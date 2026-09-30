Деан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирди
Испания терма жамоаси сафига қайтган марказий ҳимоячи Деан Хуйхен ёзги жаҳон чемпионатидан четда қолгани унинг учун қанчалик оғир бўлганини очиқ-ойдин эътироф этди. Goal.com хабар беришича, ёш футболчи Хорватия устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг ўзининг ҳиссиётлари ва терма жамоадаги келажаги ҳақида фикр юритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Санчес-Пихуан стадионида бўлиб ўтган баҳсда амалдаги жаҳон чемпионлари рақибини 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Ушбу учрашув майдон эгалари учун мундиал ғолиби бўлганидан кейинги илк уй учрашуви эди. Бош мураббий Луис де ла Фуенте бошланғич таркибга киритган Деан Хуйхен 90 дақиқа давомида ишончли ҳаракат қилиб, жамоасининг Миллатлар лигасидаги навбатдаги уч очкони қўлга киритишига муносиб ҳисса қўшди.
Оғриқли қарор ва оиланинг қўллаб-қувватлашиЭслатиб ўтамиз, ёзги мундиал олдидан эълон қилинган 26 кишилик таркибга Хуйхеннинг киритилмагани жамоатчилик орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Ушбу қарор Испания тарихида 92 йил ичида илк бор терма жамоа қайдномасида Мадрид клуби вакиллари бўлмаган ҳолатни келтириб чиқарганди. Мутахассис Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия ва Марк Пубилл каби ҳимоячиларга устунлик беришни лозим топганди.
Ўйиндан кейинги арзон зона ҳудудида журналистлар саволларига жавоб берар экан, ҳимоячи ёздаги вазият унинг оиласига ҳам қаттиқ таъсир қилганини яширмади. «Бу мен учун жуда қийин бўлди. Охир-оқибат, бу ўзим ва оилам учун жуда қайғули лаҳза эди. Аммо энг муҳими — сафга қайтганим ва энди фақат ижобий жиҳатларга эътибор қаратишимиз лозим», дея таъкидлади футболчи.
Янги марралар ва келажакдаги режаларРеал Мадрид сафида тўп сурувчи жамоадоши Марк Кукуреля билан биргаликда ишончли ўйин кўрсатган собиқ Ювентус ҳимоячиси мураббийлар штабининг узоқ муддатли режаларидан ўрин олганини исботлади. Унинг майдонга дарҳол асосий таркибда қайтгани бош мураббийнинг унга бўлган ишончи йўқолмаганини кўрсатади.
Севилядаги бу ишончли ғалаба Испания терма жамоасининг мағлубиятсиз сериясини 40 та ўйинга етказди. A3 гуруҳида етакчилик қилаётган де ла Фуенте шогирдлари Англия ва Хорватияни уч очкога ортда қолдирмоқда. Испанлар гуруҳдаги устунликни мустаҳкамлаш учун шанба куни Чехияга қарши баҳс олиб боришади.
Деан Хуйхен учун эса ушбу муваффақиятли қайтиш терма жамоадаги марказий ҳимоя позицияси учун кетаётган кескин рақобатда ўз мавқеини қайта тиклаш учун ажойиб имконият бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…