ ва тоғолди зоналарида кузатилиши кутилмоқда.

Шу муносабат билан қуйидаги 9 та вилоятда сел ва сув тошқини хавфи мавжуд:

  • Қашқадарё вилояти;

  • Сурхондарё вилояти;

  • Самарқанд вилояти;

  • Навоий вилояти;

  • Жиззах вилояти;

  • Тошкент вилояти;

  • Наманган вилояти;

  • Фарғона вилояти;

  • Андижон вилояти.

Айниқса тоғ ёнбағирлари, сойлар, кичик дарёлар ва сув оқимлари ўтиши мумкин бўлган пастликлар атрофида эҳтиёткорликни ошириш муҳим.

Кучли ёмғир нега хавфни оширади?

Тоғли ҳудудларда қисқа вақт давомида кучли ёмғир ёғиши натижасида ерга сингишга улгурмаган сув пастликлар томон катта тезликда оқиши мумкин.

Бундай шароитда одатда тинч кўринадиган сой ва кичик сув йўлларида ҳам сув сатҳи тез кўтарилиши эҳтимоли бор. Шунинг учун об-ҳаво ноқулайлашган пайтда сув ҳавзалари, сойлар ва тоғ дараларига яқин жойларда бўлиш тавсия этилмайди.

Аҳоли нималарга эътибор бериши керак?

Тоғли ва тоғолди ҳудудларда бўлган фуқаролар кучли ёмғир пайтида хавфли жойлардан узоқроқ бўлиши керак.

Айниқса:

  • сой ва кичик дарёлар яқинида қолиб кетмаслик;

  • тоғ даралари ва пастликларда тўхтамаслик;

  • кучли ёмғир пайтида сафарни имкон қадар чеклаш;

  • сув оқими кесиб ўтаётган йўлларга кирмаслик;

  • расмий огоҳлантиришларни кузатиб бориш;

  • болаларни сув оқимлари ва хавфли ҳудудлардан узоқ тутиш муҳим.

Энг муҳими, оддий кўринадиган сой ёки сув йўлининг хавфсизлигига фақат ҳозирги ҳолатига қараб баҳо бермаслик керак. Юқори тоғли ҳудудларда ёғқан кучли ёмғир қуйи ҳудудлардаги сув сатҳига ҳам таъсир қилиши мумкин.

2 октябргача эҳтиёткорлик зарур

Ҳозирги огоҳлантириш 30 сентябрь — 2 октябрь кунларини қамраб олади. Шу даврда айниқса тоғ ва тоғолди ҳудудларида об-ҳаво ўзгаришларига эътиборли бўлиш зарур.

Сел ва сув тошқини билан боғлиқ хавфларнинг олдини олишда энг муҳим чора — хавфли ҳудудларда ҳаракатланмаслик ва тегишли хизматларнинг огоҳлантиришларига амал қилиш.

Бир неча кунлик ёмғирли об-ҳаво тоғли ҳудудларда вазиятни тез ўзгартириши мумкин. Шунинг учун 9 вилоят аҳолиси 2 октябрга қадар айниқса эҳтиёткор бўлиши, тоғ ва тоғолди ҳудудларига чиқишда эса об-ҳаво ҳамда расмий огоҳлантиришларни инобатга олиши лозим.

Тошкент вилоятиКучли ёмғирларСел хавфлариТоғли ҳудудлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23–25 май кунлари тоғли ҳудудларда сел хавфи яна кучайиши мумкин 23–25 май кунлари тоғли ҳудудларда сел хавфи яна кучайиши мумкин22 май 19:02Дам олиш кунлари 42 даража иссиқ кутилмоқда: сел келиш хавфи ҳам борДам олиш кунлари 42 даража иссиқ кутилмоқда: сел келиш хавфи ҳам бор24 июл 11:53«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди3 июл 12:32Кучли ёмғирлар кутилмоқда, сел ва тошқин хавфи ошмоқдаКучли ёмғирлар кутилмоқда, сел ва тошқин хавфи ошмоқда27 апрел 11:53Сурхондарёда сел оқими нефтни дарёга оқизиб кетдиСурхондарёда сел оқими нефтни дарёга оқизиб кетди24 апрел 15:28Сурхондарёда кучли сел оқибатида нефть дарёга оқиб кетдиСурхондарёда кучли сел оқибатида нефть дарёга оқиб кетди24 апрел 20:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)