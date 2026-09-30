Xiaomi чойни тескари дамлайдиган янги термосини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi чойни тескари дамлайдиган янги термосини тақдим этди

Xiaomi компанияси йўлда ва сафарларда баргли чой ҳамда турли қўшимчали ичимликларни тайёрлашга мўлжалланган Mijia Титаниум Термос Куп Теа-Ватер Сепаратион Эдитион номли янги қурилмани эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур 500 миллилитр ҳажмли ўзига хос термос замонавий технологиялари ва қулай конструкцияси билан эътиборни тортмоқда. Ҳозирча қурилманинг нархи 199 юан этиб белгиланган бўлиб, унинг оммавий савдолари олдидан маблағ йиғиш ишлари жорий йилнинг 14-октабридан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур моделнинг бошқа ўхшаш қурилмалардан асосий фарқи — унинг ноёб гравитацион механизмига эгалигидир. Асосий колба устида замонавий, ўта мустаҳкам ва хавфсиз озиқ-овқат пластиги бўлган тритандан тайёрланган шаффоф камера жойлашган бўлиб, у титан фильтр ёрдамида ажратиб турилади. Чойни дамлаш жараёни жуда қизиқарли тарзда амалга оширилади.

Тескари дамлаш механизми ва унинг афзалликлари

Ичимликни тайёрлаш учун герметик ёпиладиган термосни шунчаки тескари ўгириш кифоя қилади. Бунда иссиқ сув фильтр орқали юқори камерага ўтади ва барглар билан аралашади. Фойдаланувчи дамланиш жараёнининг интенсивлигини шаффоф камера орқали бевосита кузатиб бориши ва бошқариши мумкин.

Чой керакли даражада дамлангач, термос яна ўзининг одатий ҳолатига қайтарилади. Натижада тайёр ичимлик пастки қисмга оқиб тушади, чой барглари эса алоҳида бўлимда қолиб, ортиқча аччиқланишнинг олди олинади. Ушбу ечим айниқса йўлда юрган вақтда сифатли дамланган чойни хуш кўрадиганлар учун қўл келади.

Материаллар сифати ва қўшимча имкониятлар

Қурилманинг асосий конструктив элементлари, жумладан, корпуси, фильтри ва қопқоғининг ички қисми тозалиги 99 фоиздан юқори бўлган соф титандан ясалган. Xiaomi таъкидлашича, бу материал енгиллиги, коррозияга чидамлилиги ҳамда ичимликка бегона металл таъмини бермаслиги билан ажралиб туради.

Агар фойдаланувчига фақат оддий термоколба керак бўлса, юқори камерани осонликча ечиб олиш ва қопқоқни тўғридан-тўғри титан корпусга ўрнатиш имконияти ҳам кўзда тутилган. Қурилма тахминан 45 даража ҳароратдаги иссиқликни олти соатгача сақлаб тура олади.

Амалда фойдаланиш учун қулайлик яратиш мақсадида фильтр ва силикон зичлагичларни тозалаш учун осонгина қисмларга ажратиш мумкин. Бироқ ишлаб чиқарувчи тритан камерага қайнноқ сув таъсир кўрсатмасликни тавсия қилади. Янги маҳофул Деэп Спасе Грай ва Моонlight Силвер рангларида харидорларга тақдим этилади.

XiaomiТермосГаджетларТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиXiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этди4 сентябр 10:53Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Xiaomi 10 000 мА•ч қувватга эга ўта хавфсиз ва магнит кабелли повер банк тақдим этдиXiaomi 10 000 мА•ч қувватга эга ўта хавфсиз ва магнит кабелли повер банк тақдим этдиКеча 16:29Xiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этди24 сентябр 02:21Xiaomi компанияси 12 та қулфдан очиш усулига эга ақлли қулфни тақдим этдиXiaomi компанияси 12 та қулфдан очиш усулига эга ақлли қулфни тақдим этди23 сентябр 11:59Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиXiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этди8 сентябр 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди