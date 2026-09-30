Ўзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳси
Ўзбекистон миллий терма жамоаси 1 октябрь куни ФИФА кунлари доирасида пойтахтдаги «Пахтакор» марказий стадионида Сурия терма жамоасига қарши халқаро ўртоқлик баҳсида майдонга тушади. Соат 19:00 да старт олувчи мазкур беллашув олдидан икки терма жамоанинг ўзаро тўқнашувлар тарихига назар ташланса, рақиб миллий жамоамиз учун Осиёдаги энг ноқулай ва қаттиқ қаршилик кўрсатувчи жамоалардан бири экани кўзга ташланади.
Шу кунгача томонлар яшил майдонда жами 7 марта рўбаро келган бўлиб, ғалабалар бўйича устунлик ҳозирча сурияликлар томонида: рақиб 3 бор зафар қучган, Ўзбекистон ҳисобида 2 та ғалаба мавжуд, яна 2 та учрашувда дуранг қайд этилган. Қизиғи, тўплар нисбати мутлақ мувозанатда бўлиб, 5:5 кўринишини ташкил этмоқда. Жамоаларнинг сўнгги расмий баҳси 2024 йил бошида Қатар мезбонлик қилган Осиё кубоги гуруҳ босқичида кечган ва унда ҳисоб очилмаган эди (0:0).
«7 та ўйин, 5:5 тўплар нисбати ва Тошкентдаги дерби»: Баҳс олдидан 5 та асосий факт
Ўзбекистон ва Сурия терма жамоаларининг тарихий қарама-қаршилиги бўйича энг муҳим далиллар:
Рақиб ҳисобида устунлик: 7 та ўзаро учрашувнинг 3 тасида Сурия, 2 тасида Ўзбекистон ғалаба қозонган, 2 баҳс дуранг билан якунланган;
Мутлақ тенгликдаги тўплар нисбати: Ҳар икки терма жамоа ўзаро баҳсларда рақиб дарвозасига роппа-роса 5 тадан гол киритишга муваффақ бўлган (5:5);
Тарихдаги илк тўқнашув (1996 йил): Икки жамоа илк бор бундан 28 йил муқаддам тўқнаш келган бўлиб, унда Сурия 2:1 ҳисобида устун келган;
Қатардаги сўнгги муросасиз жанг (2024 йил): Сўнгги баҳс 2024 йилги Осиё кубогида кузатилган ва унда 0:0 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилган;
Тошкентда кечки старт: Навбатдаги ўртоқлик учрашуви 1 октябрь куни соат 19:00 да «Пахтакор» стадионида бўлиб ўтади.
Ўзбекистон ва Сурия миллий терма жамоаларининг ўзаро ўйинлари тарихи таснифи
Жамоалар ўртасида ўтказилган барча 7 та учрашув натижалари ва мусобақа мақоми жадвали:
Сана / Йил
Мусобақа ёки баҳс мақоми
Учрашув ҳисоби
Ўйин натижаси ва хулосаси
1996 йил
Халқаро расмий / ўртоқлик баҳси
1 : 2
Сурия ғалабаси (тарихдаги илк учрашув)
2016 йил
ЖЧ саралаш босқичи
1 : 0
Ўзбекистоннинг муҳим ғалабаси
2017 йил
ЖЧ саралаш босқичи
0 : 1
Сурия жавоб ғалабасига эришди
2018 йил
Халқаро ўртоқлик учрашуви
1 : 1
Томонлар муросага келди (дуранг)
2019 йил
Халқаро ўртоқлик учрашуви
2 : 0
Ўзбекистоннинг энг йирик ғалабаси
2020 йил
Халқаро ўртоқлик учрашуви
0 : 1
Сурия кичик ҳисобда ғалаба қозонди
2024 йил
Осиё кубоги гуруҳ босқичи
0 : 0
Ҳисоб очилмаган ҳимоявий дуранг
Жами 7 та ўйин
Ўзаро тарихий баланс
Тўплар: 5 — 5
Ўзбекистон: 2 ғалаба, Сурия: 3 ғалаба, 2 дуранг
Тактик ва таҳлилий экспертиза: Нега Сурия миллий жамоамиз учун доим ноқулай рақиб?
Футбол мутахассислари, тактик таҳлилчилар ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
«Ёпиқ ва ҳимоявий футбол модели»: Сурия терма жамоаси анъанавий равишда паст блокда, тартибли ҳимоя ва кучли жисмоний яккакурашларга асосланган футбол кўрсатади; 7 та учрашувдан 6 тасида биттадан ортиқ гол фарқи қайд этилмагани (фақат 2019 йилги 2:0 бундан мустасно) рақибнинг ҳимоясини ёриб ўтиш миллий жамоамиз ҳужумчилари учун доимо оғир синов бўлиб келганини кўрсатади;
«Психологик тўсиқ ва ўзаро мувозанат»: Тўплар нисбатининг 5:5 экани жамоалар ўртасидаги ҳар бир қарич майдон учун қаттиқ жанг кечишини англатади; ҳатто 2024 йилги Осиё кубогида ҳам миллий термамиз яққол фаворит бўлишига қарамай, сурияликлар ҳимоясини синдира олмаган эди; шу боис Тошкентдаги мазкур баҳс шунчаки ўртоқлик эмас, балки статистик устунликни тенглаштириш учун муҳим психологик имкониятдир;
Сречко Катанец учун расмий саралаш олди репетицияси: Мураббийлар штаби учун Сурия каби жисмоний кучли ва чуқур ҳимояланувчи рақибга қарши ўйнаш — Жаҳон чемпионати саралашидаги эҳтимолий шундай рақиблар билан баҳслар олдидан ҳужум чизиғини синовдан ўтказиш ва янги комбинацияларни синаш учун идеал майдон бўлиб хизмат қилади.
Сизнингча, миллий терма жамоамиз 1 октябрь куни Сурия ҳимоясини ёриб ўтиб, тарихий статистикадаги ғалабалар сонини тенглаштира оладими? Сиз ушбу беллашувда қандай ҳисобни тахмин қиласиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг навбатдаги муҳим баҳси таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…