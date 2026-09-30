Нукусда боғча раҳбарлари 20 миллион сўм пора билан ушланди

·26·Ўзбекистон
Нукусда боғча раҳбарлари 20 миллион сўм пора билан ушланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нукус шаҳридаги мактабгача таълим муассасаси директори К.Р. ва унинг ўринбосари Р.К. фуқаро Г.Р.ни логопед лавозимига ишга қабул қилиш эвазига 20 миллион сўм пора олганликда гумонланиб ушланди.
  • Пулни директорнинг топшириғига кўра ўринбосар Р.К. хизмат хонасида қабул қилаётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинган.

Нукус шаҳридаги мактабгача таълим муассасаси директори ва унинг ўринбосари фуқарони логопед лавозимига ишга қабул қилиш эвазига 20 миллион сўм пора олишда гумонланиб ушланди. Пулни директорнинг топшириғига кўра ўринбосар олгани айтилмоқда.

Ҳолат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тезкор тадбири давомида аниқланган. Расмий маълумотларга кўра, директор К.Р. фуқаро Г.Р.ни логопед вазифасига ишга қабул қилиш эвазига 20 миллион сўм олишни режалаштирган.

Пулни эса унинг ўринбосари Р.К. директорнинг топшириғи асосида қабул қилган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган.

20 миллион сўм хизмат хонасида берилган

Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент маълумотига кўра, тезкор тадбир Департаментнинг Қонликўл тумани бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган.

Тадбир вақтида директор ўринбосари Р.К. хизмат хонасида 20 миллион сўмни қабул қилаётган пайтда ушланган.

Тергов маълумотларига кўра, ушбу маблағ фуқарони мактабгача таълим муассасасига логопед лавозимига ишга қабул қилиш билан боғлиқ бўлган.

Директорнинг ўзи К.Р. сифатида, ишга кириши керак бўлган фуқаро эса Г.Р. сифатида кўрсатилган.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 210-моддаси — пора олиш билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Шу нуқтаи назардан, ҳозирча ишда тилга олинган шахсларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмаганини алоҳида таъкидлаш муҳим.

Ишга қабул қилишда пора талаби терговда

Мазкур ҳолатда эътиборни тортаётган жиҳат — пора миқдори билан бирга, пулнинг муайян лавозимга ишга қабул қилиш эвазига талаб қилингани.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан аниқланган ҳолат бўйича барча тафсилотлар тергов жараёнида ўрганилмоқда.

Тергов натижасида воқеан қандай ҳолатлар содир бўлгани, маблағ кимнинг ташаббуси билан талаб қилингани ва ишга қабул қилиш масаласи бўйича қандай қарорлар қабул қилинганига ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.

Ҳозирча эса маълум бўлгани — 20 миллион сўм билан боғлиқ ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилгани ва тергов давом этаётганидир.

НуқусК.Р.20 миллион сўмЖиноят кодекси 210-модда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиҚорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилди11 сентябр 12:35Тадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиТадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгаради9 сентябр 22:50Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!18 сентябр 18:081 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!27 август 16:39«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат13 сентябр 07:06«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади