Деан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирди

·5·Спорт
Деан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирди

Испания терма жамоаси сафига қайтган марказий ҳимоячи Деан Хуйхен ёзги жаҳон чемпионатидан четда қолгани унинг учун қанчалик оғир бўлганини очиқ-ойдин эътироф этди. Goal.com хабар беришича, ёш футболчи Хорватия устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг ўзининг ҳиссиётлари ва терма жамоадаги келажаги ҳақида фикр юритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Санчес-Пихуан стадионида бўлиб ўтган баҳсда амалдаги жаҳон чемпионлари рақибини 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Ушбу учрашув майдон эгалари учун мундиал ғолиби бўлганидан кейинги илк уй учрашуви эди. Бош мураббий Луис де ла Фуенте бошланғич таркибга киритган Деан Хуйхен 90 дақиқа давомида ишончли ҳаракат қилиб, жамоасининг Миллатлар лигасидаги навбатдаги уч очкони қўлга киритишига муносиб ҳисса қўшди.

Оғриқли қарор ва оиланинг қўллаб-қувватлаши

Эслатиб ўтамиз, ёзги мундиал олдидан эълон қилинган 26 кишилик таркибга Хуйхеннинг киритилмагани жамоатчилик орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Ушбу қарор Испания тарихида 92 йил ичида илк бор терма жамоа қайдномасида Мадрид клуби вакиллари бўлмаган ҳолатни келтириб чиқарганди. Мутахассис Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия ва Марк Пубилл каби ҳимоячиларга устунлик беришни лозим топганди.

Ўйиндан кейинги арзон зона ҳудудида журналистлар саволларига жавоб берар экан, ҳимоячи ёздаги вазият унинг оиласига ҳам қаттиқ таъсир қилганини яширмади. «Бу мен учун жуда қийин бўлди. Охир-оқибат, бу ўзим ва оилам учун жуда қайғули лаҳза эди. Аммо энг муҳими — сафга қайтганим ва энди фақат ижобий жиҳатларга эътибор қаратишимиз лозим», дея таъкидлади футболчи.

Янги марралар ва келажакдаги режалар

Реал Мадрид сафида тўп сурувчи жамоадоши Марк Кукуреля билан биргаликда ишончли ўйин кўрсатган собиқ Ювентус ҳимоячиси мураббийлар штабининг узоқ муддатли режаларидан ўрин олганини исботлади. Унинг майдонга дарҳол асосий таркибда қайтгани бош мураббийнинг унга бўлган ишончи йўқолмаганини кўрсатади.

Севилядаги бу ишончли ғалаба Испания терма жамоасининг мағлубиятсиз сериясини 40 та ўйинга етказди. A3 гуруҳида етакчилик қилаётган де ла Фуенте шогирдлари Англия ва Хорватияни уч очкога ортда қолдирмоқда. Испанлар гуруҳдаги устунликни мустаҳкамлаш учун шанба куни Чехияга қарши баҳс олиб боришади.

Деан Хуйхен учун эса ушбу муваффақиятли қайтиш терма жамоадаги марказий ҳимоя позицияси учун кетаётган кескин рақобатда ўз мавқеини қайта тиклаш учун ажойиб имконият бўлиб хизмат қилади.

Деан ҲуижсенИспанияМиллатлар лигасиРеал МадридФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун 01:56Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтдиФабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтди26 сентябр 13:34Нико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиНико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиБугун 09:12Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Португалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритдиПортугалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритди28 сентябр 09:14Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди