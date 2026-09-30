Xiaomi чойни тескари дамлайдиган янги термосини тақдим этди
Xiaomi компанияси йўлда ва сафарларда баргли чой ҳамда турли қўшимчали ичимликларни тайёрлашга мўлжалланган Mijia Титаниум Термос Куп Теа-Ватер Сепаратион Эдитион номли янги қурилмани эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур 500 миллилитр ҳажмли ўзига хос термос замонавий технологиялари ва қулай конструкцияси билан эътиборни тортмоқда. Ҳозирча қурилманинг нархи 199 юан этиб белгиланган бўлиб, унинг оммавий савдолари олдидан маблағ йиғиш ишлари жорий йилнинг 14-октабридан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур моделнинг бошқа ўхшаш қурилмалардан асосий фарқи — унинг ноёб гравитацион механизмига эгалигидир. Асосий колба устида замонавий, ўта мустаҳкам ва хавфсиз озиқ-овқат пластиги бўлган тритандан тайёрланган шаффоф камера жойлашган бўлиб, у титан фильтр ёрдамида ажратиб турилади. Чойни дамлаш жараёни жуда қизиқарли тарзда амалга оширилади.
Тескари дамлаш механизми ва унинг афзалликлариИчимликни тайёрлаш учун герметик ёпиладиган термосни шунчаки тескари ўгириш кифоя қилади. Бунда иссиқ сув фильтр орқали юқори камерага ўтади ва барглар билан аралашади. Фойдаланувчи дамланиш жараёнининг интенсивлигини шаффоф камера орқали бевосита кузатиб бориши ва бошқариши мумкин.
Чой керакли даражада дамлангач, термос яна ўзининг одатий ҳолатига қайтарилади. Натижада тайёр ичимлик пастки қисмга оқиб тушади, чой барглари эса алоҳида бўлимда қолиб, ортиқча аччиқланишнинг олди олинади. Ушбу ечим айниқса йўлда юрган вақтда сифатли дамланган чойни хуш кўрадиганлар учун қўл келади.
Материаллар сифати ва қўшимча имкониятларҚурилманинг асосий конструктив элементлари, жумладан, корпуси, фильтри ва қопқоғининг ички қисми тозалиги 99 фоиздан юқори бўлган соф титандан ясалган. Xiaomi таъкидлашича, бу материал енгиллиги, коррозияга чидамлилиги ҳамда ичимликка бегона металл таъмини бермаслиги билан ажралиб туради.
Агар фойдаланувчига фақат оддий термоколба керак бўлса, юқори камерани осонликча ечиб олиш ва қопқоқни тўғридан-тўғри титан корпусга ўрнатиш имконияти ҳам кўзда тутилган. Қурилма тахминан 45 даража ҳароратдаги иссиқликни олти соатгача сақлаб тура олади.
Амалда фойдаланиш учун қулайлик яратиш мақсадида фильтр ва силикон зичлагичларни тозалаш учун осонгина қисмларга ажратиш мумкин. Бироқ ишлаб чиқарувчи тритан камерага қайнноқ сув таъсир кўрсатмасликни тавсия қилади. Янги маҳофул Деэп Спасе Грай ва Моонlight Силвер рангларида харидорларга тақдим этилади.
Изоҳлар 0
…