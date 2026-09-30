АҚШдан камбэк: Чилига қарши 6 голли ўйинда ғалаба қозонди

·7·Спорт
АҚШдан камбэк: Чилига қарши 6 голли ўйинда ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўртоқлик учрашувида АҚШ терма жамоаси Чилини 4:2 ҳисобида мағлуб этди.
  • Мезбонлар икки марта ҳисобда ортда қолганига қарамай, иккинчи бўлимда учта гол уриб, ўйинни ўз фойдасига ҳал қилди.
  • Учрашувда жами олтита гол урилди, жумладан, Себастян Берҳалтер, Диего Уллоа, Максимилиано Гутеррес, Жюлиан Холл, Крис Ричардс ва Матиас Алберт ўз номларига гол ёздириб қўйишди.
  • АҚШнинг навбатдаги ўртоқлик учрашуви 4-октябр куни Мексикага қарши бўлиб ўтади.

Ўртоқлик баҳсида АҚШ терма жамоаси Чили устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Мезбонлар икки марта ортда қолганига қарамай, иккинчи бўлимда учта гол уриб, учрашувни ишончли ғалаба билан якунлади.

АҚШ — Чили учрашуви мухлисларга олти голли футбол томошасини тақдим этди. Биринчи бўлимда жамоалар биттадан гол урган бўлса, танаффусдан кейин воқеалар кескин тус олди.

Чили 49-дақиқада яна олдинга чиқди, аммо АҚШ орадан атиги икки дақиқа ўтиб ҳисобни тенглаштирди. Кейинги голлар эса мезбонларга якуний ғалабани таъминлади.

Биринчи бўлимдаги тенглик

Учрашувда ҳисоб 37-дақиқада очилди. Себастян Берҳалтер АҚШ терма жамоасини олдинга олиб чиқди.

Мезбонлар биринчи бўлимни ғалаба билан якунлашга яқин турган бир пайтда Чили жавоб қайтарди. 45-дақиқада Диего Уллоа гол уриб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.

Шу тариқа жамоалар танаффусга тенг ҳисобда йўл олди.

Иккинчи бўлимда олти дақиқада учта гол

Танаффусдан кейин эса учрашув бутунлай бошқа тус олди.

49-дақиқада Максимилиано Гутеррес Чилини яна олдинга олиб чиқди — 2:1.

Бироқ АҚШнинг жавоби кўп куттирмади. Орадан икки дақиқа ўтиб, Жюлиан Холл ҳисобни яна тенглаштирди.

Шу тариқа 49–51-дақиқалар оралиғида икки жамоа бир-бирига навбатма-навбат зарба бериб, учрашувдаги ҳужумкор футболни янада қизитиб юборди.

Ричардс АҚШни олдинга олиб чиқди

Ҳисоб 2:2 бўлиб турган пайтда ҳар икки жамоанинг ғалаба учун имконияти сақланиб қолди.

72-дақиқада Крис Ричардс АҚШнинг учинчи голини урди. Мезбонлар биринчи марта ўйиннинг иккинчи қисмида олдинга чиқди — 3:2.

Чили ҳисобни яна тенглаштиришга ҳаракат қилган бўлса-да, АҚШ ҳимояси якуний дақиқаларда устунликни сақлаб қолди.

Қўшиб берилган вақтда нуқта қўйилди

Учрашув тақдири қўшиб берилган вақтда узил-кесил ҳал бўлди.

90+3-дақиқада Матиас Алберт АҚШнинг тўртинчи голини урди.

Шу голдан кейин учрашувда бошқа ҳисоб ўзгармади ва АҚШ Чили устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

АҚШ — Чили 4:2
Голлар: Берҳалтер, 37; Уллоа, 45; Гутеррес, 49; Холл, 51; Ричардс, 72; Алберт, 90+3.

Мексика ва Перу ҳам дуранг ўйнади

Ўртоқлик баҳслари доирасида яна бир учрашувда Мексика ва Перу 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди.

Перу 27-дақиқада ҳисобни очди. Хайро Велес меҳмонларни олдинга олиб чиқди.

Мексика эса иккинчи бўлим бошида жавоб голини урди. 49-дақиқада Виктор Гусман Дензел Гарсиянинг узатмасидан кейин ҳисобни тенглаштирди — 1:1.

Қолган дақиқаларда ҳар икки жамоа ғалаба голини излаган бўлса-да, ҳисоб ўзгармади.

Мексика — Перу 1:1
Голлар: Велес, 27; Гусман, 49.

Жамоаларни навбатда яна жиддий синовлар кутмоқда

АҚШ терма жамоаси навбатдаги ўртоқлик баҳсида 4 октябрь куни Мексикага қарши майдонга тушади.

Перу эса 3 октябрь куни Канада терма жамоаси билан ўртоқлик учрашувида иштирок этади.

АҚШнинг Чилига қарши баҳси эса ҳужумкор футбол, олти гол ва иккинчи бўлимдаги кескин ўзгаришлар билан ёдда қолди. Мезбонлар икки марта ортда қолганига қарамай, якунда 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, мухлисларига шиддатли учрашув тақдим этди.

АҚШ терма жамоасиЧилиЎртоқлик баҳсиБерҳалтер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқда7 август 15:35Олимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиОлимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исиди3 июл 09:33Чристиан Пулисик жароҳати сабаб Милан таркибидан жой олмадиЧристиан Пулисик жароҳати сабаб Милан таркибидан жой олмади11 май 03:51Чристиан Пулисик ўзига нисбатан билдирилган танқидларга жавоб қайтардиЧристиан Пулисик ўзига нисбатан билдирилган танқидларга жавоб қайтарди8 май 12:54Starlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетStarlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернет11 июн 16:23Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиЎзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой берди9 июн 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди