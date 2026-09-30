Нукусда боғча раҳбарлари 20 миллион сўм пора билан ушланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нукус шаҳридаги мактабгача таълим муассасаси директори К.Р. ва унинг ўринбосари Р.К. фуқаро Г.Р.ни логопед лавозимига ишга қабул қилиш эвазига 20 миллион сўм пора олганликда гумонланиб ушланди.
- Пулни директорнинг топшириғига кўра ўринбосар Р.К. хизмат хонасида қабул қилаётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинган.
Нукус шаҳридаги мактабгача таълим муассасаси директори ва унинг ўринбосари фуқарони логопед лавозимига ишга қабул қилиш эвазига 20 миллион сўм пора олишда гумонланиб ушланди. Пулни директорнинг топшириғига кўра ўринбосар олгани айтилмоқда.
Ҳолат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тезкор тадбири давомида аниқланган. Расмий маълумотларга кўра, директор К.Р. фуқаро Г.Р.ни логопед вазифасига ишга қабул қилиш эвазига 20 миллион сўм олишни режалаштирган.
Пулни эса унинг ўринбосари Р.К. директорнинг топшириғи асосида қабул қилган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган.
20 миллион сўм хизмат хонасида берилган
Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент маълумотига кўра, тезкор тадбир Департаментнинг Қонликўл тумани бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган.
Тадбир вақтида директор ўринбосари Р.К. хизмат хонасида 20 миллион сўмни қабул қилаётган пайтда ушланган.
Тергов маълумотларига кўра, ушбу маблағ фуқарони мактабгача таълим муассасасига логопед лавозимига ишга қабул қилиш билан боғлиқ бўлган.
Директорнинг ўзи К.Р. сифатида, ишга кириши керак бўлган фуқаро эса Г.Р. сифатида кўрсатилган.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 210-моддаси — пора олиш билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Шу нуқтаи назардан, ҳозирча ишда тилга олинган шахсларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмаганини алоҳида таъкидлаш муҳим.
Ишга қабул қилишда пора талаби терговда
Мазкур ҳолатда эътиборни тортаётган жиҳат — пора миқдори билан бирга, пулнинг муайян лавозимга ишга қабул қилиш эвазига талаб қилингани.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан аниқланган ҳолат бўйича барча тафсилотлар тергов жараёнида ўрганилмоқда.
Тергов натижасида воқеан қандай ҳолатлар содир бўлгани, маблағ кимнинг ташаббуси билан талаб қилингани ва ишга қабул қилиш масаласи бўйича қандай қарорлар қабул қилинганига ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.
Ҳозирча эса маълум бўлгани — 20 миллион сўм билан боғлиқ ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилгани ва тергов давом этаётганидир.
Изоҳлар 0
…