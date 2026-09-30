Пойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилинди

·18·Спорт
Пойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистонлик енгил атлетикачи Ясмина Тўқсонбоеванинг 2026 йилги Осиё ўйинларидаги спортча юриш марафони бўйича ғолиблиги, унинг поябзали Ворлд Атлетикс талабларига мос келмаслиги сабабли рақибларининг протести ортидан бекор қилинди.
  • Тўқсонбоева мусобақани 3 соат 22 дақиқа 20 сонияда якунлаб, биринчи бўлиб финишга етиб келган эди.

Қозоғистонлик енгил атлетикачи Ясмина Тўқсонбоеванинг 2026 йилги Осиё ўйинларида 42,195 километрлик спортча юриш марафонида қайд этган ғолиблиги рақибларининг протести ортидан бекор қилинди. Спортчи бу ҳақда 28 сентябрь куни ўзининг Instagram саҳифасида маълум қилди.

Тўқсонбоева мусобақа масофасини 3 соат 22 дақиқа 20 сонияда босиб ўтиб, финиш чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтган эди. Бу натижа унга Қозоғистон терма жамоасига Осиё ўйинларидаги тўққизинчи олтин медални олиб келиши кераклигини англатган.

Бироқ спортчи масофани якунлаганидан кейин унинг натижаси юзасидан расмий протест берилган. Мусобақанинг якуний баённомасида ҳам Тўқсонбоеванинг натижаси қаршисида “Protested” белгиси қайд этилган.

Протестга эса қозоғистонлик спортчининг мусобақада кийган пойабзали сабаб бўлган. Рақиблар Тўқсонбоева фойдаланган ASICS кроссовка модели World Athletics ташкилотининг расмий равишда рухсат этилган пойабзаллар рўйхатидаги талабларга мос ёки мос эмаслигини баҳс остига қўйган.

Шундан сўнг спортчининг марафондаги натижаси бекор қилинди. Натижада Қозоғистон терма жамоаси Тўқсонбоева ҳисобига ёзилиши кутилаётган олтин медалдан маҳрум бўлди.

Қизиғи, Тўқсонбоева якуний қарор маълум бўлишидан аввалроқ ижтимоий тармоқда ўз муносабатини билдирган. У ҳатто ундан олтин медаль олиб қўйилган тақдирда ҳам, қайта мусобақалашиб, ушбу медални яна қўлга киритишини айтган.

Шу тариқа, марафонда биринчи бўлиб финишга етиб келган қозоғистонлик спортчининг ғолиблиги кутилмаган тарзда пойабзал масаласи туфайли бекор қилинди. Энди эса Тўқсонбоеванинг мусобақадан кейинги баёноти унинг натижани тиклаш ва яна ғолиблик учун курашиш нияти борлигини кўрсатмоқда.

Ясмина ТўқсонбоевОсиё ўйинлари 2026World AthleticsASICS кроссовка
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонлик спортчининг Осиё ўйинларидаги олтин медали пойабзал сабаб бекор қилиндиҚозоғистонлик спортчининг Осиё ўйинларидаги олтин медали пойабзал сабаб бекор қилинди28 сентябр 17:10Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Чорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугадиЧорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугади23 сентябр 22:53Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиДаря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлди22 сентябр 14:14Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди