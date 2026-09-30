Ўзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳси

·0·Спорт
Ўзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳси

Ўзбекистон миллий терма жамоаси 1 октябрь куни ФИФА кунлари доирасида пойтахтдаги «Пахтакор» марказий стадионида Сурия терма жамоасига қарши халқаро ўртоқлик баҳсида майдонга тушади. Соат 19:00 да старт олувчи мазкур беллашув олдидан икки терма жамоанинг ўзаро тўқнашувлар тарихига назар ташланса, рақиб миллий жамоамиз учун Осиёдаги энг ноқулай ва қаттиқ қаршилик кўрсатувчи жамоалардан бири экани кўзга ташланади.

Шу кунгача томонлар яшил майдонда жами 7 марта рўбаро келган бўлиб, ғалабалар бўйича устунлик ҳозирча сурияликлар томонида: рақиб 3 бор зафар қучган, Ўзбекистон ҳисобида 2 та ғалаба мавжуд, яна 2 та учрашувда дуранг қайд этилган. Қизиғи, тўплар нисбати мутлақ мувозанатда бўлиб, 5:5 кўринишини ташкил этмоқда. Жамоаларнинг сўнгги расмий баҳси 2024 йил бошида Қатар мезбонлик қилган Осиё кубоги гуруҳ босқичида кечган ва унда ҳисоб очилмаган эди (0:0).

«7 та ўйин, 5:5 тўплар нисбати ва Тошкентдаги дерби»: Баҳс олдидан 5 та асосий факт

Ўзбекистон ва Сурия терма жамоаларининг тарихий қарама-қаршилиги бўйича энг муҳим далиллар:

  • Рақиб ҳисобида устунлик: 7 та ўзаро учрашувнинг 3 тасида Сурия, 2 тасида Ўзбекистон ғалаба қозонган, 2 баҳс дуранг билан якунланган;

  • Мутлақ тенгликдаги тўплар нисбати: Ҳар икки терма жамоа ўзаро баҳсларда рақиб дарвозасига роппа-роса 5 тадан гол киритишга муваффақ бўлган (5:5);

  • Тарихдаги илк тўқнашув (1996 йил): Икки жамоа илк бор бундан 28 йил муқаддам тўқнаш келган бўлиб, унда Сурия 2:1 ҳисобида устун келган;

  • Қатардаги сўнгги муросасиз жанг (2024 йил): Сўнгги баҳс 2024 йилги Осиё кубогида кузатилган ва унда 0:0 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилган;

  • Тошкентда кечки старт: Навбатдаги ўртоқлик учрашуви 1 октябрь куни соат 19:00 да «Пахтакор» стадионида бўлиб ўтади.

Ўзбекистон ва Сурия миллий терма жамоаларининг ўзаро ўйинлари тарихи таснифи

Жамоалар ўртасида ўтказилган барча 7 та учрашув натижалари ва мусобақа мақоми жадвали:

Сана / Йил

Мусобақа ёки баҳс мақоми

Учрашув ҳисоби

Ўйин натижаси ва хулосаси

1996 йил

Халқаро расмий / ўртоқлик баҳси

1 : 2

Сурия ғалабаси (тарихдаги илк учрашув)

2016 йил

ЖЧ саралаш босқичи

1 : 0

Ўзбекистоннинг муҳим ғалабаси

2017 йил

ЖЧ саралаш босқичи

0 : 1

Сурия жавоб ғалабасига эришди

2018 йил

Халқаро ўртоқлик учрашуви

1 : 1

Томонлар муросага келди (дуранг)

2019 йил

Халқаро ўртоқлик учрашуви

2 : 0

Ўзбекистоннинг энг йирик ғалабаси

2020 йил

Халқаро ўртоқлик учрашуви

0 : 1

Сурия кичик ҳисобда ғалаба қозонди

2024 йил

Осиё кубоги гуруҳ босқичи

0 : 0

Ҳисоб очилмаган ҳимоявий дуранг

Жами 7 та ўйин

Ўзаро тарихий баланс

Тўплар: 5 — 5

Ўзбекистон: 2 ғалаба, Сурия: 3 ғалаба, 2 дуранг

Тактик ва таҳлилий экспертиза: Нега Сурия миллий жамоамиз учун доим ноқулай рақиб?

Футбол мутахассислари, тактик таҳлилчилар ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:

  • «Ёпиқ ва ҳимоявий футбол модели»: Сурия терма жамоаси анъанавий равишда паст блокда, тартибли ҳимоя ва кучли жисмоний яккакурашларга асосланган футбол кўрсатади; 7 та учрашувдан 6 тасида биттадан ортиқ гол фарқи қайд этилмагани (фақат 2019 йилги 2:0 бундан мустасно) рақибнинг ҳимоясини ёриб ўтиш миллий жамоамиз ҳужумчилари учун доимо оғир синов бўлиб келганини кўрсатади;

  • «Психологик тўсиқ ва ўзаро мувозанат»: Тўплар нисбатининг 5:5 экани жамоалар ўртасидаги ҳар бир қарич майдон учун қаттиқ жанг кечишини англатади; ҳатто 2024 йилги Осиё кубогида ҳам миллий термамиз яққол фаворит бўлишига қарамай, сурияликлар ҳимоясини синдира олмаган эди; шу боис Тошкентдаги мазкур баҳс шунчаки ўртоқлик эмас, балки статистик устунликни тенглаштириш учун муҳим психологик имкониятдир;

  • Сречко Катанец учун расмий саралаш олди репетицияси: Мураббийлар штаби учун Сурия каби жисмоний кучли ва чуқур ҳимояланувчи рақибга қарши ўйнаш — Жаҳон чемпионати саралашидаги эҳтимолий шундай рақиблар билан баҳслар олдидан ҳужум чизиғини синовдан ўтказиш ва янги комбинацияларни синаш учун идеал майдон бўлиб хизмат қилади.

Сизнингча, миллий терма жамоамиз 1 октябрь куни Сурия ҳимоясини ёриб ўтиб, тарихий статистикадаги ғалабалар сонини тенглаштира оладими? Сиз ушбу беллашувда қандай ҳисобни тахмин қиласиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг навбатдаги муҳим баҳси таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Ўзбекистон миллий терма жамоасиСурия миллий терма жамоасиПахтакор стадиони1 октябрь 2024
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонликМераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик23 сентябр 19:59Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?11 сентябр 14:441 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади14 сентябр 18:21Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борЎзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам бор15 сентябр 18:34Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилди18 сентябр 16:30Ортиқовга иккинчи имконият: ONE камари учун реванш санаси айтилдиОртиқовга иккинчи имконият: ONE камари учун реванш санаси айтилди8 август 11:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди