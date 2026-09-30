АҚШдан камбэк: Чилига қарши 6 голли ўйинда ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўртоқлик учрашувида АҚШ терма жамоаси Чилини 4:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Мезбонлар икки марта ҳисобда ортда қолганига қарамай, иккинчи бўлимда учта гол уриб, ўйинни ўз фойдасига ҳал қилди.
- Учрашувда жами олтита гол урилди, жумладан, Себастян Берҳалтер, Диего Уллоа, Максимилиано Гутеррес, Жюлиан Холл, Крис Ричардс ва Матиас Алберт ўз номларига гол ёздириб қўйишди.
- АҚШнинг навбатдаги ўртоқлик учрашуви 4-октябр куни Мексикага қарши бўлиб ўтади.
Ўртоқлик баҳсида АҚШ терма жамоаси Чили устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Мезбонлар икки марта ортда қолганига қарамай, иккинчи бўлимда учта гол уриб, учрашувни ишончли ғалаба билан якунлади.
АҚШ — Чили учрашуви мухлисларга олти голли футбол томошасини тақдим этди. Биринчи бўлимда жамоалар биттадан гол урган бўлса, танаффусдан кейин воқеалар кескин тус олди.
Чили 49-дақиқада яна олдинга чиқди, аммо АҚШ орадан атиги икки дақиқа ўтиб ҳисобни тенглаштирди. Кейинги голлар эса мезбонларга якуний ғалабани таъминлади.
Биринчи бўлимдаги тенглик
Учрашувда ҳисоб 37-дақиқада очилди. Себастян Берҳалтер АҚШ терма жамоасини олдинга олиб чиқди.
Мезбонлар биринчи бўлимни ғалаба билан якунлашга яқин турган бир пайтда Чили жавоб қайтарди. 45-дақиқада Диего Уллоа гол уриб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.
Шу тариқа жамоалар танаффусга тенг ҳисобда йўл олди.
Иккинчи бўлимда олти дақиқада учта гол
Танаффусдан кейин эса учрашув бутунлай бошқа тус олди.
49-дақиқада Максимилиано Гутеррес Чилини яна олдинга олиб чиқди — 2:1.
Бироқ АҚШнинг жавоби кўп куттирмади. Орадан икки дақиқа ўтиб, Жюлиан Холл ҳисобни яна тенглаштирди.
Шу тариқа 49–51-дақиқалар оралиғида икки жамоа бир-бирига навбатма-навбат зарба бериб, учрашувдаги ҳужумкор футболни янада қизитиб юборди.
Ричардс АҚШни олдинга олиб чиқди
Ҳисоб 2:2 бўлиб турган пайтда ҳар икки жамоанинг ғалаба учун имконияти сақланиб қолди.
72-дақиқада Крис Ричардс АҚШнинг учинчи голини урди. Мезбонлар биринчи марта ўйиннинг иккинчи қисмида олдинга чиқди — 3:2.
Чили ҳисобни яна тенглаштиришга ҳаракат қилган бўлса-да, АҚШ ҳимояси якуний дақиқаларда устунликни сақлаб қолди.
Қўшиб берилган вақтда нуқта қўйилди
Учрашув тақдири қўшиб берилган вақтда узил-кесил ҳал бўлди.
90+3-дақиқада Матиас Алберт АҚШнинг тўртинчи голини урди.
Шу голдан кейин учрашувда бошқа ҳисоб ўзгармади ва АҚШ Чили устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
АҚШ — Чили 4:2
Голлар: Берҳалтер, 37; Уллоа, 45; Гутеррес, 49; Холл, 51; Ричардс, 72; Алберт, 90+3.
Мексика ва Перу ҳам дуранг ўйнади
Ўртоқлик баҳслари доирасида яна бир учрашувда Мексика ва Перу 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди.
Перу 27-дақиқада ҳисобни очди. Хайро Велес меҳмонларни олдинга олиб чиқди.
Мексика эса иккинчи бўлим бошида жавоб голини урди. 49-дақиқада Виктор Гусман Дензел Гарсиянинг узатмасидан кейин ҳисобни тенглаштирди — 1:1.
Қолган дақиқаларда ҳар икки жамоа ғалаба голини излаган бўлса-да, ҳисоб ўзгармади.
Мексика — Перу 1:1
Голлар: Велес, 27; Гусман, 49.
Жамоаларни навбатда яна жиддий синовлар кутмоқда
АҚШ терма жамоаси навбатдаги ўртоқлик баҳсида 4 октябрь куни Мексикага қарши майдонга тушади.
Перу эса 3 октябрь куни Канада терма жамоаси билан ўртоқлик учрашувида иштирок этади.
АҚШнинг Чилига қарши баҳси эса ҳужумкор футбол, олти гол ва иккинчи бўлимдаги кескин ўзгаришлар билан ёдда қолди. Мезбонлар икки марта ортда қолганига қарамай, якунда 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, мухлисларига шиддатли учрашув тақдим этди.
Изоҳлар 0
…